バナナマン扮する「赤えんぴつ」の武道館ライブ公演Blu-ray発売決定！発売を記念したSpecial Eventも開催！

バナナマンの2人がコント内で演じているフォークデュオ 「赤えんぴつ」の武道館ライブ公演を収録したBlu-rayの発売が2025年3月28日(金)に決定。ライブ本編は1日目、2日目の公演を完全収録。Special ver.には2時間超えの特典映像や48Pに渡る豪華ブックレットも封入!

赤えんぴつ(おーちゃん・ひーとん)バナナマン

バナナマンの2人がコント内で演じているフォークデュオ「赤えんぴつ」。設楽統が演じるボーカル”おーちゃん”と、日村勇紀が演じるギター”ひーとん”の楽曲もさることながら、 猟奇的な掛け合いも人気を集めている。

そんな赤えんぴつの2024年2月に開催された日本武道館の公演を収録したBlu-rayの発売が決定。

ライブ本編のみを収録した通常版とSpecial ver.の2形態が発売される。

Special ver.にはライブ本編のほかに、武道館公演当日までの約30日間に密着した特典ディスクが収録されている。 リハーサル映像や公演当日の裏側など今までの赤えんぴつでは見せたことのない 貴重な映像ばかり。さらに48Pに渡るブックレットも封入した豪華仕様となっている。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=E1HREWZp-qU ]

「赤えんぴつ in 武道館」Blu-ray発売を記念した Special Event も開催決定!

Special Eventでは、トーク&歌唱を予定。 2025年4月で閉館となる俳優座劇場で赤えんぴつを見れる最後のチャンス!スペシャルステージになること間違い無し。

さらに購入特典としてオリジナルステッカーを配布予定。

<概要> 赤えんぴつ in 武道館【Blu-ray】

出演者:赤えんぴつ(おーちゃん・ひーとん)

DAY2のみ トータス松本 / 三浦 大知 / 乃木坂46 / chelmico

VTR出演 中村 倫也 / 黒木 華 / 永井ふわふわ / 星野 源

音声出演 森山 直太朗

発売日:2025年3月28日(金)

仕様:Special ver.→Blu-ray 3枚組(本編2枚+特典ディスク1枚)+ブックレット48P・デジパック仕様

通常版→Blu-ray 2枚組(本編2枚)・デジパック仕様

価格:Special ver. \22,000(税別価格\20,000) / 通常版 \16,500(税別価格\15,000)

品番:Special ver. HPCG-0040 / 通常版 HPCG-0041

収録時間:本編 Disc1 138分 Disc2 179分 / Special ver.のみ Disc3 127分

発売元・販売元:ホリプロ http://www.horipro.co.jp/

「赤えんぴつ in 武道館」Blu-ray発売記念 Special Event

【開催日時/会場】 2025年3月30日(日) 13:00開演/俳優座劇場(東京都港区六本木4-9-2)

【出演】赤えんぴつ(おーちゃん・ひーとん)

詳しくはHMVのサイトをご覧ください。⇒https://www.hmv.co.jp/news/article/250107128/(https://www.hmv.co.jp/news/article/250107128/)

■HMV・Loppi限定特典

https://www.hmv.co.jp/news/article/250107128/(https://www.hmv.co.jp/news/article/250107128/)

オリジナルステッカー ランダム2枚セット(絵柄は全4種類)※絵柄は選べません。

◼︎タワーレコード

https://tower.jp/article/feature_item/2025/01/18/2501(https://tower.jp/article/feature_item/2025/01/18/2501)

オリジナルステッカー 1枚

◼︎バナナマンライブECショップ

https://bananamanlivedvd.com(https://bananamanlivedvd.com)

オリジナルステッカー2枚

※それぞれ無くなり次第終了ですのでお早めにご予約・お買い求め下さい。