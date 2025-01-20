令和7年2月14日(金)に「KENDAI縁結びフォーラム」を開催します【島根県立大学】
公立大学法人島根県立大学
【開催概要】
２.登壇報告
https://prtimes.jp/a/?f=d88950-131-b0ae4d226b53f2d1e765502acc6d0676.pdf
【お問合せ先】
島根県立大学 事務局 連携交流課
島根県立大学では、本学が取り組んでいる研究や学生の活動を知っていただくとともに、地域や各種団体との連携をより深めていくことを目的として、「KENDAI縁結びフォーラム」を開催いたします。入退場自由ですので、みなさんのご来場をお待ちしております。
【開催概要】
■日時 令和７年２月14日（金）午後１時30分～午後4時00分（予定）
■会場 島根県立大学浜田キャンパス 講義・研究棟１階（島根県浜田市野原町2433-2）
■内容
１.開会（浜田市長、益田市長、本学学長あいさつ）
２.登壇報告
・浜田市と島根県立大学の共同研究報告会
・益田市と島根県立大学の共同研究報告会
３.ポスター展示
・しまね地域国際研究センターの研究発表
・地域貢献推進奨励金活動報告
・しまね地域マイスターの学生研究発表
・その他 各研究活動等報告
■参加無料・事前申込不要
■HPはこちら(https://www.u-shimane.ac.jp/community/enmsubi_forum/)
■チラシPDFデータ
https://prtimes.jp/a/?f=d88950-131-b0ae4d226b53f2d1e765502acc6d0676.pdf
【お問合せ先】
島根県立大学 事務局 連携交流課
TEL:0855-25-9063
mail:h-renkei@u-shimane.ac.jp