2025年はマイメロディ＆クロミのアニバーサリーイヤー！正反対だからこそ、ふたり一緒なら、もっとずっとかわいい。「My Melody & Kuromi Anniversary Party」速報レポート

株式会社サンリオエンターテイメント

サンリオピューロランド(以下、ピューロランド)では、2025年1月17日(金)~12月31日(水)まで、 「My Melody & Kuromi Anniversary Party(マイメロディ&クロミアニバーサリーパーティ)」を開催いたします。イベントの初日となった本日はピューロランド初の体験型ショップをはじめ、新コスチュームや限定メニュー、3月31日(月)までの限定上演となる「My Melody 50th Anniversary メロメロ(ハート)バースデーイルミネーション」の上演が開始。多彩な内容で来場者を魅了しました。また、 1月10日(金)~4月8日(火)の期間で開催している「推し活ピューロランド」ではゲスト思い思いの推しカラーを身に着け、グッズやフォトスポットなど様々なコンテンツを通じて推し活ライフを楽しむ様子も見られました。

「My Melody & Kuromi Anniversary Party」のイベントテーマは「おそろいバースデー」。50周年を迎えるマイメロディと、20周年を迎えるクロミ。ふたりの関係性を象徴する「一緒なら、もっとずっとかわいい」というメッセージのもと、メロクロなコンテンツが目白押し。ピューロランド初の体験型ショップ「My Melody & Kuromi Shop」や新コスチュームのお披露目、幻想的な「メロメロ(ハート)バースデーイルミネーション」など、アニバーサリーを記念したコンテンツを、イベント初日はマイメロディとクロミのように「おそろい」な来場者が家族やお友だちと一緒に楽しむ姿が目立ちました。また、 マイメロディの誕生日にあわせ3月31日(月)までの期間限定で開催されている「My Melody 50th Anniversary メロメロ(ハート)バースデーイルミネーション」でマイメロディカラーに染まった景色にうっとりするゲストの様子が印象的でした。

一方、「推し活ピューロランド」では、ハローキティやシナモロール、クロミ、マイメロディなど個性豊かなキャラクターたちにより結成された「きゅあかわきゅーと!」のデビューライブを開催。アイドルとなったキャラクター達と共に、推しカラーを身に着けたゲストが一緒になってパレードに参加し、盛り上がりを見せました。「お口の恋人 ロッテ」とのコラボレーション企画では、特別デザインのフォトスポットや限定フードが登場。ゲスト同士で写真を撮り合いながら推し活の喜びを共有していました。

「マイメロディ&クロミ」「推し活ピューロランド」という2つのテーマで、幅広い世代が楽しめるイベントとなり、来場者からは「おそろいのテーマがかわいい」「家族で楽しめた」「推し活がより楽しくなった」などの感想が寄せられ、大盛況のうちに幕を開けました。

【イベント速報レポート】

■アニバーサリーイベント「My Melody & Kuromi Anniversary Party」

ふたりの関係性を象徴する「一緒なら、もっとずっとかわいい」というコンセプトを基に、来場者がふたりの世界に没入できる体験が随所に散りばめられ、イベント初日のピューロランドは家族連れや友人同士で訪れる来場者で賑わい、多くの笑顔があふれる特別な一日となりました。

キュートでクールな「おそろい」新コスチューム

「おそろいバースデー」をイメージした新しいコスチュームがメディア向けに特別に披露され、マイメロディはピンク、クロミはブラックを基調とした装いで登場しました。ティアラやリボンなど二人の「おそろい」デザインや、ネックレスやブレスレッドなど細かいディティールまでこだわったコスチュームに、参加者からは「かわいい」という声があがりました。

メロクロな世界観に没頭!体験型ショップ「My Melody & Kuromi Shop」

ピューロランド初となる体験型ショップは注目ポイントの一つ。ふたりをイメージしたピンクとブラックを基調とした空間には「おそろい」を象徴するモチーフが随所に施されており、音や映像を通じてふたりの物語に入り込めるインタラクティブな仕掛けが魅力的です。マイメロディやクロミとおしゃべり体験ができる電話や、ふたりが会話している様子を楽しめるモニターなど、ふたりのパーティの様子を覗けるコンテンツが盛りだくさん。来場したゲストはアニバーサリーにふさわしい限定グッズはもちろん、店内の様々な仕掛けを体験し「マイメロディとクロミのおしゃべりが聞けて楽しい」「ずっとここにいたいぐらい可愛い」といった声が寄せられたり、フォトスポットで記念撮影をしたり、メロクロの世界に没入できるショップを楽しまれていました。

誕生日を一緒にお祝い!マイメロディに染まる 「メロメロ(ハート)バースデーイルミネーション」

1月18日に迎えるマイメロディの誕生日にあわせ3月31日(月)までの期間限定で開催されている「メロメロ(ハート)バースデーイルミネーション」も開催され、ピンクやハート、リボンなどマイメロディカラーのかわいいがぎゅっと詰まった空間にうっとりするゲストも。

「My Melody&Kuromi Anniversary Party」期間限定メニュー

また、期間限定のスペシャルフードやグッズも登場し、マイメロディとクロミをテーマにしたカレーやケーキなど、フォトジェニックなメニューが人気を集めました。イベント全体を通じて、マイメロディとクロミの「おそろい」な空間を、ご家族やお友だちと一緒に楽しむゲストの姿が印象的でした。ケーキのチョコレートスポンジはふわふわ食感でチョコレートの風味がポイント。ストロベリーホイップとも相性抜群です。トッピングのパリパリ触感が楽しいチョコレートが楽しいアクセントになり、全体のハーモニーをお楽しみいただける一品です。ピューロランド初登場のマイメロディとクロミのマシュマロにもぜひ注目してみてください。

イベント全体を通じて、正反対だからこそ、ふたり一緒ならもっとかわいいマイメロディとクロミの世界観を、ご家族やお友だちと一緒に「おそろい」で楽しむゲストの姿が印象的でした。

■同時開催中!推し活ライフを応援する「推し活ピューロランド」

ゲストは、4月8日(火)までの期間、同時開催されている「推し活ピューロランド」も楽しんでいました。

3階エントランスには、「お口の恋人 ロッテ」のチョコレートとコラボレーションした推し活にもぴったりなフォトスポットが登場。ステージに立っているような写真の撮影が可能で、ゲストは思い思いに決めポーズを撮ったり、推しキャラクターと並んだりと記念撮影を楽しんでいました。

新生アイドルユニットによる期間限定パレード「きゅあかわきゅーと!デビュー記念ライブ」

目玉となるのは、サンリオピューロランド発の新生アイドルユニット「きゅあかわきゅーと!」が登場する期間限定パレード「きゅあかわきゅーと!デビュー記念ライブ」。アイドルらしい華やかなコスチュームに身を包んだハローキティ、マイメロディ、クロミたちが、軽快な音楽とともにステージでパフォーマンスを披露しました。DJ担当のハンギョドンやぐでたまの演出も加わり、観客とクラップやコール&レスポンスで盛り上がる参加型ライブは、初めて来場したゲストでも一緒になって楽しんでいる様子が印象的でした。パレードで使われている楽曲の配信も決定。詳細はホームページにてお知らせしますので楽しみにお待ちください。

推し活がもっと楽しい!ロッテとのコラボレーションフォトブース、グッズは必見

「お口の恋人 ロッテ」とのコラボレーション企画も見どころ満点です。ピューロランド限定デザインのガーナチョコレートや、「トッポ」や「ガーナリップル」を使用したコラボフードが登場。さらに、3Fエントランスホールには、ロッテとの特別デザインを施したフォトスポットが設置され、ステージに立っているかのような写真を撮ることができる演出が人気を集めました。来場者は思い思いの推しのグッズを手に、フォトスポットでの撮影を楽しんでいました。

【Miracle Gift Paradeのプレショーにマーチくんが登場!】

▲コアラのマーチくん

なお、イベント期間中、特定の4日間限定で、Miracle Gift Parade上演前のプレショーに、特別にコアラのマーチのキャラクター「マーチくん」が登場するステージもございます。ぜひお越しください。

【マーチくん登場日】2月8日(土)、2月9日(日)、3月22日(土)、3月23日(日)

【時間】Miracle Gift Parade パレード本編上演前

【場所】ピューロビレッジ 1F

ロッテコラボや、推しカラーと相性ピッタリな限定メニューが登場

館内各レストランでは、推し活がもっと楽しくなる、様々な期間限定のフードメニューが登場します。

サンリオレインボーワールドレストランでは、お口の恋人 ロッテコラボレーションメニューの「ガーナリップル」と最後までチョコたっぷりの「トッポ」で飾り付けをした「クロミの紫推し♪キューティーベリークレープ」、同じく「トッポ」で飾り付けをした「マイメロディのピンク推し(ハート)ラブリーベリークレープ」が登場。どちらも、たっぷりのホイップと甘酸っぱいフルーツソースが相性抜群。トッポの香ばしいプレッツェルとマイルドなチョコレートがアクセントになったクレープです。 また、キャラクターフードコートでは、バリエーション豊かなキャラクターをモチーフにしたお食事も。15時からは、全6種類からデコレーションアイテムを選んでデコれる「推しデコ(ハート)パフェキット ~ミルクプリンパフェ&推し色BOX~」が登場。こだわりのデコレーションを楽しんだり、推しのキャラクターグッズと共に撮影されるゲストが多く見られました。

「My Melody & Kuromi Anniversary Party」は12月31日(水)まで、 「推し活ピューロランド」は4月8日(火)まで開催いたします。推し活ピューロランドとマイメロディ&クロミのアニバーサリーイベント、ぜひ合わせてご体験ください。

サンリオピューロランド「My Melody & Kuromi Anniversary Party」

【概要】

■開催期間:2025年1月17日(金)~2025年12月31日(水)

■詳細ページ:

https://www.puroland.jp/event-campaign/mymelody50kuromi20/

【実施内容】

・初の体験型ショップ「My Melody & Kuromi Shop」オープン

・ピューロランドデザインの新コスチューム登場

・マイメロディとクロミのバースデー時期にそれぞれのバースデーキャンペーン

・期間限定メニューやオリジナルグッズの販売

推し活ピューロランド

【概要】

■開催期間:2025年1月10日(金) ~2025年4月8日(火)

■詳細ページ:

https://www.puroland.jp/event-campaign/2025_oshikatsu/

【実施内容】

1.シーズンパレード

2.「お口の恋人ロッテ」とコラボしたフォトスポット

3.「お口の恋人ロッテ」とコラボした特別イベントを開催

4.シーズン限定フードメニュー

5.シーズン限定グッズ

6.アーティストコラボイベント「推し活ピューロランドフェス」

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

https://prtimes.jp/a/?f=d7643-417-e3a84b9b820ef545c6a3b4a149325f3c.pdf