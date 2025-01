アジアのフードテックと日本企業を繋ぐ「Sustainable Food Camp」がマレーシアで4月22日に第3回開催決定

Sustainable Food Asia株式会社Sustainable Food Camp 2024 集合写真

Sustainable Food Asia株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:海野慧、以下SFA)は、食に関する世界的な課題をビジネスで解決するイベント第3回「Sustainable Food Camp 2025(SFC2025)」を2025年4月22日、マレーシア・クアラルンプールで開催が決定し、参加者の募集を開始しました。

SFC2025では、「Future Foods: Innovating Today, Sustaining Tomorrow」をテーマに、東南アジアのフードテック企業、研究者、ベンチャーキャピタル含む金融機関、そして日本の食品関連の事業会社が一堂に会し、世界規模の課題解決に向けた革新的なプロジェクトの創出を目指します。

具体的には「環境改善」「健康アクセス」「社会的責務」の3つの重要議題を取り上げ、パネルディスカッションやラウンドテーブルを実施します。たとえば、「健康アクセス」においては糖尿病や肥満などの生活習慣病対策、環境改善では生物多様性の保全や資源循環への対応、社会的責務では包括的な繁栄に向けた食の多様性などについて議論します。

イベント最終部では、チームごとにアイデア発表のピッチを行います。ここでは、協働と共創の可能性に焦点を当てながら、チームによる新規プロジェクト創出の実現に向けて動きます。

優勝者には賞金と、パートナーとの協業機会を推進するミーティングなどが設定され、アイデアの実現と加速が支援されます。

SFAは、理念として「CREATE THE NEW STANDARD OF FOODS」を掲げ、東南アジアのフードテック企業と日本企業を結び、持続可能な食のイノベーション創出に取り組んでおり、SFCも2023年よりその一環で主催*しています。2024年2月の第2回開催時には9ヵ国113社が集まり、サステナブルフードの概念を広げていくためのプラットフォームを構築しています。

SFC2025へのご参加のご希望に加え、少しでもご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

報道関係の皆様からのSFC2024並びに参加企業への取材や資料送付希望等のご希望も受け付けています。

最新情報は公式ウェブサイトまたはSFAのSNSをご確認ください。

*過去に開催したSFCの様子は下記をご覧ください。

プレスリリース(SFC2024開催レポート)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000097540.html)

SFA公式note マガジン「Sustainable Food CAMP」(https://note.com/sfaofficial/m/m6545b9f6d827)

========================================

開催概要:

イベント名:Sustainable Food Camp 2025(SFC2025)

主催:Sustainable Food Asia株式会社

共催:リバネス・マレーシア

開催日:2025年4月22日

会場:マレーシア・クアラルンプール(お申込みいただいた皆様には、会場詳細が確定次第お知らせいたします)

テーマ:「Future Foods: Innovating Today, Sustaining Tomorrow」

公式サイト:https://sustainablefood.camp/

SNS

X:https://twitter.com/SusFoodAsia

Facebook:https://www.facebook.com/sustainablefoodasia

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/sustainablefoodasia

========================================

プログラム内容(予定):

4月22日:9:00~18:00

オープニングセレモニー

メインパートナー紹介

パネルセッション

ラウンドテーブル(2回)

展示・試食会・ネットワーキングタイム

グループ発表

表彰式

ディナー

4月21日(プレイベント・参加希望者のみ):

現地農場( ドローンカンパニーのエアロダイン社がAIなどを駆使して運営するスマート農場 ) ・

工場( ハラル関連工場ツアー ) ツアー



※プログラムは変更される可能性があります。最新情報は直接お問い合わせください。

========================================

参加申し込み・お問い合わせ:

SFC2025へのご参加のご希望に加え、少しでもご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。報道関係の皆様からのSFC2024並びに参加企業への取材や資料送付希望等のご希望も受け付けています。



SFCに関するお問い合わせはこちらから:https://share.hsforms.com/1m57yfdvMRdKbG0hCS7CCpAr9rs4

※「About Sustainable Food Camp / カンファレンス事業について」をご選択ください

メールでのお問い合わせはこちら:info@sustainablefoodasia.com

========================================

■会社概要:Sustainable Food Asia株式会社

「新しい食のスタンダードを創造する」をVisionとし、ビジネスで社会課題解決を目指し新規事業開発・アライアンス支援を行うCarpeDiem株式会社と株式会社リバネスのジョイントベンチャーとして設立。日本や東南アジアの企業と協力し、サステナブルな食材の研究開発・製造・輸入並びにアライアンス支援等を行う。2022年11月には「ジャックフルーツ」から生まれた新食材「フルーツミート」を使ったメニューを日本で初めて開発し、販売開始する。サステナブルな食の研究開発やPR支援を行いながら、虎ノ門に位置する新虎小屋にて様々なサステナブルフードを展開する企業や商品をショーケース「Sustainable Food Museum」として発信。また同所にて様々な最先端の「食」を知り、喫食可能な「サステなおむすび」の運営などを行う。

2023年より、アジアからグローバルのサステナブルフードの創造と拡大を議論するSustainable Food Campを開催。2024年2月開催時にはマレーシアにて9ヵ国113社が集まり、サステナブルフードの概念を広げていくためのプラットフォームを構築している。

社名: Sustainable Food Asia株式会社 (Sustainable Food Asia Co. Ltd.)

所在地: 東京都港区西新橋2-18-7 UR新虎通りまちづくり事務所1F

代表者: 代表取締役CEO 海野 慧(うみの さとし)

設立年月日: 2022年1月17日

主要株主: CarpeDiem株式会社、株式会社リバネス

URL: https://www.sustainablefoodasia.com/(https://www.sustainablefoodasia.com/)