ZenGroupオリジナルポッドキャスト番組『Unpacking Japan』放送100回を迎えました

ZenGroup株式会社

越境ECをトータルで支援するZenGroup株式会社(所在地:大阪府大阪市)が2023年3月6日(月)にスタートした、ポッドキャスト番組「Unpacking Japan」は、2025年1月18日(土)に放送100回を迎えました。この番組は、在日外国人の生活、キャリア、プロジェクトに焦点を当て、外国人のインタビューをオンエアするトークプログラムです。

外国人の日本での生活を「Unpacking」、つまりパックせずにリアルに伝える姿勢をタイトルに込めています。

これからも進化しながら日本における外国人の生活のリアルをお届けし、新たな繋がりの構築に貢献していきます。

■『Unpacking Japan』について

ZenGroupオリジナルポッドキャスト番組『Unpacking Japan』(毎週土曜日更新)は、日本に住む外国人の生活や経験を紐解くプログラムです。単なるインタビューに留まらず、ゲストが住む場所や趣味の現場にもアプローチし、リアルとその裏側にも迫ります。

番組名の「Unpacking Japan」には、ZenGroupが越境ECにおいて海外に商品を送る際、商品を箱に詰める「Packing」することからインスパイアを得ています。日本を箱と見立て、その箱の中から生活の本当の姿を引き出すことを表現。「Unpacking」パックせずに、外国人の日本での生活のリアルを伝えることを目指しています。

日本に住む外国人は、それぞれ異なるコミュニティに所属していますが、「Unpacking Japan」はそのコミュニティ同士を結びつけ、新たなつながりを築く場になることを見据え、邁進してまいります。

■『Unpacking Japan』 番組概要

様々な国籍や専門分野を持つ在日外国人をゲストに招き、日本における生活や仕事、文化の違い、キャリア、趣味などについてZenGroup株式会社のトビアスがインタビューを行います。外国人の日本生活におけるリアルに迫る番組です。

<エピソード概要>

以下は、最近公開されたエピソードの中から、日本人のリスナーにも興味深い内容を厳選したおすすめの3本です。

第71話 タイトル:What life is like for immigrant factory workers in Japan

ジャンナさんは夢を追い求め、故郷の家族を支えるためにフィリピンから日本へ移住しました。日本の工場で働く移民労働者の生活とは?

https://www.youtube.com/watch?v=P2OpLdOvGBM

第82話 タイトル:Manzai comedian explains the problem with Japanese comedy

ニックさんは漫才を学び、10年以上にわたり漫才を披露してきました。外国人として経験した漫才の世界とは?

https://www.youtube.com/watch?v=lQhRv-PbWuE

第87話 タイトル:How Mr. Yabatan became Japan’s favorite foreigner

ミスターヤバタンさんはお笑い活動とSNSでの成功を経て、日本で最も知られる外国人コメディアンの一人となりました。その経験は彼にとってどのようなものだったのでしょうか?

https://www.youtube.com/watch?v=Wq2tTK5rmF8

<配信URL>

【Youtube】 https://www.youtube.com/@unpackingjapan

【X(Twitter)】 https://twitter.com/unpacking_japan

【Instagram】https://www.instagram.com/unpacking_japan/

【TikTok】https://www.tiktok.com/@unpackingjapan

■番組ホスト

Bieker Tobias(ビーカー トビアス)

2018年に来日し、日本と大阪の文化について学びました。

日本に来て、特に大阪は故郷のように感じています。四季の移り変わりを感じ、大阪の人たちの温かさに触れ、ここでの生活を楽しんでいます。日本は多くのチャンスがある国だと思いますが、それが見えにくい側面も存在します。このポッドキャストでは、その多様性に焦点を当て、リスナーや視聴者の皆さんに、日本では数々の可能性が広がっていることをお伝えできればと思います。

■番組プロデューサー

ZenStudio

クリエイティブエージェンシー「ZenStudio」は、グラフィック、Webデザイン、映像を通じて企業の想いを伝え、世界中の人々とクライアントとの新たな繋がりを創造します。多言語対応と国際的なクリエイティブ力を活かし、ネイティブの視点を取り入れたデザインとメディア制作を提供しています。

■ZenGroup株式会社について

ZenGroup株式会社は、海外向け購入代行サービス「ZenMarket」、海外向けサブスクリプションボックスサービス(定期購入サービス)「ZenPop」、越境ECモール「ZenPlus」、海外プロモーション代行サービス「ZenPromo」、越境EC対応化サービス「ZenLink」、クリエイティブエージェンシー「ZenStudio」を運営。現在、会員数は250万人を超え、これまで世界175か国へ発送を行ってきました。

今後も、日本の商品をシンプルに海外ユーザーへ届ける仕組み作りに邁進します。

■会社概要

会社名:ZenGroup株式会社

URL:https://zen.group/

代表者:ナウモヴ・アンドリイ、オレクサンドル・コーピル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ

所在地:大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー

設 立:2014年4月

資本金:80,000,000円

古物商許可番号:621150153358号