NTTドコモ・スタジオ＆ライブとeggmanの新レーベル Scrum Wave Musicより17歳シンガーソングライター「Jonah」第1弾デジタルシングル「エコー」配信リリース！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：吉澤 啓介）は、SUPER BEAVER・sumika・マカロニえんぴつを生み出したmurffin discsのeggmanと次世代バンド・グローバルアーティストの発掘・育成に向けたオーディション『Catching Wave Audition 2024』から17歳シンガーソングライター「Jonah」（読み：ジョナ）の第1弾デジタルシングル配信リリースを発表します。この楽曲は新レーベル「Scrum Wave Music」より、1月29日に配信リリースすることをお知らせ致します。

▼Jonah（ジョナ）// 2025/1/29 1st Digital Single 「エコー」

高知県生まれの17歳。父がイギリス人、母が日本人のシンガーソングライター。中世的な見た目とナチュラルで透明感のある歌声が魅力です。デビュー配信シングル「エコー」は高校一年生の時に制作された大切な人を思うピュアで爽やかなサウンドに、楽曲アレンジをSUKISHA(kiki vivi lily、さとうもか)が担当しています。

▼OA情報

1/24放送のFM802 『RADIO∞INFINITY』内で楽曲が初オンエアされます。

この機会にぜひチェックをしてください！

FM802｜RADIO∞INFINITY

https://funky802.com/infinity/(https://funky802.com/infinity/)

▼SNS情報

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■Scrum Wave Music

（スクラム ウェーブ ミュージック）

NTTドコモと吉本興業が立ち上げたNTTドコモ・スタジオ＆ライブとsumika・SUPER BEAVER ・マカロニえんぴつが所属するeggmanの共同プロジェクト内で発足された新しいレーベル、『Scrum Wave Music』。「スクラム(Scrum)」とは、エッグマンの「エッグ＝卵」から連想される料理、「スクランブルエッグ」のように様々な音楽を混ぜ合わせ、3社がラグビーのスクラムのように「一丸となって」進むというダブルミーニング、「ウェーブ(Wave)」は、音楽の波を作り上げていこうという意味が込められています。

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。両社の強みを活かし、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】吉澤 啓介

【 設 立 】2023年5月1日

【 U R L 】https://fanystudio.com/