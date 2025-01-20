定山渓ビューホテル　2025年4月18日(金)より3日間限定で歌舞伎舞踊特別公演を開催

株式会社ベルーナ

株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表：安野 清）の子会社である株式会社グランベルホテルが運営する「定山渓ビューホテル」は、2025年4月18日（金）～20日（日）の3日間限定で歌舞伎舞踊特別公演を実施します。

定山渓ビューホテル公式HP…https://www.jozankeiview.com/

昨年ご好評いただいた、定山渓ビューホテルでの「歌舞伎舞踊特別公演」。今年も片岡愛之助さんにご出演いただく、期間限定公演が決定しました。

本公演は、「観劇のみ」と「宿泊パック」のどちらかをお選びいただけます。ご宿泊される場合には、定山渓温泉や昨年リニューアルしたサウナ、屋内温水アミューズメント「水の王国・ラグーン」プールなど定山渓ビューホテルの全施設をご堪能いただけます。

この機会に臨場感溢れる歌舞伎舞踊を定山渓ビューホテルにてぜひお楽しみください。

ベルーナグループでは、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、今後もワンランク上のおもてなしを皆様にご提供してまいります。

■定山渓ビューホテル 歌舞伎舞踊特別公演について

【公演概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16236/table/603_1_53f34e55714c0c0e2e6b38488679c3b9.jpg ]

【宿泊プラン概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16236/table/603_2_7239d65c0175d901a8ac505a89c49ea6.jpg ]

■定山渓ビューホテル概要

■名称：定山渓ビューホテル

- 施設HP

https://www.jozankeiview.com/

- インスタグラム

https://www.instagram.com/jozankei_view_hotel/

- X（旧Twitter）

https://x.com/JozankeiviewH

■所在地

北海道札幌市南区定山渓温泉東2丁目111番

■客室数：全630室

道内屈指の人気温泉地定山渓温泉に位置する北海道最大級の温泉リゾート。道内最大の全天候型温水プール「ラグーン」、絶景の露天温泉やサウナなどの多彩な温浴施設やレストランが充実。家族揃って楽しめる癒しの温泉ステイを提供します。

■ホテル運営会社概要

■会社名：株式会社グランベルホテル

（株式会社ベル―ナ100％子会社）

■代表：代表取締役社長 安野 清

■所在地

東京都中央区京橋2丁目13-10 京橋MIDビル 5F

■公式HP

https://www.granbellhotel.com/

■ベルーナ会社概要

■会社名：株式会社ベルーナ

■代表：代表取締役社長 安野 清

■所在地

埼玉県上尾市宮本町4番2号

■企業サイト

https://www.belluna.co.jp

■事業内容

プロパティ・ホテル事業／化粧品健康食品事業／グルメ事業／

ナース関連事業／呉服関連事業／アパレル・雑貨事業／

その他の事業／データベース活用事業