【BMSG×ちゃんみな】ガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANA　プレデビュー曲「Drop」のリリース日が1月31日(金)に決定！

アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOをつとめ、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー/シンガーのちゃんみなを迎え、ガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANAのプレデビュー曲「Drop」が1月31日(金)にリリースされることが決定した。

HANAが誕生した『No No Girls THE FINAL』の様子が初公開された1月12日(日)14:00のBMSG Official YouTube Channelからの1回限りの配信では、最大同時接続者数が異例の56万人超え、「#ノノガファイナル」がXトレンド1位を獲得、「#MOMOKA」「#CHIKA」「#YURI」などメンバーの名前も続々とトレンドインするなど、驚異的な盛り上がりを見せた。同日に開設されたHANAの公式SNS総フォロワー数は67万人(1月19日午前8時時点)を既に超えている。

最終審査の模様は1月17日(金)に公開された『No No Girls』第15話でも放送され、既に174万回再生(1月19日午前8時時点)を記録、YouTube急上昇ランクでも1位を記録しており、最終審査から1週間が経過した今も大きな注目を集めている。

デビューグループのHANAはプロデューサーのちゃんみなとともに日本テレビ系「シューイチ」スタジオに本日生出演した。韓国出身メンバーのJISOOは日本国内で芸能活動を行う準備期間中のため、一部のみ韓国からリモートで出演となったが、最終審査の課題曲でもありHANAのプレデビュー曲である「Drop」を6名でテレビ初披露した。

さらに、パフォーマンス後には、プレデビュー曲「Drop」が1月31日(金)にリリースされることも発表された。

『No No Girls』の余韻が冷めやらぬ中でのHANAプレデビュー、続報を楽しみにお待ちいただきたい。





■リリース情報

HANA Pre-Debut Song「Drop」

2025.1.31 Fri. Digital Release

■HANA プロフィール

BMSG × CHANMINA GIRLS GROUP AUDITION PROJECT 2024 “No No Girls” から誕生した『HANA』。CHIKA、 NAOKO、 JISOO、 YURI、 MOMOKA、 KOHARU、 MAHINAからなる、7名組ガールズグループ。

■HANA関連情報

【HANA 公式HP】https://hana.b-rave.tokyo

【HANA 公式SNS】

YouTube:https://www.youtube.com/@HANA_BRAVE_Official

X(旧Twitter):https://x.com/@HANA__BRAVE

Instagram:https://www.instagram.com/hana_brave_official/

TikTok:https://www.tiktok.com/@hana_brave_official

【HANA Official Fan Club】https://bmsg.shop/pages/hana-fc-members

■HANA デビュー直前イベント

2025年3月23日(日)

[大阪] グランキューブ大阪 メインホール

2025年3月31日(月)

[埼玉] 大宮ソニックシティ 大ホール

チケット詳細

(受付期間:1月12日(日)16:30~1月23日(木)23:59)

HANA Official Fan Club会員先行:

https://bmsg.shop/pages/hana-fc-members

B-Town<Architect>会員先行:

https://bmsg.shop/pages/b-town

■『No No Girls』番組配信スケジュール

オーディション番組『No No Girls』

本編(YouTube):2024年10月4日(金)~ 毎週金曜日20:00配信

完全版(Hulu):2024年10月6日(日)~ 毎週日曜日12:00配信





公式応援番組『No No Girls Night』(日本テレビ・長崎国際テレビ)

出演:ぺえ(タレント)、平成フラミンゴ・NICO(YouTubeクリエイター)

放送日時:2024年10月9日(水)~ 毎週水曜日24:59放送

■『No No Girls』番組関連情報

【番組公式サイト】https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/

【番組公式YouTube】https://www.youtube.com/c/BMSG_official

【Hulu公式サイト】https://www.hulu.jp/

【番組公式SNS】

X(旧Twitter):https://x.com/nonogirls_x/

Instagram:https://www.instagram.com/nonogirls_official/

TikTok:https://www.tiktok.com/@nonogirls_official

■オーディション番組『No No Girls』とは?

「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください。」という前代未聞の応募メッセージからはじまった本オーディション。国内のみならず韓国やアメリカをはじめとした世界各国から、7,000通を超える応募が集まりました。

プロデューサーであるちゃんみなは、見た目や声に対して「No」をつきつけられ、ガールズグループを志すもデビューすることが叶わなかった過去があります。本オーディションで書類・対面審査を通過し集まったのは、彼女と同じように「No」をつきつけられたり、自分自身を否定してきたガールズ30人たち。ちゃんみなだからできる指導と審査、そしてBMSGが掲げる“才能を殺さないために”のもと、参加者たちを世界で活躍できるガールズグループへと導いていきます。参加者たちの人生が表れた“声”や、NoをYesに変えていく本気の挑戦をぜひご覧ください。