大正大学地域構想研究所“創設10周年記念シンポジウム”を開催

学校法人 大正大学地域構想研究所創設10周年記念シンポジウム「人口問題と地域の将来を考える ― 賢く縮む、とは？ ―」チラシ

大正大学（学長：神達知純、所在地：東京都豊島区）地域構想研究所は、2025年2月7日（金）に当研究所創設10周年記念シンポジウムを開催します。

このシンポジウムでは、“人口問題と地域の将来を考える”をテーマに、本学教員による基調講演や自治体での先端的な取り組み事例をご紹介するとともに、5名の自治体首長に登壇いただき、今後の方向性をともに見定めながら座談会形式で語っていただきます。

▼イベント概要

【日 程】

2025年2月7日（金）14：00～17：00（開場13：30）

※17：15より「座・ガモール クラシック鴨台食堂」（本学5号館8階）にて情報交換会を開催します。

情報交換会のご参加は、自治体関係者の方のみとなります（有料）。

【場 所】大正大学8号館1階ラーニングコモンズ（東京都豊島区西巣鴨3-20-1）

【参 加 費】無料

【参加方法】

下記のURLもしくは二次元バーコードよりお申込みください。

https://x.gd/z4fF3

【申込期限】2025年1月30日（木）17時まで

【主 催】大正大学地域構想研究所

【当イベントの問合せ先】

大正大学地域構想研究所 https://chikouken.org/

T E L：03-5944-5482 E-mail：chikouken_office@mail.tais.ac.jp

▼当日のプログラム

１. 開会挨拶

学校法人大正大学 理事長

地域構想研究所 相談役 柏木 正博

２. 基調講演

「人口減少時代の日本経済・地域」

地域構想研究所 客員教授 小峰 隆夫

３. 事例紹介１.

「賢く収縮するまちづくり ～一人の千歩より千人の一歩～」

岡山県美咲町 町長 青野 高陽 氏

４. 事例紹介２.

「将来世代の視点から描く、地域のかたち ～フューチャー・デザイン活用例～」

岩手県矢巾町教員委員会 学校教育課長 高橋 雅明氏

５. 座談会

山形県南陽市 市長 白岩 孝夫 氏

山形県最上町 町長 高橋 重美 氏

鳥取県江府町 町長 白石 祐治 氏

島根県益田市 市長 山本 浩章 氏

岡山県美咲町 町長 青野 高陽 氏

地域構想研究所 客員教授 小峰 隆夫

地域構想研究所 所長 片山 善博（司会進行）

６. 閉会挨拶

地域構想研究所 所長 片山 善博

◆大正大学

大正大学は、設立四宗派の天台宗・真言宗豊山派・真言宗智山派・浄土宗および時宗が協働して運営する大学です。その協働の精神を支えているのが、大正15年（1926）の創立時に本学が掲げた、「智慧と慈悲の実践」という建学の理念です。建学の理念のもとに〈慈悲・自灯明・中道・共生〉という仏教精神に根ざした教育ビジョン「4つの人となる」を掲げて教育研究の活動を展開しています。また、令和2年度文部科学省「知識集約型社会を支える人材育成事業」に本学の推進する「新時代の地域のあり方を構想する地域戦略人材育成事業」が採択されました。

公式HP：https://www.tais.ac.jp/