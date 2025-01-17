癒やしの“わんこ”ラベル紅茶が誕生！てらおかなつみ×ジョージスチュアートティのコラボラベルの紅茶缶が１月22日に伊勢丹浦和店ポップアップストア＆オンラインストアで販売開始！

特別感あふれるコラボ：紅茶×ほっこりイラストの上質な時間

株式会社味とサイエンス

1835年にスリランカで創業した「ジョージスチュアートティ」は、190年の間一貫して高品質な茶葉と伝統的な製法にこだわり続けてきました。そこに加わるのは、温かみのある動物イラストが人気のイラストレーター・てらおかなつみ氏のアート。何気ない日常にほっこりとした彩りを与えてくれる限定リーフ缶は、眺めるだけで幸せな気持ちが広がります。

ふわりと漂う紅茶の香りと、愛らしいパッケージの世界観。心まで満たされる“ちょっと贅沢”なティータイムをお楽しみください。

優しいタッチで“ほっこり”を生み出す、てらおかなつみ氏

犬や動物をモチーフにした作品で人気を集める、てらおかなつみ氏。色鉛筆で描かれる柔らかな線と色彩が特徴で、グッズデザインや書籍の挿絵、お菓子のパッケージなど多岐にわたって活躍中です。

国内外のギャラリーで個展を開催するなど、“やさしさ”と“ぬくもり”に満ちたアートは、幅広い世代に支持されています。今回の限定ラベルでも、彼女ならではの“ほっこり感”を存分に楽しんでいただけます。

魅力的なフレーバー2種：クイーンズチョイス＆ヴィンテージアールグレイ

クイーンズチョイス（リーフティー30g）

- 紅茶と緑茶をベースに、ヤグルマギクの花びらを加えたユニークなブレンド- バラの芳醇な香りやワイルドストロベリーの甘酸っぱい香りがふんわり広がり、軽やかな渋みと調和- アイスティーでも華やかさを保ち、ベリー系スイーツやチョコレートとの相性抜群- 女王陛下献上の逸品で、“気品と甘美”を同時に味わえる特別な紅茶- リーフティー 約15杯分（2g/杯の場合）

ヴィンテージアールグレイ（リーフティー30g）

- 世界中に根強いファンを持つ、ジョージスチュアートティ定番の人気フレーバー- スリランカ高地の爽やかな茶葉に、シトラス系ベルガモットのエッセンスをプラス- 軽やかな渋みと、鼻に抜けるシトラスの香りが絶妙なハーモニーを奏でる- チーズケーキや洋風の朝食、チョコレートとも好相性。冷やしても香りが損なわれにくいのが魅力- リーフティー 約15杯分（2g/杯の場合）

贈り物にも最高のサプライズ：化粧箱入りの２缶セット

「クイーンズチョイス」と「ヴィンテージアールグレイ」の2種類を一度に楽しめる化粧箱入りセットもご用意しました。白を基調とする洗練されたデザインのギフトボックスは、開ける瞬間のワクワク感をさらに高めます。

大切な方へのプレゼントにはもちろん、自分へのご褒美としても最適。愛らしい犬のイラストと華やかな香りが、皆さまのティータイムを一層上質なものへと導いてくれます。

発売は2025年1月22日！

伊勢丹浦和店のポップアップ店舗とオンラインにて解禁いたします。

▷ 実店舗：伊勢丹浦和内での「スコーンパーティー with ティー」ポップアップストア 7階催物場 午前10時～

埼玉県さいたま市浦和区高砂1-15-1

・JR 浦和駅西口より徒歩1分

伊勢丹浦和の「スコーンパーティー with ティー」にてお披露目！紅茶好きにはたまらない、おいしいスコーンと紅茶が盛沢山の楽しいイベントです！

詳細はこちら⇒スコーンパーティー with ティー＠伊勢丹浦和店(https://gs-tea.jp/event/%e3%80%902025%e5%b9%b41%e6%9c%88%e3%80%91%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc-with-tea%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%87%ba%e5%ba%97%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e2%80%bc)

▷ オンラインストア：本日より予約購入が可能（お届けは1月24日～）

2025年1月17日より、オンラインストアにて公開いたします。

以下のページから予約注文も可能です。

犬の限定ラベル クイーンズチョイス リーフティー缶30g(https://ajitoscience.com/shop/products/2240181100)

犬の限定ラベル ヴィンテージアールグレイ リーフティー缶30g(https://ajitoscience.com/shop/products/2240182100)

化粧箱入り ２箱セット(https://ajitoscience.com/shop/products/2240183)

※正規企画・販売店 株式会社味とサイエンスのオンラインストアでお取り扱いしております。

商品情報

犬の限定ラベル クイーンズチョイス缶George Steuart Tea 犬の限定ラベル クイーンズチョイス缶

・内容：リーフティー 30g

・価格：1,300円 (税込 1,404円)

・原材料：紅茶／緑茶／ベニバナ／ヤグルマギク／香料

・原産地：スリランカ

・原料原産国：紅茶・緑茶；スリランカ／ベニバナ；イラン／ヤグルマギク；インド

犬の限定ラベル ヴィンテージアールグレイ缶George Steuart Tea 犬の限定ラベル ヴィンテージアールグレイ缶

・内容：リーフティー 30g

・価格：1,300円 (税込 1,404円)

・原材料：紅茶／香料

・原産地：スリランカ

・原料原産国：スリランカ

化粧箱入り 2缶セット（クイーンズチョイス＆ヴィンテージアールグレイ）George Steuart Tea 犬の限定ラベル ヴィンテージアールグレイ缶 化粧箱入り 2缶セット（クイーンズチョイス＆ヴィンテージアールグレイ）

・リーフティー2缶セット(化粧箱入り)：2,750円（税込 2,970円）

・パッケージ：日本

お届け形態：常温

賞味期限：3ヶ月以上

アレルゲン：なし

販売店：オンラインストア／ポップアップストア

企画：株式会社味とサイエンス

関連リンク

てらおかなつみ- Instagram https://www.instagram.com/teraoka_natsumi/- X https://x.com/teraoka_natsumi- 公式HP https://www.teraokanatsumi.com/ジョージスチュアートティ

Instagram https://www.instagram.com/georgesteuarttea/

X https://x.com/georgesteuart_

公式HP https://gs-tea.jp/

公式オンラインストア https://ajitoscience.com/shop/product_categories/gs-tea

お問い合わせ先

株式会社味とサイエンス 担当：川久保

〒104-0061 東京都中央区銀座8-9-15 JEWEL BOX GINZA 9F

TEL：03-3425-2111 FAX：03-3425-6111

E-Mail：info@ajitoscience.com