【Celvoke（セルヴォーク）】昨年大好評のコレクション「Absolute Terracotta 」テラコッタの可能性を広げるカラーにアップデートし登場！＜2025年1月29日（水）全国発売＞

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株式会社マッシュホールディングス


株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が展開する、 トータルビューティーブランド「Celvoke(セルヴォーク)」は、 2025年1月29日(水)にLimited Collection「Absolute Terracotta ‘25」よりアイシャドウ2種、チークカラー1種、リップカラー2種を全店舗および公式オンラインストアにて発売いたします。



2025 Limited Makeup Collection



Absolute Terracotta ‘25


まとう人の「らしさ」を引き出しながら、さらなる洗練へ。


TERRACOTTAのDNAを内包しながら、さらに生み出され広がっていく、新たなスタイルへの可能性。


「似合う」と「意外性」の共存、「なじむ」と「新鮮」の共存。


TERRACOTTAなら、なんなく叶う。


限界を決めない、自由がここにある。



■特設サイト


https://celvoke.com/Page/CV_2025AbsoluteTerracotta/?plan=CV250108Terracotta




セルヴォーク ヴァティック アイパレット

12 Lively Terracotta

EX14 Front Row（限定）

新色2種（新色1種・限定１種）　6,820円（税込）


意外性のあるテラコッタとグリッターを掛け合わせたアイシャドウパレット。


3種の異なる質感は、すべて透明感とともにまぶたに溶け込むようになじみ、美しく発色します。


透明感のレイヤードで生まれる多彩な奥ゆきを楽しんで。


https://celvoke.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571649062866(https://celvoke.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571649062866)


※限定パッケージ終了後は通常パッケージとなります。



セルヴォーク ポリフォニック ブラッシュ

06 Desert Sunset

新色1種　5,390円（税込）


光と影を自在に操り骨格をエフォートレスな洗練へと導く、ブラッシュパウダー&ハイライトクリームのデュオパレット。


肌色を選ばない血色感のあるオレンジベージュのブラッシュと、ソフトに光を反射するクリアホワイトのハイライトを組み合わせ、どちらのカラーにもテラコッタパールが配合されています。


https://celvoke.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571649062880(https://celvoke.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571649062880)


※限定パッケージ終了後は通常パッケージとなります。



セルヴォーク ディグニファイド リップス

09 Terracotta （既存品/限定パッケージ）

EX16 Nude Mocha （限定）

新限定色1色／限定パッケージ1色　3,520円（税込）


マット以上ツヤ未満のバウンズ質感を持つリップスティック。


美しくこなれた血色感と素顔を奥に感じる透け感で、瞬く間にモードな印象を作り上げます。


植物由来オイル配合でなめらかな付け心地に。


https://celvoke.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571649062897(https://celvoke.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571649062897)




販売について



＜発売日＞


先行発売：2025年1月22日(水)　〈販売店：セルヴォーク阪急うめだ本店〉


全国予約：2025年1月22日(水)


全国発売：2025年1月29日(水)


※公式オンラインストアでは予約、全国発売ともに10:00より開始　


https://celvoke.com/




<販売店舗＞
全国のセルヴォーク直営店舗


https://celvoke.com/Page/ShopList.aspx




セルヴォークについて



マッシュビューティーラボが展開する天然由来をベースにバイオテクノロジーを駆使したスキンケアと、 洗練モードを追求したメイクアップラインを取りそろえるトータルビューティーブランド。

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