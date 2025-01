能登復興 × 複業プロジェクトがスタート！ノウハウや人員不足で悩む能登の事業者と複業人材をマッチング

株式会社Another works

株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝、)が運営する総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」は、一般社団法人能登乃國百年之計(所在地:石川県金沢市、代表理事:林 俊伍、以下「能登乃國百年之計」)と連携し能登復興 × 複業プロジェクトを開始いたします。本プロジェクトは、能登の復興のために自分のスキルを活かして複業をしたい人と、ノウハウや人員不足で悩んでいる能登の事業者をマッチングすることで、100年続く能登に向けた持続的なまちづくりを目指します。

特設サイト :https://forseries.aw-anotherworks.com/noto-fukufuku

令和6年能登半島地震により亡くなられた方々に心からお悔やみを申し上げるとともに、被災された全ての方々にお見舞いを申し上げます。

■復旧ではなく復興に向けて、専門的なノウハウや人員不足を支援

令和6年能登半島地震から約1年が経ち、行政機関や民間企業、地域団体を中心に復興に向けて様々な取り組みが行われています。しかし、専門的なノウハウや人員不足により、「復興に向けた補助金活用や申請業務の知見がない」「復興計画の策定が進まない」など、課題解決に苦慮している事業者が少なくありません。





当社は複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営しており、リリースから約5年で累計2,000社、200自治体、90,000名以上にご利用いただくサービスに成長しています。また石川とも強い繋がりがあり、過去には能登町・輪島市・羽咋市・小松市との連携を実施しました。株主である奥能登SDGsファンド様とのご縁、さらには北陸出身のメンバーが多数在籍していることから、復興のためにできることを模索しておりました。





そこでこの度、各復興団体との繋がりを持つ能登乃國百年之計と連携し、「能登復興 × 複業プロジェクト」を開始することとなりました。

■能登復興 × 複業プロジェクトの概要

本プロジェクトは、能登の復興のために自分のスキルを活かして複業をしたい人と、ノウハウや人員不足で悩んでいる能登の事業者をマッチングすることで、100年続く能登に向けた持続的なまちづくりを目指します。

1 相談・要件定義

「能登復興 × 複業プロジェクト」事務局が行政機関・民間企業・地域団体からの相談窓口として、様々な課題をヒアリングし要件定義を行います。





2 募集・アサイン

「複業クラウド」上で復興複業求人を公開し、公募します。選考を通して専門性の高い複業人材を登用しプロジェクトにアサインします。





3 復興支援

複業人材の支援により100年続く能登に向けた、自律的で持続的なまちづくりを実現します。





■復興に向けた補助金申請や街づくり支援など3求人を公開

現在公開されている求人は下記の通りです。今後も求人は随時公開して行く予定ですので、追加情報は特設サイトをご覧ください。





・大谷地区のNPO立ち上げに向けた助成金申請担当者

https://talent.aw-anotherworks.com/projects/65652





・能登・大谷地区における街づくり支援アドバイザー

https://talent.aw-anotherworks.com/projects/65658





・能登乃國百年之計の取り組みを発信するライター

https://talent.aw-anotherworks.com/projects/66247





※原則全ての求人は復興に向けたプロボノ案件(金銭報酬の発生しない案件)となります。

※特設サイト:https://forseries.aw-anotherworks.com/noto-fukufuku





■「複業」という文字に込める想い

金銭報酬を主な目的としている「副業」ではなく、スキルアップしたい/地域に貢献したいという経験報酬や感情報酬をも含めた「複業」を推進しています。我々は、複数の目的を持つ「複業」の社会実装を目指しています。大きく環境を変えずに挑戦することができる「複業」を世の中の当たり前にすることで、挑戦する全ての人の機会を最大化して参ります。



■一般社団法人能登乃國百年之計

令和6年能登半島地震の被害を受けた能登地域の復興のために設立されました。当社団のミッションは能登の復興のため「5,000人の市民による復興ビジョンの収集・発信し、30人の復興イニシアティブの育成すること」であり、そのミッションを地域単位・機能単位で設立された各復興団体との連携を通じて実現して参ります。能登よりも能登らしい能登を作るため、能登乃國百年之計への応援をお願いいたします。



寄付で支援:https://congrant.com/project/notonokuni/11941

■株式会社Another works

「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。





社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP:https://anotherworks.co.jp/

タレント向けページ:https://talent.aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/

iOS:https://apple.co/2ENGtRT

Android:https://bit.ly/3jCOyHP