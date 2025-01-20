Ganzin社 ウェアラブル・アイトラッカー「Sol Glasses」、シルバーアイが体験デモの提供開始！

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株式会社シルバーアイ

Sol Glasses

株式会社シルバーアイ（以下、シルバーアイ）は、2025年1月からGanzin Technology, Inc.（以下、Ganzin社）のウェアラブル・アイトラッカー「Sol Glasses」のデモ体験の提供を開始します。


デモ体験提供期間は2025年1月から3月末まで。



Sol Glassesは、他のアイトラッキングデバイスとは異なり、軽量（32g）で小型、省電力が特徴です。ユーザーの視線を追跡するセンサーと赤外線LEDがそれぞれ２つ、カメラが１つ、視線座標をAI処理するアイトラッキングICのシンプルな構成です。


Sol Glassesと専用ソフト「Caelus」を使用して、「ヒートマップ」「Gaze　Plot」「AOI」の機能を利用できます。



ヒートマップ

Gaze Plot

AOI

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dFSt7ODhHxQ ]


【Sol Glasses仕様】


・寸法: 151.22×164.80×53.8mm


・重量: 32g±5%


・アイセンサー: 2個


・赤外線LED: 2個


・サンプリングレート: 120Hz


・カメラ：1個（1080p／FOV140°／ビデオフォーマット: mp4）


・ジャイロスコープ: 3軸


・マイク: モノラル


・キャリブレーション: キャリブレーション不要 / シングルポイントキャリブレーションをサポート


・瞳孔測定: あり (mm 単位)


・瞬き検出: あり



【用途】


教育、スポーツ、マーケットリサーチ、人間工学、インダストリアルデザイン、消費者神経科学、対人相互作用、心理学、コンピューターサイエンス




【展示会出展】


第11回ウェアラブルEXPOにおいて、シルバーアイグループ会社「株式会社YOSUNジャパン」ブース内で、Jorjin製「J8L ARグラス」とGanzin製「Sol Glasses」を出展いたします。



総称：第11回 ウェアラブルEXPO


会期：2025年1月22日（水）～24日（金）


時間：10:00～17:00


会場：東京ビッグサイト（東ホール）


ブース：E82-1（出展者名：株式会社YOSUNジャパン）


主催：RX Japan株式会社


関連リンク：https://silveri-iot.com/column/news/833/



【お問合せ】


株式会社シルバーアイ e-ソリューション事業本部


TEL：045-474-1451


https://www.silver-i.co.jp/contact/



【本リリースに関する報道お問い合わせ先】


株式会社シルバーアイ e-ソリューション事業本部:福田


TEL：045-474-1451


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