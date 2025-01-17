Bリーグ・アルティーリ千葉とヒューリック株式会社 ブランドパートナー契約締結のお知らせ
株式会社アルティーリ
株式会社アルティーリ
所 在 地：千葉県千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー22F
千葉県千葉市をホームタウンとして活動するプロスポーツクラブ「アルティーリ千葉」は、ヒューリック株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：前田隆也）と2024-25シーズンにおけるブランドパートナー契約を締結いたしました。
ヒューリック株式会社は、地域社会への貢献と共生を経営理念の一つとして掲げており、スポーツを通じた地域活性化に積極的に取り組んでおります。
本パートナー契約を通じて、共に地域スポーツの振興と更なる発展に寄与してまいります。
■ 取り組みの内容
ユニフォームへの企業ロゴ掲出
ホームアリーナ内広告看板の設置
ホームベンチ側ロールバックシートエリアのネーミングライツ
オフィシャルウェブサイトやSNSでの企業ロゴ掲出
「2月16日(日) アルティーリ千葉 vs 福井ブローウィンズ」冠ゲームの開催 等
株式会社アルティーリ
所 在 地：千葉県千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー22F
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