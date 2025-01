山口県萩市の「萩IT松下村塾」で高校生へ「生成AIでシューティングゲームを開発する」授業を提供、そのダイジェスト版動画を公開しました

WHITE株式会社YouTubeチャンネル「萩グローバルIT人材育成協議会事務局」より引用

マンガ動画でショートカットキーから生成AIまで学べる法人向けオンライン学習サービス「MENTER」を提供するWHITE株式会社(本社: 神奈川県横浜市、代表取締役: 横山 隆、以下 当社)は、山口県萩市の「萩グローバルIT人材育成協議会」より委託を受け、高校生を対象としたITの実践基礎知識を無料で学べるカリキュラム「萩IT松下村塾」に対して、“IT人材育成セミナー”を提供。

2024年度は、萩商工高等学校、萩光塩学院高等学校と連携したセミナーを実施しており、ChatGPTなどのAIを使ってシューティングゲームの制作体験を実施。

その授業のダイジェスト版動画を以下へ公開しました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=QBZXW5Hjjb0 ]

◻︎プロジェクトの実施背景

萩市では2015年から情報通信環境とICTを活用することで、企業と人材の流入を促し、雇用の場の創出による地域の活性化に取り組んでいました。また、すでに高校生・大学生を対象としたITの実践基礎知識を無料で学べるEラーニングカリキュラムを提供しており、学校、学年、進路に関係なく、これからの社会で必要なIT基礎知識を身に着ける環境も整っています。

2023年度には弊社WHITEが「生成AIでプログラミング体験(Webページ開発)」を提供しています。

*2023年度:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000029909.html

2024年度は、さらに一歩進んだ「生成AIを活用したシューティングゲーム開発」担当しました。

*2024年度:https://www.hagi-society5.org/2025-0115/

*関連動画:本編 いいね!じゃぱん【山口県萩市のIT維新】 | BSテレ東

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=vWAO5Zqh1bk ]

2023年度時点と2024年度では、各種生成AIでできることやその品質も日進月歩で進化しています。その最先端の機能に触れながらも、本来それはアプリケーション開発を通じて誰かの課題を解決することが大切だと考え、技術的スキルよりも課題解決にどうアプローチできるのか?本授業をきっかけに本人や街のIT化、AI人材の増加に繋げられないか?といった視点の授業を設計しております。

◻︎萩グローバルIT人材育成協議会について

萩市は、IT 関連企業の誘致推進や Society5.0 の実現に向けた取組をすすめています。令和2年4月、

産学官連携によって設立した「萩グローバル IT 人材育成協議会」が主催する「萩 IT 松下村塾」の活動を通じて、eラーニングを中心とした学習環境を提供することにより、グローバルに活躍できる IT 人材の育成を目指しています。

https://www.hagi-society5.org/about/

◻︎ DX人材育成サービス「MENTER」について

漫画で楽しくDX人材育成を行うことのできるDX人材育成サービスです。

いつでもどこでも、パソコンやスマートフォンを使用し、スキマ時間で学習が可能です。

・特徴1:マンガ動画コンテンツで楽しく学べる。

・特徴2:各コンテンツは各5分以内で作成されている。

・特徴3:クイズ形式(回答を選ぶ)で出題されている。

ITスキル診断テストで学習前と学習後にアセスメント(スキルチェック)を行うことで自身の成長、スキルの習得状況も体感いただけます。

◻︎ 法人向け 文系DX人材育成サービス「MENTER(メンター)」について

マンガで楽しくデジタル / IT について学ぶことができるDX人材育成サービスです。

文系(非エンジニア)でも必要不可欠なIT基礎知識やGoogle検索で問題解決するチカラ、Excelの関数、RPAやAIの設計方法まで幅広く取り扱っています。

ITリテラシーのボトムアップにより組織のDX推進を実現します。

◻︎ お取引企業(一部抜粋)

花王グループカスタマーマーケティング株式会社、株式会社伊藤園、清水建設株式会社、株式会社うるる、株式会社オンワードデジタルラボ、株式会社CaSy、株式会社iDA、株式会社エー・ビー・シー メディアコム、炭平コーポレーション、みずほビジネスパートナー株式会社、ダイドー株式会社、日産専用船株式会社、株式会社パルコ、高島屋労働組合、日本経済大学、福岡工業大学、秋田県能代市役所、徳島県小松島市、北海道安平町、山口県萩市、他

◻︎WHITE株式会社について

デジタルに強い人材を育成 / DX伴走支援事業を運営する会社です。

・本社所在地 :神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.3F

・代表者名 :代表取締役社長 横山 隆

・事業内容 :文系DX人材育成、DX支援、自社専用AI社員サービス

・設立年月日 :2017年1月5日

