走り心地、ぶっちぎり。走ることを楽しむための「心地よさ」を提供するアディダス スーパーノヴァから最新モデル「SUPERNOVA RISE 2」が登場

https://www.adidas.jp/スーパーノヴァ-ランニング?sort=newest-to-oldest(https://www.adidas.jp/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%8E%E3%83%B4%E3%82%A1-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0?sort=newest-to-oldest)

アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:萩尾 孝平)は、日々のランニングを楽しむための走り心地を追求した「SUPERNOVA(スーパーノヴァ)」シリーズの最新作、「SUPERNOVA RISE 2(スーパーノヴァ ライズ 2)」を発表いたします。さらに、安定性に優れたスタビリティモデル「SUPERNOVA SOLUTION 2(スーパーノヴァ ソリューション 2)」や、クッション性と安定性を兼ね備えたエントリーモデル「SUPERNOVA STRIDE 2(スーパーノヴァ ストライド 2)」もアップデートされ、シリーズ最軽量となるバーサタイルな新モデル「SUPERNOVA COMFORTGLIDE(スーパーノヴァ コンフォートグライド)」が新たにラインアップに加わります。「SUPERNOVA(スーパーノヴァ)」シリーズの各新モデルは、2025年1月17日(金)より順次販売予定です。

複数の賞に輝いた前モデル「SUPERNOVA RISE」よりもさらに快適な走り心地を目指した「SUPERNOVA RISE 2」では、通気性とフィット感を高めたサンドイッチ メッシュ素材の新しいアッパーを初搭載。このアッパー素材の刷新により、「SUPERNOVA RISE 2」は前モデルに比べて 4% の軽量化に成功しました。新改良のヒール構造と洗練されたフォームの履き口も導入し、足を包み込むようなサポート性と心地よさを強化しています。

ランニング初心者からリフレッシュ・健康のために走るファンランナー、そしてレベルアップを目指すランナーまで、これからも「SUPERNOVA(スーパーノヴァ)」は、幅広いレベルのランナーに寄り添い、日々のランを心地よく楽しむことを足元からサポートしていきます。

更なる心地よさを追求した最新モデル「SUPERNOVA RISE 2」

快適なクッションと優れたフィット性、サポート性を同時に実現した、スーパーノヴァの定番モデル「SUPERNOVA RISE」が、さらに快適な走り心地を目指してアップデート。今回新たに発表される「SUPERNOVA RISE 2」では、通気性とフィット感をさらに高めたサンドイッチメッシュ素材の新アッパーを搭載し、前モデルと比較して4% の軽量化に成功。今まで以上に軽やかな走り心地をもたらします。

そしてミッドソールには、大きな好評を得た前モデルに搭載されていた特徴的な機能をすべて結集しました。アディダスの高機能ランニングシリーズ「ADIZERO(アディゼロ)」に使用されている素材「LIGHTSTRIKE PRO(ライトストライク プロ)」をヒントに開発された次世代素材「DREAMSTRIKE+(ドリームストライクプラス)」をフルレングスで配し、優れた心地よさとクッション性を実現。またミッドソールに埋め込まれた「サポートロッド システム」と連携し、かかとからつま先への体重移動中にサポート力と必要な安定性を提供します。足裏のトラクションのためには、耐久性に優れたラバーを使用した「ADIWEAR(アディウェア)」アウトソールを搭載し、路上で頼りになるグリップ力を発揮します。

商品情報

・品番:JI4510

・自店販売価格:\15,400円(税込)

・重量(27.0cm):273g

・ミッドソールドロップ:10.0 mm

(ヒール:35.5 mm / 前足部:25.5 mm)

・製品URL:https://www.adidas.jp/article/JI4510.html

搭載テクノロジーについて

・刷新された軽量快適アッパー

サンドイッチメッシュ素材の構造を刷新し、高い通気性とフィット感、そしてより柔らかな足当たりを実現。また、ヒール構造を改良し、より厚みを増したヒールクッションを採用。アイレットやシュータンといった、履き口周りのパーツにもソフトな素材を使用することで、更なる快適性を提供します。

・快感クッション「DREAMSTRIKE+」と「サポートロッドシステム」

アディダスが誇る高機能ランニングシリーズ「アディゼロ」に使用されているミッドソール素材「LIGHTSTRIKE PRO」をインスピレーションに開発された新フォーム素材「DREAMSTRIKE+」が、毎日走りたくなる快適さとクッション性を提供。アウトソールに組み込まれた革新的な「サポートロッドシステム」と組み合わせることで、サポート性とスムーズな体重移動の絶妙なバランスを実現します。

・頼れるグリップ力

優れた耐久性を持つ「ADIWEAR RUBBER」をアウトソールに配置、ロードに必要なグリップ力を提供します。

商品概要

SUPERNOVA RISE 2(スーパーノヴァ ライズ 2)

スーパーノヴァの定番モデル「SUPERNOVA RISE」が、さらに快適な走り心地を追求してアップデート。

・品番 :JI4510

・カラー:オービットグレー/マットシルバー/ワンダーベージュ

・自店販売価格 :15,400円(税込)

SUPERNOVA SOLUTION 2(スーパーノヴァ ソリューション 2)

安定性に特化したスタビリティモデルがアップデート。「SUPERNOVA RISE 2」と同様に、アッパーに優れたストレッチ性を持つ新構造サンドイッチメッシュ素材を採用し、さらに快適な履き心地を提供。履き心地とサポート力のバランスが、日常のランニングで強めのサポート性と優れた安定性を実現します。

・品番 :IH2505

・カラー:コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック

・自店販売価格 :15,400円(税込)

SUPERNOVA STRIDE 2(スーパーノヴァ ストライド 2)

クッション性と安定性のバランスがとれたエントリーモデルがアップデート。アッパーのエンジニアードメッシュを刷新し、通気性をアップ。増量したヒールクッションが、優れたフィット感と心地よさをもたらします。快適な履き心地とサポート性のコンビネーションで、ステップ毎に心地よいフィット感が得られる一足。

・品番 :IG2169

・カラー:コアブラック/フットウェアホワイト/グレー

・自店販売価格:13,200円(税込)

SUPERNOVA COMFORTGLIDE(スーパーノヴァ コンフォートグライド)

幅広いライフスタイルに合わせて使えるバーサタイルな軽量モデルが新たに登場。ミッドソールに「DREAMSTRIKE」をフルレングスで採用し、シリーズ随一の軽量性を実現。耐久性に優れたサポートロッドを搭載し、高いクッション性と安定性、スタイリッシュなデザインで、デイリーに活躍する一足。

・品番 :IH2509

・カラー:カーボン/コアブラック/アイアンメタリック

・自店販売価格:14,300円(税込)

「SUPERNOVA(スーパーノヴァ)」シリーズ

SUPERNOVA(スーパーノヴァ)は、ランニングを続けていくための最も重要な要素のひとつである「走り心地」に注目し、もっと多くの人にランニングを楽しんでほしいというアディダスの願いのもと開発されました。アディダスが持つ長年に渡るパフォーマンスシューズの知見と先進的テクノロジーを組み込みながら、日々のランに気軽に使えるシリーズです。ランニング初心者やリフレッシュ・健康のために走るファンランナー、レベルアップを目指すランナーまで、幅広いレベルのランナーに寄り添い、日々のランを心地よく楽しむことを足元からサポートしていきます。

・URL: https://www.adidas.jp/スーパーノヴァ(https://www.adidas.jp/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%8E%E3%83%B4%E3%82%A1)

