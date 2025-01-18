【赤字覚悟】5種3,800円！十四代、而今、新政、花陽浴、飛露喜『破格の希少酒5種飲み比べプラン』｜1月19日(日)～2月28日(金)、日本酒原価酒蔵「池袋西口店」で開催！

株式会社ビリオンフーズ

十四代、而今、新政、花陽浴、飛露喜が飲める『破格の希少酒5種飲み比べプラン』を開催！



日本酒原価酒蔵 池袋西口店にて、十四代、而今、新政、花陽浴、飛露喜が飲める『破格の希少酒5種飲み比べプラン』を1月19日(日)～2月28日(金)の期間、開催いたします。



当プランは、日本酒に合うお料理4品に加え90分プレミアム飲み放題付きで、お一人様\3,800(税込\4,180)とお得なプランとなっております。





先着72名様限定ですので、ご予約はお早めに。



池袋西口店限定開催の当プランを思う存分ご堪能ください。

プラン内容



※各種50ml程度でのご提供です

※プレミアム飲み放題込みでお席が90分制となります

※下記日本酒は飲み放題ではありません

※なくなり次第、一部スペックを変更する場合がございます(詳細はお問い合わせください)





・十四代 純米吟醸 槽垂れ 本生

・而今 特別純米 生

・新政 陽乃鳥

・花陽浴 八反錦 純米大吟醸 無濾過生原酒

・飛露喜 特別純米 無濾過生原酒

◆プレミアム飲み放題メニュー

※飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します

今すぐ予約 :https://yoyaku.toreta.in/genkaikebukuronisi/#/

プラン概要

◆開催期間

2025年1月19日(日)～2月28日(金)



◆料金

\3,800(税込\4,180)

※お料理4品＋90分プレミアム飲み放題付き

※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可



◆定員

72名様

※定員になり次第受付終了

◆実施店舗

◯日本酒原価酒蔵 池袋西口店

〒171-0021

東京都豊島区西池袋5-8-9 藤和池袋コープ103(https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5+%E6%B1%A0%E8%A2%8B%E8%A5%BF%E5%8F%A3%E5%BA%97/@35.7320314,139.7048544,17z/data=!4m6!3m5!1s0x60188dc935c59a2f:0xc3badd7ba4ac3d1a!8m2!3d35.7323046!4d139.7048863!16s%2Fg%2F11v42g8p05?hl=ja&coh=219815&entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MDYyNi4wKgBIAVAD)





◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に【破格の希少酒5種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。



◯電話予約

03-5927-1087

◆LINEオープンチャット

オープンチャット「日本酒原価酒蔵 池袋西口店 」

https://line.me/ti/g2/QM5aSVwrznhkcAGaGDDM9BsRcmVimKpYjHthUg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default(https://line.me/ti/g2/QM5aSVwrznhkcAGaGDDM9BsRcmVimKpYjHthUg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default)

日本酒原価酒蔵のイベントについてはこちらからご確認できます。

https://line.me/ti/g2/N54XvvPTVtQL7z0MeD9vOac8I0TFXM9Xij9DvQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default(https://line.me/ti/g2/N54XvvPTVtQL7z0MeD9vOac8I0TFXM9Xij9DvQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default)

今すぐ予約 :https://yoyaku.toreta.in/genkaikebukuronisi/#/

備考



・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）

・料理4品とプレミアム飲み放題付きのプランとなっております。

・飲み比べの日本酒については各種50ml程の提供となります。

・飲み比べの日本酒ですが、なくなり次第、一部スペックを変更する場合がございます。

(詳細は店舗へお問い合わせください)

・飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します。

・お席は飲み放題込みで90分制となります。（終了30分前ラストオーダー）

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

アプリのダウンロードはこちらから

・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)

・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル7F

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/