バレンタインディナー ＆ バースストーン 誕生石チョコレートギフトボックス(ハート) RenaissanceからHappy St.Valentine

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株式会社H.P.D.コーポレーション

バレンタインディナーイメージ

ルネッサンス リゾート オキナワ（沖縄県恩納村 総支配人:伊良波 清 https://renaissance-okinawa.com/ ）は、バレンタインデーに合わせてスペシャルディナーと誕生石のチョコレートを発売いたします。



バースストーンドリーム 誕生石のチョコレート

東シナ海を見渡すエレガントなフレンチレストラン「フォーシーズン」では、2月1日より2週間限定のバレンタインディナーをお楽しみいただけます。



バレンタインディナーイメージ

フォアグラのポワレや国産黒毛和牛ランプのグリエと恩納村産ビーツのマリアージュなど、シェフからお二人に贈る華やかなスペシャルディナーをロマンティックにご堪能ください。



バレンタインディナーイメージ


レストラン「フォーシーズン」

また、1階ロビーラウンジでは、誕生石にちなんだ12種類の「バースストーンチョコレート」をご用意しています。シャンパンやパッションフルーツ、塩キャラメルなどお好きなフレーバーを組み合わせて大切な人への贈り物にどうぞ。



ルネッサンス リゾート オキナワ


ルネッサンス リゾート オキナワ

■バレンタインディナー

https://renaissance-okinawa.com/restaurant/menu/detail.php?id=219


【期 間】2025年2月1日～14日


【場 所】2階レストラン「フォーシーズン」


【時 間】18：00～22：00　火曜日定休


【料 金】\10,000 （税・サービス料込）　＊写真はイメージ


【バレンタインディナー】



-大切な人に思いを伝える7種のオードブルバリエーション-


　本日のシェフおすすめオードブル


　フォアグラのボンボン


　牡蠣のポッシェ


　紅芯大根に詰めたズワイガニのサラダ


　キャトルフロマージュとポテトのテリーヌ


　コールドヴェニソン　フランボワーズとアセロラのソース


　鴨のパテアンクルート　タンカンのソース



フォアグラのポワレ


甘いささやきのグリオットチェリーソース


又は


心温まるコートをまとうようなカマンベールチーズのパイ包み


ローゼルソース



二人の出会い 冬野菜のフランに久米島赤鶏のコンソメ


温かい想いを注いで



沖縄三大高級魚マクブをバラに見立てて ムール貝添え


ロマンティックなひとときとトリュフの香り


又は


国産黒毛和牛ランプのグリエと恩納村産ビーツのマリアージュ



とろけるフォンダンショコラと情熱の真っ赤な木苺ソルベ


ハートのシガレットを添えて



レストラン予約サイト :
https://www.tablecheck.com/ja/shops/four-seasons-renaissance-okinawa-resort/reserve


■バースストーンドリーム 誕生石のチョコレート

https://renaissance-okinawa.com/restaurant/lobby/images/ll_birthstone.pdf




【期 間】通年　　


【場 所】ロビーラウンジ


【料 金】ギフトボックス 12個入り \2,900、5個入り \1,300、3個入り \ 800（税込）



【ルネッサンス リゾート オキナワ】　

https://renaissance-okinawa.com/


エメラルドグリーンの海と白い砂浜が広がる全室オーシャンビューのエンターテイメントビーチリゾート。



ルネッサンス リゾート オキナワ

多彩な50種以上のマリンスポーツ、室内＆屋外プール、ラグーンに暮らすイルカとふれあうドルフィンプログラム、キッズお仕事体験など、豊かな自然の中で楽しく学んで遊べます。



ルネッサンス リゾート オキナワ

サンセットBBQや琉球炭火焼、寿司、日本料理、フレンチ、鉄板焼など個性的な9ヶ所のレストラン＆バー、山田温泉、タラソテラピーサロン、THE NORTH FACE/HELLY HANSENほか5つのショップが揃い、子どもから大人まで上質なリゾートステイをご堪能いただけます。ロングステイClub Savvyや記念日のおもてなしも好評です。



レストラン「セイルフィッシュカフェ」

グループホテル【ココ ガーデンリゾート オキナワ】https://cocogarden.com/　へも、無料の定時シャトルバスで15分。



ココ ガーデンリゾート オキナワ

＊画像はイメージです


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QILKQtZ_U-c ]