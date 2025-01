¡ØJ.PRESS¡Ù¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖMAN/WOMAN PARIS AW25¡×¤Ë½é½ÐÅ¸

株式会社オンワード樫山

株式会社オンワード樫山(本社:東京都中央区 代表取締役社長:保元 道宣)が展開するブランド『J.PRESS(ジェイ プレス)』は、2025年1月24日(金)~26日(日)の期間、フランス・パリで開催される展示会「MAN/WOMAN PARIS AW25」に初出展します。

『J.PRESS』は、1902年にアメリカのニューヘブンに誕生し、その歴史に裏打ちされたトラディッショナルとクラフトマンシップを原点としています。ブランドコンセプトは、「ADVANCE TRADITIONAL(進化し続ける伝統)」。時代に応じた感性を加えながら上質で品格のあるライフスタイルを提案しています。

「MAN/WOMAN PARIS」は、年に2回行われるアパレルとファッション雑貨をメインとした展示会で、フランス・パリの合同展としては最大規模を誇ります。「MAN/WOMAN PARIS AW25」は、2025年1月24日(金)~26日(日)に開催され、世界中から多くのブランドが集結し、期間中はバイヤーや業界関係者との直接的なビジネス交流の機会が提供されます。

この度の出展は、ブランドにおける”MADE IN JAPAN“の丁寧なモノづくりを、多くの来場者に知っていただくことを目的としています。2025年AWのテーマ「CLASSIC is MODERN is CLASSIC~クラシックはモダンに、モダンはクラシックに~」のもと、世界に向けた日本企画・生産の意味合いを再定義した「J.PRESS ORIGINALS(ジェイプレス オリジナルズ)」を展示します。国内の卓越した工場とのコラボレーションによるモノづくりで、時代性にマッチしたプロダクトの価値を反映した”MADE IN JAPAN“のセットアップ、デニム、ニット、シャツなどのアイテムをメインにラインナップします。

■出展概要

展示会名:「MAN/WOMAN PARIS AW25」

開催期間:2025年1月24日(金)~26日(日)

開催会場:Pavillon Vendome(パヴィヨン ド ヴァンドーム)

■主な展示アイテム

□「J.PRESS ORIGINALS」×KANEMASA PHIL.(ジャケット、パンツ、シャツ)

1964年に和歌山県和歌山市にて創業したカネマサ莫大小株式会社とのコラボレーションでは、ツイードのセットアップとシンプルなシャツを展開します。日本の技術であるカネマサニッティングのノウハウで現代的なムードとフォルム、そして軽さを追求したジャケット・スラックス・シャツを展示します。

□「J.PRESS ORIGINALS」×TAILORED IN SHIOTA(デニム、チノクロスパンツ)

日本のデニム産地である岡山で培われた、縫製、生地製造、販売まですべてにおいて類まれな経験値と高い技術を誇るファクトリー株式会社シオタとのコラボレーションでは、SHIOTAデニムと、日本の染工場で特殊な加工を施したドライ感や光沢感のある「J.PRESS ORIGINALS」のチノクロスアイテムを展示します。デニムではワンウォッシュな気分も加え、ネイビーとサックスのカラーをラインナップします。

□「J.PRESS ORIGINALS」×YONETOMI(クルーニット、カーディガン、スキッパーポロニット)

山形県で1952年に創業したニットメーカー米富繊維株式会社とのニットアイテムのコラボレーションでは、YONETOMIの技術力の高さに裏付けされたモノづくりへのこだわりにより製作された「シャギードッグニットセーター」からスキッパーポロを展示します。

■『J.PRESS』について

1902年にアメリカ・ニューヘブンで誕生した『J.PRESS』は、その歴史に裏打ちされたトラディショナルとクラフトマンシップを誇ります。創業者ジャコビー・プレスの職人技は、誰もが快適に着こなせるシルエットを追求し、高い評価を得てきました。このスピリットは、現代においても変わることなく受け継がれています。

『J.PRESS』は、単なる時代のトレンドを超えた価値を創造し続け、上質で品格あるライフスタイルを提案し続けています。

〈公式サイト〉https://www.jpress.jp/

〈公式instagram〉https://www.instagram.com/jpress_jp/

〈FACEBOOK〉https://www.facebook.com/p/Jpress-Japan-100064106380425/