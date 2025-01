タイトーから『ファービー』のアミューズメントプライズが１月に登場！初登場を記念したSNSキャンペーンも開催

株式会社タイトー

株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下タイトー)は、1990年代後半に一大ムーブメントを起こした伝説のおもちゃ『ファービー』のアミューズメント専用景品(以下プライズ)を発売いたします。

タイトーからのプライズ初登場を記念したSNSキャンペーンもご用意しておりますので、是非ご注目ください。最新情報は公式X(旧Twitter)「タイトートイズ」(https://twitter.com/Taito_Toys)にて順次お届けいたします。

■プライズ概要



プライズ第1弾として「ファービー レトロファービー ぬいぐるみ」を、1月下旬より全国のアミューズメント施設・オンラインクレーンにて展開を予定しております。さらに、タイトーステーション限定で「ファービー レトロファービー ふんわりブランケット」も登場します。その後も順次新商品をリリースしてまいります。

▲ファービー レトロファービー ぬいぐるみ

<商品詳細>

【商品名】:ファービー レトロファービー ぬいぐるみ

【種類】:全2種

【商品サイズ】約35cm

【登場時期】:2025年1月下旬より順次登場予定

【導入店情報】https://taito.co.jp/taito-prize/0451834700

▲ファービー レトロファービー ふんわりブランケット

<商品詳細>

【商品名】:ファービー レトロファービー ふんわりブランケット(タイトーステーション限定)

【種類】:全2種

【商品サイズ】約100cm

【登場時期】:2025年1月下旬より順次登場予定

【導入店情報】https://taito.co.jp/taito-prize/0451840700

■〈タイトープライズ初登場記念!3か月連続フォロー&リポストキャンペーン〉

プライズ初登場を記念して、ファービーのプライズが当たるプレゼントキャンペーンをXで3か月連続開催いたします。詳しくはキャンペーン当日にタイトートイズ(@Taito_Toys)にて投稿されるポストをご確認ください。

・キャンペーン期間:

第1弾 1月24日(金)12:00 ~ 1月30日(木)23:59

第2弾 2月13日(木)12:00 ~ 2月19日(水)23:59

第3弾 3月13日(木)12:00 ~ 3月19日(水)23:59

・各10名、合計30名様

・対象アカウント:タイトートイズ(@Taito_Toys)

・応募方法:タイトートイズ(@Taito_Toys)のアカウントをフォロー&対象のポストをリポスト

■『ファービー』とは

1998年にアメリカで生まれ、翌年に日本で発売されると、累計約330万個を販売。センサーでまぶたや口、体が動き、数百種類の“ファービー語”を話す真新しさで、社会現象となった電子ペットぬいぐるみです。幼少期に懐かしむ世代からZ世代まで、平成レトロが盛り上がりを見せる昨今、現在に合わせてパワーアップしたNEWファービーにも注目が集まっています。

【権利表記】

FURBY and HASBRO and any related trademark and logos are trademarks of Hasbro, Inc. (C) 2025 Hasbro.

【商標】

※TAITOおよびTAITOロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※デザイン・仕様は監修中につき変更になる場合があります。

※店舗によって、お取り扱いの無い商品や発売時期が異なる場合がございます。ご了承ください。

※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。