景観街路照明「ユニス」がJIDAデザインミュージアムセレクションに選定されました
岩崎電気の景観街路照明「unis - Lighting Orchestration -」が、このたびJIDA(日本インダストリアルデザイン協会)が主催する「JIDAデザインミュージアムセレクションVol.26」に選定されましたので、ご案内いたします。
「JIDAデザインミュージアムセレクション」は日本の優れたデザインを讃え、広く紹介することを目的とした選定であり、「ユニス」がそのデザイン性と機能性を評価された結果です。
今年、第26回目のデザインミュージアムセレクションでは、JIDA会員及び一般の方々から「当該選定に相応しい製品」の推薦を募り、244件の推薦の中から、審査委員による事前投票の結果をもとにした審査会、さらに特別審査委員による特別審査会を経て、計61点が選定されました。
JIDAデザインミュージアムセレクションVol.26 選定商品
「ユニス」は、街並みと調和する美しいデザインと、省エネルギー性能を両立した景観街路照明として2022年に発売され、現在では全国の公共空間や屋外施設で活用されています。
「ユニス」は、風景に調和する「シンプルなデザイン」、人の営みや景観に応じて「変化する光」、材料の再生利用による「サステナブルなものづくり」が特長です。
また、開発段階ではデザイナー、エンジニア、そして実際の利用者の声を取り入れ、ユーザー目線に立った商品作りが行われました。
「unis - Lighting Orchestration -」は、1月16日から20日までAXIS Gallery「JIDAデザインミュージアムセレクションVol.26展」で展示され、21日に選定証授与式(同会場)が予定されています。
岩崎電気は、これからもデザインと技術の力で、より快適で持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
JIDAデザインミュージアムセレクションVol.26展
会期：2025年1月16日(木)～20日(月)
時間：11:00～19:00
会場：AXIS Gallery(東京都港区六本木5-17-1 AXISビル4F)
※入場無料・事前予約不要
関連情報
JIDAデザインミュージアムセレクション vol.26 選定結果のお知らせ(https://jida-museum.jp/information/WMXmaXLu)
景観街路照明 unis(ユニス) シリーズ(https://www.iwasaki.co.jp/lighting/urbanscape/pole_light/unis/)