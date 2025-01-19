バレンタインディナー ＆ バースストーン 誕生石チョコレートギフトボックス(ハート) RenaissanceからHappy St.Valentine

株式会社H.P.D.コーポレーションバレンタインディナーイメージ

ルネッサンス リゾート オキナワ（沖縄県恩納村 総支配人:伊良波 清 https://renaissance-okinawa.com/ ）は、バレンタインデーに合わせてスペシャルディナーと誕生石のチョコレートを発売いたします。

バースストーンドリーム 誕生石のチョコレート

東シナ海を見渡すエレガントなフレンチレストラン「フォーシーズン」では、2月1日より2週間限定のバレンタインディナーをお楽しみいただけます。

バレンタインディナーイメージ

フォアグラのポワレや国産黒毛和牛ランプのグリエと恩納村産ビーツのマリアージュなど、シェフからお二人に贈る華やかなスペシャルディナーをロマンティックにご堪能ください。

バレンタインディナーイメージレストラン「フォーシーズン」

また、1階ロビーラウンジでは、誕生石にちなんだ12種類の「バースストーンチョコレート」をご用意しています。シャンパンやパッションフルーツ、塩キャラメルなどお好きなフレーバーを組み合わせて大切な人への贈り物にどうぞ。

ルネッサンス リゾート オキナワルネッサンス リゾート オキナワ■バレンタインディナー

https://renaissance-okinawa.com/restaurant/menu/detail.php?id=219

【期 間】2025年2月1日～14日

【場 所】2階レストラン「フォーシーズン」

【時 間】18：00～22：00 火曜日定休

【料 金】\10,000 （税・サービス料込） ＊写真はイメージ

【バレンタインディナー】

-大切な人に思いを伝える7種のオードブルバリエーション-

本日のシェフおすすめオードブル

フォアグラのボンボン

牡蠣のポッシェ

紅芯大根に詰めたズワイガニのサラダ

キャトルフロマージュとポテトのテリーヌ

コールドヴェニソン フランボワーズとアセロラのソース

鴨のパテアンクルート タンカンのソース

フォアグラのポワレ

甘いささやきのグリオットチェリーソース

又は

心温まるコートをまとうようなカマンベールチーズのパイ包み

ローゼルソース

二人の出会い 冬野菜のフランに久米島赤鶏のコンソメ

温かい想いを注いで

沖縄三大高級魚マクブをバラに見立てて ムール貝添え

ロマンティックなひとときとトリュフの香り

又は

国産黒毛和牛ランプのグリエと恩納村産ビーツのマリアージュ

とろけるフォンダンショコラと情熱の真っ赤な木苺ソルベ

ハートのシガレットを添えて

レストラン予約サイト :https://www.tablecheck.com/ja/shops/four-seasons-renaissance-okinawa-resort/reserve

■バースストーンドリーム 誕生石のチョコレート

https://renaissance-okinawa.com/restaurant/lobby/images/ll_birthstone.pdf

【期 間】通年

【場 所】ロビーラウンジ

【料 金】ギフトボックス 12個入り \2,900、5個入り \1,300、3個入り \ 800（税込）

【ルネッサンス リゾート オキナワ】

https://renaissance-okinawa.com/

エメラルドグリーンの海と白い砂浜が広がる全室オーシャンビューのエンターテイメントビーチリゾート。

ルネッサンス リゾート オキナワ

多彩な50種以上のマリンスポーツ、室内＆屋外プール、ラグーンに暮らすイルカとふれあうドルフィンプログラム、キッズお仕事体験など、豊かな自然の中で楽しく学んで遊べます。

ルネッサンス リゾート オキナワ

サンセットBBQや琉球炭火焼、寿司、日本料理、フレンチ、鉄板焼など個性的な9ヶ所のレストラン＆バー、山田温泉、タラソテラピーサロン、THE NORTH FACE/HELLY HANSENほか5つのショップが揃い、子どもから大人まで上質なリゾートステイをご堪能いただけます。ロングステイClub Savvyや記念日のおもてなしも好評です。

レストラン「セイルフィッシュカフェ」

グループホテル【ココ ガーデンリゾート オキナワ】https://cocogarden.com/ へも、無料の定時シャトルバスで15分。

ココ ガーデンリゾート オキナワ

＊画像はイメージです

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QILKQtZ_U-c ]