1·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¸Å»Ô°Ã µÈ¾Í»ûÅìµÞÅ¹¤¬¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¡¦£Ó£Ã¡¦±Ø¥Ó¥ë¤Ê¤É¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢Çß¤Î²Ö¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¸Å»Ô°Ã¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÂ¼À¶Î¤¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯£±·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËµÈ¾Í»ûÅìµÞÅ¹Æâ¤Ë½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
12¼ïÎà¤â¤Î¶ñºà¤òºÌ¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿ÅöÅ¹Ì¾Êª¤Î¡Ö¤¦¤ºÄ¬´¬¡×¤äµ¨Àá¤´¤È¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡×¤ä¡Ö¼÷»ÊÊÛÅö¡×¤Ê¤ÉËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤«¤é¸ÄÀË¤«¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼÷»Ê¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ë¤â¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸Å»Ô°ÃÌ¾Êª¡Ö¤¦¤ºÄ¬´¬¡×
¤¦¤ºÄ¬´¬
¸Å»Ô°ÃÌ¾Êª¡Ö¤¦¤ºÄ¬´¬¡×¤¬ÄÌ¾ïÀÇÈ´²Á³Ê1,450±ß¡ÊÀÇ¹þ1,566±ß¡Ë¤òÀÇÈ´²Á³Ê1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ1,296±ß¡Ë¤Ë¤Æ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¸ÂÄê¥»ー¥ë¤È¤·¤ÆÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¢¨³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê
µÈ¾Í»ûÅìµÞÅ¹ ¡ÖÏ²²Ö¸Å»Ô°Ã¡×
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¾Î ¡§µÈ¾Í»ûÅìµÞÅ¹ ¡ÖÏ²²Ö¸Å»Ô°Ã¡×
½êºßÃÏ¡¡ ¡§¢©180-8519¡¡ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûËÜÄ®2-3-1
ÅÅÏÃÈÖ¹æ ¡§0422-29-3939
±Ä¶È»þ´Ö ¡§10:00～20:00
¼è°·¾¦ÉÊ ¡§»ý¤Áµ¢¤ê¼÷»Ê¡Ê´¬¼÷»Ê¡¦¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡¦ÊÛÅöÅù¡Ë
¸Å»Ô°Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸Å»Ô°Ã¤Ï1967Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºß¤ÏÇß¤Î²Ö¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¡¦SC¡¦±Ø¥Ó¥ë¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë103Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2024Ç¯8·î¸½ºß¡Ë
¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹ç¤ï¤»¿Ý¤ò»È¤Ã¤¿¤·¤ã¤ê¤È¡¢¼«¼Ò¤Ç¿æ¤¤¢¤²¤¿´³É»¡¢ÄÇÂû¡¢¹âÌîÆ¦Éå¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¶ñºà¤Ç¤¹¡£Å¹¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¤¤Ê¤ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½½Æó¼ïÎà¤â¤Î¶ñºà¤òºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¤¦¤ºÄ¬´¬¡×¡¢µ¨Àá¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡×¡Ö¼÷»ÊÊÛÅö¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö»ªËÀ¼÷»Ê¡×¤Ê¤É¡¢ÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¤ª¼÷»Ê¤«¤é¸ÄÀË¤«¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼÷»Ê¤ä¤ª¤à¤¹¤Ó¤Þ¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¿©Âî¤Ë¡ÈºÌ¤ê¤Î¤¢¤ë¤Ò¤È¤È¤¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£