MagicPod、ファインディと協業を開始　相互サービスの紹介・利用拡大によりユーザーのリリースサイクル改善支援を加速

株式会社MagicPod

株式会社MagicPod（本社：東京都中央区、代表取締役：伊藤 望、以下「当社」）は、エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「ファインディ」）と、相互のサービスにおける紹介店契約を締結し、両サービスの併用を検討中の方や開発生産性向上に課題をお持ちの方専用の窓口を開設しました。

今後は当社のAIテスト自動化プラットフォーム「MagicPod」および、ファインディのエンジニア組織の開発生産性可視化・向上SaaS 「Findy Team+（チームプラス）」の販路拡大のために連携し、より多くのユーザーの継続的な生産性向上に貢献します。

背景

近年、ソフトウェア開発の現場では、技術の進化とともに開発速度や品質向上への要求が高まっており、エンジニアチームにはかつてないほどの効率性とスピードが求められています。その中で、開発生産性を向上させるためには、効率的なテストプロセスとエンジニアの生産性向上が不可欠です。

「MagicPod」は、AIを活用したE2Eテストの自動化により、テスト作業の効率化と精度向上を実現するプラットフォームです。一方、「Findy Team+」は、エンジニア組織の開発生産性可視化・向上SaaSであり、エンジニアのスキルやパフォーマンスを可視化し最適なチームビルディングをサポートします。両社が共感したのは、エンジニアチームが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を整えるという共通の想いです。

本協業により、エンジニアリングの現場で品質と生産性を同時に高め、企業の成長を加速させるための新たな価値を提供してまいります。

テスト自動化の窓口 for 開発生産性向上

テスト自動化の窓口 for 開発生産性向上

MagicPodでは、相互紹介店契約による協業の一環として、「Findy Team+」との併用を検討中の方や、開発生産性向上に課題をお持ちの方へ向けた専用窓口を新設いたしました。

この新たな専用窓口「テスト自動化の窓口 for 開発生産性向上」では、「Findy Team+」と「MagicPod」の両方を熟知した専任担当者を配置し、これまで以上にスムーズなコミュニケーションをご提供します。

テスト自動化の窓口 for 開発生産性向上はこちらから

https://magicpod.com/dev-productivity-campaign/(https://magicpod.com/dev-productivity-campaign/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20250117&utm_content=ID_2)

記念イベント

記念イベント【MagicPod×グロービス×ファインディ】開発生産性向上のためのテスト自動化の意義

本協業を記念して、オンラインイベントを開催いたします。本イベントでは、開発生産性向上という観点から見たテスト自動化の意義についてディスカッションします。

開催概要

開催日時：2025年1月30日（木） 12:00～13:00

形式：オンラインセミナー（Zoom）

参加費：無料

スピーカー

末永 昌也さん ｜ 株式会社グロービス CTO (@sue738(https://x.com/sue738))

末永 昌也さん

HRテックベンチャーでの開発責任者やEdTechスタートアップCTOなどを経験した後、グロービスに1人目のエンジニアとして入社。入社後はグロービス学び放題の立ち上げなどを行いつつ100名を超える開発組織への拡大を牽引。

下司 宜治さん ｜ ファインディ株式会社 SRE チームリーダー(@gessy0129(https://x.com/gessy0129))

下司 宜治さん

新卒でヤフーに入社。2、3度の転職を経ながらサーバーサイドやSRE領域を担当。 アンドパッドでは、VPoEとして採用・組織作り・技術的負債の改善からSRE、CRE、QA領域などプラットフォーム部分を担当。 2024年4月にファインディへジョイン。 ファインディでは入社後よりSREなどのプラットフォーム領域を担当。

伊藤 望｜ 株式会社MagicPod CEO (@ito_nozomi(https://twitter.com/ito_nozomi))

伊藤 望

AIテスト自動化プラットフォーム「MagicPod」のCEO。「日本Seleniumユーザーコミュニティ」設立、「Selenium実践入門」執筆、国際カンファレンス講演、「SeleniumConf」日本初開催など、長年テスト自動化の普及に努めてきた日本におけるテスト自動化の第一人者。趣味は自動化・仕組み化。

イベント詳細・参加申込みはこちらから

https://trident-qa.connpass.com/event/333106(https://trident-qa.connpass.com/event/333106)

AIテスト自動化プラットフォーム「MagicPod」について

「MagicPod」は、モバイルアプリテスト、ブラウザ(ウェブアプリ)テストの両方に対応したAIテスト自動化プラットフォームです 。プログラミングなどの特別なスキルがなくても直感的に使うことのできるデザイン、クラウドでのサービス提供によるメンテナンス性の高さ、AI技術を活用した自動修正によるテストプログラム修正の手間削減などによりリリースサイクルの高速化を支援します。IT業界のリーディングカンパニーを中心に累計500社以上の企業が導入しています。

サービスサイト：https://magicpod.com/(https://magicpod.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20250117&utm_content=ID_3)

導入相談・2週間無料トライアルのお申込み：https://magicpod.com/consulting/(https://magicpod.com/consulting/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20250117&utm_content=ID_4)

「Findy Team+」について

「Findy Team+（チームプラス）」は、ファインディ株式会社が提供するエンジニア組織の開発生産性可視化・向上支援SaaSです。

経済産業省の発表では、労働人口の減少や企業DXの加速により、2030年には79万人のエンジニア人材が不足するといわれています（※1）。加えて、企業はエンジニアの採用が難航したり人材が定着しないといった課題や、エンジニアのスキルが客観的に評価されず、組織内での相互理解に壁が生じるといった課題を抱えています。「Findy Team+」は開発生産性可視化・向上によりこれらを解決し、良質な開発環境・組織文化の醸成に貢献します。

特許取得の独自技術を用いて、GitHub、GitLab、Bitbucket、Backlog、Jiraなどを解析し「Four Keys」や「SPACE」といった指標やフレームワークに基づき、開発のアクティビティ・効率・クオリティやエンゲージメントなどを多面的に可視化することで、開発生産性・開発者体験向上をサポートしています。2021年10月に正式リリース以降、約450社（トライアル含む）の企業にて導入されています。

※1 経済産業省IT人材育成状況「IT人材の供給動向の予測と平均年齢の推移 」（2018年2月27日）

サービスサイト：https://findy-team.io/(https://findy-team.io/)

企業情報

社名：株式会社MagicPod

代表取締役：伊藤 望

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町1－2 The Shore日本橋茅場町 4階

設立：2012年7月

事業内容：AI技術を活用したテスト自動化クラウドサービス「MagicPod」の開発・運営

URL：https://magicpod.com/corporate/(https://magicpod.com/corporate/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20250117&utm_content=ID_5)