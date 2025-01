株式会社ハピネット

玩具や映像・音楽ソフト、ビデオゲーム、アミューズメント関連商品などエンタテインメント商材の流通及び企画販売事業を展開する株式会社ハピネット(本社:東京都台東区、代表取締役社長:榎本 誠一、証券コード:7552)の子会社である株式会社ハピネット・メディアマーケティング(本社:東京都台東区、代表取締役社長:鶴丸 智康、以下ハピネット・メディアマーケティング)は、2025年7月1日より、NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社(本社:東京都港区、最高経営責任者兼社長:堂山 昌司、以下NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン)がビデオグラム化権を保有する作品(一部を除く)について、ハピネット・メディアマーケティングが映像パッケージの制作及び販売を行う、包括ライセンス契約を締結することで合意いたしましたので、お知らせいたします。

■契約の背景について

ハピネット・メディアマーケティングは、映像・音楽ソフトの中間流通企業として、多様な消費者ニーズにお応えする魅力ある売場づくりを支援し、業界でもトップクラスの販売網を誇っています。また、中間流通業にとどまらず、映画・テレビアニメ・ドラマ作品などの映像パッケージの企画・制作にも取り組んでいます。

NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンは、『ジュラシック・ワールド』や、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』、『怪盗グルー』シリーズなど数多くのヒット作品を手がけており、良質なコンテンツを多数所有しています。

両社の関係強化により、NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンが権利をもつ映像パッケージ(一部を除く)の制作及び販売までをハピネット・メディアマーケティングがワンストップで手掛けることで、良質な作品をより多くの方々にお届けしていきます。

■NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンについて

NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社は、ユニバーサル・フィルムド・エンターテイメント・グループ(UFEG)の日本法人です。UFEGは、映画、ホームエンターテイメント、テレビ、およびその他の配信プラットフォーム向けに、さまざまなメディアでエンターテイメント作品を世界中で制作、マーケティング、および配信しており、コンシューマー・プロダクト、インタラクティブゲーム、およびライブエンターテイメントも取り扱っています。グローバルな部門においては、ユニバーサル・ピクチャーズ、フォーカス・フィーチャーズ、ユニバーサル・ピクチャーズ・ホーム・エンターテイメント、ユニバーサル・ブランド・ディベロップメント、ファンダンゴ、ドリームワークス・アニメーションが含まれます。UFEGは世界をリードするメディアおよびエンターテイメント企業の1つであるNBCユニバーサルに属しています。NBCユニバーサルは、価値の高いニュースおよびエンターテイメントネットワークのポートフォリオ、トップクラスの映画会社、注目すべきテレビ制作事業、業界をリードするテレビ局グループ、世界的に有名なテーマパーク、および先進的なインターネット事業を所有および運営しています。

<代表作品>

ユニバーサル作品

「ジュラシック・ワールド/新たなる支配者」「怪盗グルーのミニオン超変身」

アジア作品

「雲が描いた月明り」「恋人~あの日聞いた花の咲く音~」

J-Contents作品

「CONNECT 覇者への道」

アニメ作品

「スタミュ」

TM & (C)2022 Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc.

(C)2024 Universal Studios. All Rights Reserved.

Licensed by KBS Media Ltd. (C)Love in Moonlight SPC All rights reserved.

(C)2023MBC

(C)NBCユニバーサル・エンターテイメント

(C)ひなた凛/スタミュ製作委員会

【 NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社 会社概要 】

https://www.nbcuni.co.jp/index.html

最高経営責任者兼社長:堂山 昌司

所在地:東京都港区愛宕2丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー8階

資本金:1,000万円

事業内容:音楽ビデオを含む劇場映画、テレビ番組、ホームビデオ用プログラムの制作・配給・マーケティング・販売及びそれらの録画・録音の企画・開発

株式会社ハピネット

https://www.happinet.co.jp/

東証プライム・証券コード 7552

代表者:榎本 誠一

設立:1969年6月7日

資本金:27億5,125万円

所在地:東京都台東区駒形 2丁目4番5号 駒形CAビル

事業内容:玩具・遊戯用具の企画・製造・販売/映像・音楽ソフト等の企画・製作・販売/ビデオゲームハード・ソフト等の企画・制作・販売/玩具自動販売機の設置・運営/アミューズメント施設用商品等の販売



玩具を中心に、映像・音楽ソフト、ビデオゲーム、アミューズメント関連商品を、いずれもトップクラスのシェアにて取り扱うエンタテインメント総合商社。人々に感動を提供するエンタテインメント事業を通して多くの方の心を豊かにし、「夢のある明日づくり」によって社会的価値を生み出せる企業を目指しています。