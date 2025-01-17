【独自調査】2025年最新：外国人に人気の観光スポットランキング［公園編］1位は「奈良公園」！| インバウンド人気観光地ランキング　#インバウンド #MEO

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、国内の公園に寄せられた最新の口コミデータから、独自の『インバウンド人気観光地ランキング』を発表しました。

・レポートを詳しくみる（訪日ラボ）

https://honichi.com/news/2025/01/16/202501_inboundranking_park/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inboundranking_park(https://honichi.com/news/2025/01/16/202501_inboundranking_park/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inboundranking_park)

・調査資料をダウンロード（無料）

https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202501_inboundranking_park/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inboundranking_park(https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202501_inboundranking_park/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inboundranking_park)

■調査サマリー

■調査概要

■調査内容

- 公園でインバウンドに人気No.1は「奈良公園」- 言語別人気スポットランキング- 人気スポットに寄せられた外国語口コミを分析- 調査対象：訪日ラボが独自に選出した公園 376か所- 調査リソース：Googleマップから公開されている口コミ- 口コミ調査期間：2024年11月10日～2025年1月9日- 口コミ総数：6,312 件 / うち 外国語口コミ数： 2,942 件- 調査方法：「口コミサイトを”もっと”売上に変える」口コミコム（インバウンドオプション）を利用して、調査リソース上のデータを独自に分析。

ここからは、独自調査で明らかとなった人気観光地の分析結果を一部ご紹介します。

1位：奈良公園

2位：大石公園

3位：大阪城公園

4位：新倉山浅間公園

5位：新宿御苑

6位：栗林公園

7位：大濠公園

8位：平和記念公園

9位：国営昭和記念公園

10位：代々木公園

そのほか、言語別ランキングや口コミ分析の詳細は、調査資料をご覧ください。

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口コミサイトを”もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「口コミサイトの一括管理ツール」です。口コミの情報を活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加を支援します。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

19サイトと連携！店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは対応国内19サイトと連携しており、お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新すると、それぞれのサイトの店舗情報を一括・自動で更新できます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミをAIが解析し、口コミの詳細や★の数分析といった最新傾向を分析できます。

また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションを実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

インバウンド対策において重要なGoogleマップと大衆点評を一括管理・運用できる国内唯一のツールです。

また、口コミコムを提供するmovは、国内最大級のインバウンド総合メディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をサポートします。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inboundranking_park

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。





訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inboundranking_park

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inboundranking_park)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inboundranking_park)」の運営

MEO・口コミマーケティングを中心としたビジネスニュースメディア「口コミラボ(https://lab.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inboundranking_park)」の運営

口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202501_inboundranking_park/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inboundranking_park)」の運営

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inboundranking_park)」の運営

インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202501_inboundranking_park)」の運営

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.am