Ganzin社 ウェアラブル・アイトラッカー「Sol Glasses」、シルバーアイが体験デモの提供開始！
Sol Glasses
株式会社シルバーアイ（以下、シルバーアイ）は、2025年1月からGanzin Technology, Inc.（以下、Ganzin社）のウェアラブル・アイトラッカー「Sol Glasses」のデモ体験の提供を開始します。
デモ体験提供期間は2025年1月から3月末まで。
Sol Glassesは、他のアイトラッキングデバイスとは異なり、軽量（32g）で小型、省電力が特徴です。ユーザーの視線を追跡するセンサーと赤外線LEDがそれぞれ２つ、カメラが１つ、視線座標をAI処理するアイトラッキングICのシンプルな構成です。
Sol Glassesと専用ソフト「Caelus」を使用して、「ヒートマップ」「Gaze Plot」「AOI」の機能を利用できます。
ヒートマップ
Gaze Plot
AOI
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dFSt7ODhHxQ ]
【Sol Glasses仕様】
・寸法: 151.22×164.80×53.8mm
・重量: 32g±5%
・アイセンサー: 2個
・赤外線LED: 2個
・サンプリングレート: 120Hz
・カメラ：1個（1080p／FOV140°／ビデオフォーマット: mp4）
・ジャイロスコープ: 3軸
・マイク: モノラル
・キャリブレーション: キャリブレーション不要 / シングルポイントキャリブレーションをサポート
・瞳孔測定: あり (mm 単位)
・瞬き検出: あり
【用途】
教育、スポーツ、マーケットリサーチ、人間工学、インダストリアルデザイン、消費者神経科学、対人相互作用、心理学、コンピューターサイエンス
【展示会出展】
第11回ウェアラブルEXPOにおいて、シルバーアイグループ会社「株式会社YOSUNジャパン」ブース内で、Jorjin製「J8L ARグラス」とGanzin製「Sol Glasses」を出展いたします。
総称：第11回 ウェアラブルEXPO
会期：2025年1月22日（水）～24日（金）
時間：10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト（東ホール）
ブース：E82-1（出展者名：株式会社YOSUNジャパン）
主催：RX Japan株式会社
関連リンク：https://silveri-iot.com/column/news/833/
【お問合せ】
株式会社シルバーアイ e-ソリューション事業本部
TEL：045-474-1451
https://www.silver-i.co.jp/contact/
【本リリースに関する報道お問い合わせ先】
株式会社シルバーアイ e-ソリューション事業本部:福田
TEL：045-474-1451
https://www.silver-i.co.jp/contact/