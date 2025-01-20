Êì»Ò¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¤¬»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤ÇÄó¶¡¤ò³«»Ï¡ª
¡¡Êì»Ò¥â³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÊì»Ò¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¤¬»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Ë¤ÆËÜÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢¡Ø¤¹¤º¤Ã¤³»Ò°é¤Æ¥¢¥×¥ê¡Ù¤È¤·¤Æ1·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Îë¼¯»Ô¤Ï¡¢¡Ö#ºÇ¹â¤Ë½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤Þ¤ÁÎë¼¯¡×¤ò·Ç¤²¡¢»Ò°é¤Æ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ä¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢»æ¤ÎÊì»Ò·ò¹¯¼êÄ¢¤Î¥Çー¥¿¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆµÏ¿¤Ç¤¡¢680°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÎÅÅ»ÒÈÇÊì»Ò·ò¹¯¼êÄ¢¤Î¸¶Â§²½¢¨1¤ËÀè¶î¤±¤Æ±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¤ÎÄÉ²Ãµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î»Ò°é¤Æ´ØÏ¢»ö¶È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ø»Ò°é¤ÆDX(R)¡Ù¤Î¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¡Ö¼ÁÌäÉ¼¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤â³«»Ï¤·¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÏÊì»Ò¼êÄ¢¸òÉÕ»þ¤ÎÍèÄ£Í½Ìó¤ä¡Ö¤¹¤¯¤¹¤¯¥Õ¥¡¥ß¥êー¶µ¼¼¡×¤Ê¤É¤ÎÍ½Ìó¡¢Ç¥¿±ÆÏ½Ð½ñ¡¦Ç¥¿±8¤«·îº¢¥¢¥ó¥±ー¥È¡¦Æý»ù²ÈÄíÁ´¸ÍË¬Ìä»ö¶È¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎÄó½Ð¤¬¥¢¥×¥ê¤«¤é²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿»Üºö¤¬½¼¼Â¤·¤¿»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Ç¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡ª
¡¡Îë¼¯»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»Ù±ç¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë¤¿¤áÎáÏÂ6Ç¯4·î¤«¤é¡Ö¤³¤É¤â²ÈÄí¥»¥ó¥¿ー¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÊÝ·ò»Õ¤ä½õ»º»Õ¤Ê¤ÉÀìÌçÀ¤Î¤¢¤ë¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÁêÃÌ»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»º¸å1Ç¯°ÊÆâ¤ÎÊì¿Æ¤È¤½¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿´¿È¤Î¥±¥¢¤ä°é»ù¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡Ö»º¸å¥±¥¢»ö¶È¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆýÍÄ»ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢4¤«·î»ù¡¦10¤«·î»ù¡¦1ºÐ6¤«·î»ù¡¦3ºÐ»ù¤Ë¹Ô¤¦·ò¿Ç¤Î¤Û¤«¡¢ÎáÏÂ6Ç¯4·î¤«¤é¿·¤¿¤Ë¡Ö1¤«·î»ù·ò¹¯¿Çºº¡×¡¢¤µ¤é¤ËÁ´¹ñÅª¤Ë¤âÀè¿ÊÅª¤Ê¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö5ºÐ»ù·ò¿Ç¡×¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é½¢³ØÁ°¤Þ¤ÇÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¯·ò¹¯¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢»Ô¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Êì»Ò¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ä¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¹ÔÀ¯¼êË¡¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¤ÎÄÉ²Ãµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ø»Ò°é¤ÆDX¡Ù¤Î¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¡Ö¼ÁÌäÉ¼¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤â³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î»Ò°é¤Æ¥¢¥×¥ê¤Ç½»Ì±¡¦¿¦°÷¤Îºî¶È´ÊÊØ²½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¡ª
¡¡Îë¼¯»Ô¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¹¤º¤Ã¤³»Ò°é¤Æ¥¢¥×¥ê¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¡¦PC¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢Ç¥»ºÉØ¤È»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¥Çー¥¿¤ÎµÏ¿¡¦´ÉÍý¤äÍ½ËÉÀÜ¼ï¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý¡¢½Ð»º¡¦°é»ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢Î¥¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ë½»¤àÁÄÉãÊì¤Ê¤É²ÈÂ²¤È¤Î¶¦Íµ¡Ç½¤ä¡¢»Ô¤¬ÇÛ¿®¤¹¤ëÃÏ°è¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°é»ù¤ä»Å»ö¤ËË»¤·¤¤Êì¿Æ¤äÉã¿Æ¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¡Ö¼ÁÌäÉ¼¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÊì»Ò¼êÄ¢¸òÉÕ»þ¤ÎÍèÄ£Í½Ìó¤ä¡Ö¤¹¤¯¤¹¤¯¥Õ¥¡¥ß¥êー¶µ¼¼¡×¤Ê¤É¤ÎÍ½Ìó¡¢Ç¥¿±ÆÏ½Ð½ñ¡¦Ç¥¿±8¤«·îº¢¥¢¥ó¥±ー¥È¡¦Æý»ù²ÈÄíÁ´¸ÍË¬Ìä»ö¶È¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎµÆþ¡¦Äó½Ð¤¬¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤·¤Æ24»þ´Ö¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Î·Ú¸º¤äº®»¨¤Ë¤è¤ëÌ©½¸¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Ï²óÅúÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë»öÁ°½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½»Ì±¤Ø¤Î¤è¤ê¼ê¸ü¤¤»Ù±ç¤ä»öÌ³½èÍý¤Î¸úÎ¨²½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¼êÂ³¤¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÀ°È÷¤È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÉéÃ´¤äÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ÊØÍø¤Ç°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê»Ò°é¤Æ´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¡¡Ëö¾¾ Â§»Ò»ÔÄ¹¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡Îë¼¯»Ô¤Ç¤ÏÇ¥¿±¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦Á´¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢·ò¤ä¤«¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤º¤Ã¤³¤Þ¤ó¤Ê¤«¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ª¡×¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö#ºÇ¹â¤Ë½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤Þ¤ÁÎë¼¯¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯1·î¤«¤éÆ³Æþ¤¹¤ëÊì»Ò·ò¹¯¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¡Ø¤¹¤º¤Ã¤³»Ò°é¤Æ¥¢¥×¥ê¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Ç¥»ºÉØ¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤òµÏ¿¤¹¤ë´ÉÍýµ¡Ç½¤ä¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊóÇÛ¿®¤Ê¤É¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÆü¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Ì¿¿¤ä¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ÆµÏ¿¤Ç¤¤ë¡Ö¤Ç¤¤¿¤èµÇ°Æü¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËèÆü¤¬²¿¤«¤Î¤Ï¤¸¤á¤ÆµÇ°Æü¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ò¡¢ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¼¤Ò¡¢Êì»Ò·ò¹¯¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¡Ø¤¹¤º¤Ã¤³»Ò°é¤Æ¥¢¥×¥ê¡Ù¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¡Ø¤¹¤º¤Ã¤³»Ò°é¤Æ¥¢¥×¥ê¡Ù¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½¡ä
¡Ú¼«¼£ÂÎ¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤ë³Æ¼ïÀ©ÅÙ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î°ÆÆâ¡Û
¡üÇ¥¿±ÆÏ½Ð½ñ¡¦Ç¥¿±8¤«·îº¢¥¢¥ó¥±ー¥È¡¦Æý»ù²ÈÄíÁ´¸ÍË¬Ìä»ö¶È¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎµÆþ¡¦Äó½Ð
¡üÊì»Ò¼êÄ¢¸òÉÕ»þ¤ÎÍèÄ£Í½Ìó¡¢¡Ö¤¹¤¯¤¹¤¯¥Õ¥¡¥ß¥êー¶µ¼¼¡×¤Ê¤É¤ÎÍ½Ìó
¡ü»Ò¤É¤â°åÎÅÈñ½õÀ®À©ÅÙ¡¦»ùÆ¸¼êÅö¤Ê¤É¡¢Ç¥¿±¡¦°é»ù»þ´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿³Æ¼ïÊä½õÀ©ÅÙ¤Î¾ðÊó¤ä¼êÂ³¤ÊýË¡¤Î°ÆÆâ
¡ü¼«¼£ÂÎ¤¬ÇÛ¿®¤¹¤ë³Æ¼ï¤ªÃÎ¤é¤»
¡ÚµÏ¿¡¦´ÉÍý¡Û
¡üÇ¥¿±Ãæ¤ÎÂÎÄ´¡¦ÂÎ½ÅµÏ¿¡Ê¥°¥é¥Õ²½¡Ë
¡üÂÛ»ù¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¡Ê¥°¥é¥Õ²½¡Ë
¡ü¿ÈÄ¹ÂÎ½Å¶ÊÀþ¤Ë¤è¤ëÈîËþ¡¦¤ä¤»¤ÎÄøÅÙ¤Î³ÎÇ§¡Ê¥°¥é¥Õ²½¡Ë
¡üÍ½ËÉÀÜ¼ï ¡§ É¸½àÀÜ¼ïÆü¤Î¼«Æ°É½¼¨¡¢ÀÜ¼ïÍ½Äê¡¦¼ÂÀÓ´ÉÍý¡¢¼õ¤±Ëº¤ìËÉ»ß¥¢¥éー¥È
¡ü·ò¿Ç¾ðÊó ¡§ Ç¥ÉØ¤ä»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¥Çー¥¿¤òµÏ¿
¡Ú¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Û
¡ü½Ð»º¡¦°é»ù¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃ¾ðÊó
¡üÇ¥¿±½µ¿ô¤ä»Ò¤É¤â¤Î·îÎð¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÃÎ¼±¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡üÝôÍá¤äÎ¥Æý¿©¤Îºî¤êÊý¤Ê¤É¤ÎÆ°²è
¡ü¼þÊÕ»ÜÀß¤Î°ÆÆâ¡ÊÉÂ±¡¡¢ÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±à¡¢¸ø±à¡¢»Ò°é¤Æ»ÜÀß¤Ê¤É¡Ë
¡Ú°é»ùÆüµ¡§¤Ç¤¤¿¤èµÇ°Æü¡Û
¡ü»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¡¢¼Ì¿¿¤È°ì½ï¤ËµÏ¿
¡üµÇ°Æü¤Ë¤ÏÆüÉÕ¤È¸ÀÍÕ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡È½é¤á¤Æ¤ÎµÇ°Æü¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¡É¤Ç¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡Ê½é¤á¤Æ¤Î¡ÄÂÛÆ°¡¿¥¥Ã¥¯¡¿¿²¤¬¤¨¤ê¡¿¤ª¤¹¤ï¤ê¡¿¥Ï¥¤¥Ï¥¤¡¿¤Ò¤È¤êÎ©¤Á¡¿¤Ò¤È¤êÊâ¤ ¤Ê¤ÉÌó150¹àÌÜ¤ÎµÏ¿¤¬²ÄÇ½¡Ë
¡Ú¥Çー¥¿¶¦Í¡Û
¡ü»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¤ä·ò¹¯¥Çー¥¿¤ò¡¢²ÈÂ²¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ç¤â±ÜÍ÷¤Ç¤¡¢SNS¤Ë¤âÅê¹Æ²ÄÇ½
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ç¥¿±¤«¤é»Ò°é¤Æ´ü¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¿Í¤Ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î¼ê´Ö¤òÌµ¤¯¤¹¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ´ØÏ¢»ö¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ø»Ò°é¤ÆDX¡Ù¢¨2¤Ç¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÆýÍÄ»ù¤ÎÄê´üÍ½ËÉÀÜ¼ïÍ½¿ÇÉ¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÏ°è¼Â¾Ú¢¨3¤ò¹Ô¤¤¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ò°é¤Æ´ØÏ¢»ö¶È¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¡ÈÉÔ°Â¤äÉéÃ´¡É¤ò·Ú¸º¤·¡¢¡È°Â¿´¤Ç´ÊÊØ¡É¤Ê»Ò°é¤Æ¼Ò²ñ¤òÃÏ°è¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§¤¹¤º¤Ã¤³»Ò°é¤Æ¥¢¥×¥ê
·î³ÛÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§ÌµÎÁ
¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡
¡¦¥¢¥×¥ê¡§App Store¡¢Google Play¤Ç¡ØÊì»Ò¥â¡Ù¤ò¸¡º÷
¡ÊÂÐ±þOS¡§ Android 5.0°Ê¾å¡¢iOS 13.0°Ê¾å¡Ë
¡¦Web¥Ö¥é¥¦¥¶¡§https://www.mchh.jp ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
¢¨ÂÐ¾Ý¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý°Ê³°¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¸ø¼°HP¤Î¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡Ç½¤Ï¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤è¤ê°ìÉôÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ö¤³¤É¤âÀ¯ºöDX¿ä¿Ê¥Áー¥à¡ÊÂè1²ó¡Ë¡¢ÇÛÉÛ»ñÎÁ2¡§»Ò°é¤Æ¡¦»ùÆ¸Ê¡»ãÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¹ÔºâÀ¯²þ³×¤ÎÊý¸þÀ¡×
¢¨2¡§¡Ø»Ò°é¤ÆDX(R)¡Ù¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡¡https://www.mchh.jp/boshimo-kosodatedx
¢¨3¡§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000099909.html
¢¨¡Ø»Ò°é¤ÆDX¡Ù¤ÏÊì»Ò¥â³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Google Play¡¢Android¤Ï¡¢Google LLC.¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡¡
¢¨App Store¤Ï¡¢Apple Inc.¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£
¢¨iOS¤Ï¡¢Apple Inc.¤ÎOSÌ¾¾Î¤Ç¤¹¡£iOS¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëCisco Systems,Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£