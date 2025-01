「すみっコぐらし」の大規模体験型イベント「すみっコぐらし わくわくパーク～みんなでつくる にじいろのおもいで～」大阪府・ひらかたパークにて関西初開催が決定！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、「すみっコぐらし」の大規模体験型イベント「すみっコぐらし わくわくパーク~みんなでつくる にじいろのおもいで~」を、ひらかたパーク(大阪府枚方市枚方公園町1-1)にて関西初開催することをお知らせします。

期間は、2025年3月15日(土)~6月29日(日)の期間限定開催です。

会場では「すみっコぐらし」の世界に浸りながら、楽しいしかけ遊びやフォトスポットの体験型展示の他、イベント限定グッズの販売など記憶に残る特別な思い出作りを楽しんでいただけます。

また、本イベントは、2024年9月21日(土)~2025年1月13日(月・祝)まで日本モンキーパーク(愛知県犬山市犬山官林26)で初開催され、約45,000名の方にご来場いただきました。

ぜひ、関西初の会場でも本イベントをお楽しみください。

<すみっコぐらし わくわくパーク~みんなでつくる にじいろのおもいで~> 開催概要

■期間 2025年3月15日(土)~2025年6月29日(日)

※期間中休園日あり

■時間 10:00~17:00(最終入場 16:30)

■会場 ひらかたパーク イベントホール

■内容 雨上がりのよく晴れたある日にあらわれた『にじいろゆうえんち』にかかっている大きな虹のふもとで願い事をすると夢が叶う言い伝えが・・・。すみっコたちと一緒に大きな虹を探しに行くストーリーをコンセプトに、会場内では特別な衣装を着て写真撮影が楽しめる「なりきり写真館」や、ヒントを元にお庭に隠れたたぴおかたちを探す「なぞときガーデン」など、体験型展示を通して、すみっコぐらしの世界観を存分に楽しめる内容となっています。また、同期間中にメインビジュアルをモチーフとしたグッズやイベント限定商品を多数販売します。

<チケット概要>

【Webチケット】

・取扱い券種/(税込)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18631/table/540_1_c46622096c652cbd24f91d2f3697e2a0.jpg ]

・販売期間:2025年1月31日(金)17:00~6月29日(日)16:30

・利用期間:2025年3月15日(土)~6月29日(日)

・販売箇所:アソビュー!

※「イベント入場券+なりきりカチューシャ」「イベント入場券」には別途ひらかたパーク入園料が必要です

【当日券】※別途ひらかたパーク入園料が必要です

・取扱い券種/(税込)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18631/table/540_2_aa8cd4950520cab3f9e037699cd9a94a.jpg ]

・販売期間:2025年3月15日(土)10:00~6月29日(日)16:30

・販売箇所:イベント会場

なりきりカチューシャ ※イメージ

<入場特典>

イベント入場券をご購入の方全員に、「パスポート風ステッカー」(全5種、ランダム配布)をプレゼントします。

ステッカー ※イメージステッカー ※イメージ

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/(https://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/)

・すみっコぐらし公式サイト(すみっコぐらし通信) https://www.san-x.co.jp/sumikko/

・すみっコぐらし公式X https://twitter.com/sumikko_335

●サンエックス株式会社について

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックス公式ホームページはこちらhttps://www.san-x.co.jp/

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.