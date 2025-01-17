Web3¥²ー¥à¤ËÆÃ²½¤·¤¿e¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖFR¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFURAI¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°PC¥Ö¥é¥ó¥É ¡ÖGALLERIA¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¤«¤é¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼ÒFURAI¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚÍªÊö¡¢°Ê²¼¡ÖFURAI¡×¡Ë¤Ï¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°PC¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGALLERIA¡Ê¥¬¥ì¥ê¥¢¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§Èøºê·ò²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¡×¡Ë¤è¤êJ-KISS¡Ê¥¸¥§¥¤¥¥¹¡Ë·¿¿·³ôÍ½Ìó¸¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÌÜÅª¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«
Åö¼Ò¤Ï¡¢2022Ç¯9·î¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢e¥¹¥Ýー¥ÄÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸åWeb3e¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖFR¡×¤Ê¤é¤Ó¤ËWeb3¤Ê¤é¤Ó¤ËWeb3¥²ー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£e¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖFR¡×¤Ï2024Ç¯¡¢Web3¥²ー¥à½é¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëFPS¡ÖMatr1x Fire¡×¤ÇÆü´Ú£±°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¹á¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Âç²ñ¤Ç¤Ï3°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Î»ëÄ°²ó¿ô180Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤Éº£À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¿·¤¿¤Ê¥²ー¥àÎÎ°è¤Ø¤ÎÄ©Àï¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÄ´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤òÃæ¿´¤ËÀÑ¶ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Web3ÆÃ²½e¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖFR¡×¤Ê¤é¤Ó¤ËWeb3¤Ê¤é¤Ó¤ËWeb3¥²ー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÅê»ñ
ÆüËÜÈ¯¤ÇÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹Web3¥²ー¥àÆÃ²½·¿e¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Î±¿±Ä¤È¡¢Web3¤Ê¤é¤Ó¤ËWeb3¥²ー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾õWeb3¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÏX¤Ç¼ç¤Ë¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢YouTubeÅù¤ÎÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î¾ðÊó¼èÆÀ¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Web3¥²ー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤âWeb3¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬Web3¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¿¨¤ì¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹½ÃÛ¤â¥Áー¥à±¿±Ä¤ÈÊ¿¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Web£³ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ
Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖWeb3»þÂå¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò³«Âó¤¹¤ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Web3µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿¼«¼ÒIP¤Î³«È¯¤ä¡¢Web3¥²ー¥à¤Î¥æー¥¶ーÁØ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¥²ー¥à¤Ç²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Ê¥²ー¥àÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖWeb3¥²ー¥à¤Çe¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤ÎÎÎ°è¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô Èøºê ·ò²ð
³ô¼°²ñ¼ÒFURAIÍÍ¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜÈ¯¤ÎWeb3 e¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡¡¡ØGALLERIA¡Ù¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿µ»½ÑÎÏ¤È¡¢Web3µ»½Ñ¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë³×¿·Åª¤ÊÂÎ¸³¤È´¶Æ°¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËWeb3¥²ー¥à¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤äe¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿·¤·¤¤·Á¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼Ò²ñ¤ä¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒFURAI ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎëÌÚÍªÊö¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥µー¥É¥¦¥§ー¥ÖÍÍ¤«¤é¤´»Ù±çÄº¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¥²ー¥à¤ò¤·¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤ë¿Í¤¬e¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæWeb3¥²ー¥à¤òÄÌ¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Çe¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê»ö¶È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÊÀ¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖWeb3»þÂå¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò³«Âó¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×³ô¼°²ñ¼Ò¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¥×¥í¥æー¥¹¡¢Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Ô¤¦IT´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥óÀìÌçÅ¹¡Ø¥É¥¹¥Ñ¥é¡Ù¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØGALLERIA¡Ù¡¢¡Øraytrek¡Ù¡¢¡ØTHIRDWAVE¡Ù¤Ê¤É¤ÎPC¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´ë²è¡¦À½Â¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹â¹»À¸¤Î¤¿¤á¤Îe¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡ØNASEF JAPAN Á´ÆüËÜ¹â¹»e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢¡Ù¤ËÆÃÊÌ¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¤ÏºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ò°Â¿´¤È¶¦¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¡¢100Ç¯Àè¤âÀ¤¤ÎÃæ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¡§https://info.twave.co.jp/
¥É¥¹¥Ñ¥é¡§https://www.dospara.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒFURAI
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ¡¡ÍªÊö
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Web3e¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Î±¿±Ä¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ª¤è¤ÓWeb3´ØÏ¢ÎÎ°è¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¿Íºà°éÀ®»ö¶È¡¢¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢»ö¶È
ÀßÎ©¡§2022Ç¯9 ·î
½êºßÃÏ¡§¢©162-0843 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÔÃ«ÅÄÄ®3-8 »Ô¥öÃ«²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー 2F
URL¡§https://www.furai.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»: contact@furai.jp