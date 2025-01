＜NYA- ブランドリニューアル１周年＞

株式会社エイ・ネット

「Be unique, be polite.」をコンセプトにリブランディングを行ったNYA-は、みなさまに支えられ、この2月にリニューアル1周年を迎えます。NYA-は実店舗を持たず、主にオンラインストアで展開しておりますが、1周年を記念して、期間限定でPOP UP STOREをオープンいたします。今回のPOP UP STOREでは、NYA-の新作や定番アイテムはもちろん、アーティスト・小田原愛美さんとのコラボレーション企画第2弾や、NEW ERA(R)との協業で生まれた帽子など、多彩なラインアップをご用意して、みなさまのご来店をお待ちしております。

着る人の毎日にワクワクした高揚感をお届けするNYA-の世界を、ぜひお手に取ってお楽しみください。

POP UP STORE

1月29日(水)~2月11日(火・祝)

CABANE de ZUCCa/Plantation 青山店

1月29日(水)~2月24日(月・祝)

京都高島屋S.C.[T8]2F POP UP-N

2月14日(金)~2月25日(火)

渋谷パルコ4F POP UP SPACE

*1月29日(水) 17:00-20:00@青山店と、2月15日(土) 14:00-17:00@渋谷パルコ店にて、アーティスト・小田原愛美さんをお迎えした来店イベントを開催いたします。イベントでは、小田原さんと一緒にオリジナルスタンプを使って、お買い上げいただいた商品をカスタマイズしていただけます。アルファベットでイニシャルを押したり、モチーフを足したりと、 世界に一つだけの特別なアイテムを作ることができます。 詳細はNYA-の公式インスタグラムをご確認ください。

現在NYA-の公式インスタグラムでは、1周年を記念したアニメーションを公開中です。 NYA-の「ふくわらい」をテーマにした、思わずくすっと笑顔になるような アニバーサリームービーで、NYA-らしいユーモアとお祝いの気持ちを表現しています。 京都高島屋のPOP UP STOREでは、このムービーを楽しんで頂ける空間をご用意します。

各POP UP STOREとONLINE STOREでは、1周年を記念してマルヒロに別注した波佐見焼の お皿を数量限定でノベルティとしてご用意しました。 詳細はNYA-のインスタグラムやオンラインストアでご確認いただけます。