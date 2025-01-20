接続するだけで大画面ビデオウォールを構築可能な4画面ビデオウォールコントローラを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、1つのHDMI映像を最大4台のディスプレイに分割表示し大画面で表示ができる、4画面ビデオウォールコントローラ「VGA-PHD4VWC」を発売しました。

面倒な設定をしなくても4台のディスプレイを一般的な田の字型に設置することで、あたかも1つの大画面ディスプレイとして映像表示できます。

USB Type-C接続にも対応し「DisplayPort Alternate Mode」に対応した機器からの映像出力をUSB Type-Cケーブル1本でビデオウォール出力することもできます。

【掲載ページ】

品名：4画面ビデオウォールコントローラ（4K対応）

品番：VGA-PHD4VWC

標準価格：70,400円（税抜き 64,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=VGA-PHD4VWC

設定不要！接続するだけで1つの映像を４台のディスプレイにビデオウォール出力

1つのHDMI映像を最大4台のディスプレイに分割表示し、大画面で表示できます。

Type-C接続にも対応し、「DisplayPort Alternate Mode」対応機器からの映像出力をType-Cケーブル1本の接続でビデオウォール出力することが可能です。

8種のレイアウト

田の字配置・4枚並びなど、8種類のディスプレイ配置に対応しています。

付属のリモコンで簡単に切り替えができます。

幅広いシーンで活用

商業施設・駅、店舗、会議室、教育施設など多くの場面で活躍できます。

美しく高精細な映像

入力解像度は最大4K/60Hzまでに対応し、出力解像度は最大4K/30Hzまでに対応します。

最大4画面に高精細な映像出力が可能です。

ディスプレイのベゼル幅を考慮した設置が可能

画面の180度回転が可能で、ディスプレイのベゼル幅があっても画面をキレイに繋げることができます。画面ごとに垂直・水平の調整も可能で、ベゼル幅を考慮した表示調整が可能です。

映像の位置を上下左右に調整

ディスプレイのベゼル幅を考慮して、画像の上下左右の位置を調整できます。

音声出力が可能

入力されたHDMI信号からオーディオ信号を抽出し、光デジタル、3.5mステレオミニの音声出力が可能です。

壁に取り付けできる

付属品の壁面取付けプレートで、壁面に取り付けることができます。

本体の赤外線受信部が隠れていてもリモコンを受信できるケーブル付き

設置時に本体のリモコン受光部が隠れてしまう場合は、付属のIR受信ケーブルを壁などに設置することで、リモコン操作が可能です。

リモコン付きで手軽に操作可能

簡単に切り替えや設定ができる、専用のリモコンが付属しています。

用途に応じた画面出力が可能

パソコン画面と同じ画像を出力する「ミラーモード」と、異なる画面を出力する「拡張モード」の両方に対応しています。

スッキリ配線を実現するポート設計

各ポートが同じ方向に向いているので、ケーブルをスッキリ配線できます。

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【関連ページ】

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サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/VGA-PHD4VWC

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