二地域居住を「五島列島」で明日から。3カ月滞在で初月25%オフキャンペーン開始

株式会社遊行(代表取締役CEO:大瀬良 亮)は、自社で運営するコワーキングスペース完備のシェアハウス「The Pier | Goto Nagasaki(所在地:長崎県五島市、以下:The Pier)」で、2025年の新生活を応援する「新春!五島列島で始める二地域居住25%オフキャンペーン」を実施します。本キャンペーンでは、3カ月以上の滞在をお申し込みの方の初月滞在費が25%オフになります。

国や地方自治体が「二地域居住」を推進

近年、都会生活への疲れや自然豊かな場所で暮らすことへの憧れから、都市部と地方の2拠点を行き来しながら生活するライフスタイル「二地域居住」が注目を集めています。

2024年11月、国土交通省は「改正広域的地域活性化基盤整備法」を施行し、地方自治体や民間企業が二地域居住をしたい個人を誘致するための基盤を整えました(出展:国土交通省「地方振興 活力と魅力のある地域づくり(https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/kokudoseisaku_chisei_tk_000073.html)」)。

「新春!五島列島で始める二地域居住25%オフキャンペーン」

The Pierでは、二地域居住で新生活を始めたい方を応援するため、3カ月以上の滞在をお申し込みの方限定で、初月25%オフの割引を適用します。通常月額63,000円のところ、初月のみ47,250円で滞在可能です。

〈キャンペーン詳細〉

- 申込期間:2025年1月20日~3月31日- 入居開始期間:2025年2月1日~5月31日- 適用条件:3カ月以上の滞在をお申込の方- 注意事項:入居時にデポジットとして30,000円をお預かりします(※設備破損等のトラブルがなければ、退去時に全額返金します)

▷五島で新生活をスタートしたい方はこちら(https://tally.so/r/wo2yEM)

「The Pier」施設概要と特徴

The Pierは、透き通る海に囲まれ、白浜が美しいビーチや満天の星を堪能できる五島列島・福江島のシェアハウスです。コワーキングスペース完備で、リモートワークをしながら、都会で疲れた心と体を癒していただけます。「二地域居住に興味がある」というリモートワーカーや、自然に囲まれて生活したい方におすすめの環境です。

<施設概要>

- 施設名称:The Pier | Goto Nagasaki(読み:ザ・ピアーゴトウナガサキ)- 所在地:〒853-0017 長崎県五島市武家屋敷1丁目7-12- アクセス:<空港>福江空港から自動車で10分<港>福江港から徒歩10分- 設備:キッチンなどの共用部、コワーキングスペース完備

The Pier公式サイト:https://yugyo.work/thepiercoliving

Instagram:https://www.instagram.com/thepiergoto/

入居に関するお問い合わせ:https://tally.so/r/mKVBWz

<施設の3つの特徴>

1.アクセスの良さと自然を感じられる環境の両立

空港から自動車で10分、港から徒歩で10分という好立地ながら、福江島の豊かな自然も感じられる環境が人気です。主要な観光地やビーチが近いため、リモートワークと観光をどちらも楽しめます。周辺にはスーパーや飲食店もあり、利便性の高さも抜群です。

2.滞在者目線で快適な「リモートワーク環境」

高速Wi-Fiや会議室を完備しており、オンライン会議や静かな場所での作業が可能です。1Fにあるカフェでは、コーヒーや五島産の椿を使用した椿茶で一息ついて、気分転換することもできます。

3.豊かな自然と洗練された暮らし

福江島のシンボル「鬼岳」山に広がる新緑や満天の星、高浜海水浴場や田ノ浦ビーチなどの透き通った海に簡単にアクセス可能です。施設内も北欧がテーマの家具や食器をそろえ、自然に囲まれながらモダンで洗練された雰囲気も味わえます。

▷五島で新生活をスタートしたい方はこちら(https://tally.so/r/wo2yEM)

The Pierを「第二の我が家に」。運営者からのメッセージ

The Pier運営 角井亮太(Ryota Kakui)

The Pierを「第二の我が家」と感じてもらえるよう、居心地の良さと住人同士が自然につながれる温かい環境を大切にしています。私自身、2年半のシェアハウス生活を通じて、「また帰りたい」と思える居場所を見つけ、そこでの出会いや経験が人生を豊かにしてくれました。そんな特別な経験を、一人でも多くの方に届けたいと思っています。The Pierで過ごす時間が、皆様にとってかけがえのないものとなるよう、心を込めてお迎えします。

株式会社遊行 概要

「Be where you are meant to be.(いるべき場所に、いられる世界へ。)」をビジョンに、日本初となるデジタルノマド市場専門のマーケティング支援やコリビング(コワーキングスペース完備のシェアハウス)運営などの事業を展開しています。

<企業概要>

- 会社名:株式会社遊行(ゆぎょう)- 代表取締役CEO:大瀬良 亮(おおせら りょう)- 設立年月日:2022年9月28日- 所在地:福岡県福岡市博多区祇園町8-13 第一プリンスビル the company キャナルシティ博多- 企業HP:https://yugyo.work/