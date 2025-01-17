【Celvoke（セルヴォーク）】昨年大好評のコレクション「Absolute Terracotta 」テラコッタの可能性を広げるカラーにアップデートし登場！＜2025年1月29日（水）全国発売＞
株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が展開する、 トータルビューティーブランド「Celvoke(セルヴォーク)」は、 2025年1月29日(水)にLimited Collection「Absolute Terracotta ‘25」よりアイシャドウ2種、チークカラー1種、リップカラー2種を全店舗および公式オンラインストアにて発売いたします。
2025 Limited Makeup Collection
Absolute Terracotta ‘25
まとう人の「らしさ」を引き出しながら、さらなる洗練へ。
TERRACOTTAのDNAを内包しながら、さらに生み出され広がっていく、新たなスタイルへの可能性。
「似合う」と「意外性」の共存、「なじむ」と「新鮮」の共存。
TERRACOTTAなら、なんなく叶う。
限界を決めない、自由がここにある。
■特設サイト
https://celvoke.com/Page/CV_2025AbsoluteTerracotta/?plan=CV250108Terracotta
セルヴォーク ヴァティック アイパレット
12 Lively Terracotta
EX14 Front Row（限定）
新色2種（新色1種・限定１種） 6,820円（税込）
意外性のあるテラコッタとグリッターを掛け合わせたアイシャドウパレット。
3種の異なる質感は、すべて透明感とともにまぶたに溶け込むようになじみ、美しく発色します。
透明感のレイヤードで生まれる多彩な奥ゆきを楽しんで。
https://celvoke.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571649062866(https://celvoke.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571649062866)
※限定パッケージ終了後は通常パッケージとなります。
セルヴォーク ポリフォニック ブラッシュ
06 Desert Sunset
新色1種 5,390円（税込）
光と影を自在に操り骨格をエフォートレスな洗練へと導く、ブラッシュパウダー&ハイライトクリームのデュオパレット。
肌色を選ばない血色感のあるオレンジベージュのブラッシュと、ソフトに光を反射するクリアホワイトのハイライトを組み合わせ、どちらのカラーにもテラコッタパールが配合されています。
https://celvoke.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571649062880(https://celvoke.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571649062880)
※限定パッケージ終了後は通常パッケージとなります。
セルヴォーク ディグニファイド リップス
09 Terracotta （既存品/限定パッケージ）
EX16 Nude Mocha （限定）
新限定色1色／限定パッケージ1色 3,520円（税込）
マット以上ツヤ未満のバウンズ質感を持つリップスティック。
美しくこなれた血色感と素顔を奥に感じる透け感で、瞬く間にモードな印象を作り上げます。
植物由来オイル配合でなめらかな付け心地に。
https://celvoke.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571649062897(https://celvoke.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571649062897)
販売について
＜発売日＞
先行発売：2025年1月22日(水) 〈販売店：セルヴォーク阪急うめだ本店〉
全国予約：2025年1月22日(水)
全国発売：2025年1月29日(水)
※公式オンラインストアでは予約、全国発売ともに10:00より開始
https://celvoke.com/
<販売店舗＞
全国のセルヴォーク直営店舗
https://celvoke.com/Page/ShopList.aspx
セルヴォークについて
マッシュビューティーラボが展開する天然由来をベースにバイオテクノロジーを駆使したスキンケアと、 洗練モードを追求したメイクアップラインを取りそろえるトータルビューティーブランド。
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