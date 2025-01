伝説の音楽番組「夢の乱入者」1月19日・26日に5回分を一挙放送！CSホームドラマチャンネル

「夢の乱入者」

CSホームドラマチャンネルで1月19日・26日に一挙放送!

1990年~1997年に関西ローカルエリアにて放送された深夜の音楽番組。世界的ギタリスト・渡辺香津美をメインホストに、ベース・清水興、ドラム・東原力哉、キーボード・島田昌典らと共に、「音楽で会話する」をテーマとして、毎回ジャンルを超えたゲストを迎え、熱いトークとセッションを繰り広げる。ゲストの音楽にかける思いと今では見られない貴重なライブ映像をお届けする1時間。

★原田芳雄・上田正樹 出演回(1990.2.28 O.A.)

左:渡辺香津美/右:原田芳雄 (C)カンテレ左:渡辺香津美/右:上田正樹 (C)カンテレ

1月19日(日)深夜1:30~放送

●原田芳雄 演奏楽曲

「Ringo ‐リンゴ追分‐」

「A Whiter Shade Of Pale ‐青い影‐」



●上田正樹 演奏楽曲

「Georgia On My Mind」

「Stella By Starlight」

★桑名正博・もんたよしのり 出演回(1990.4.30 O.A.)

番組詳細 :https://www.homedrama-ch.com/series/S84279左:もんたよしのり/右:桑名正博 (C)カンテレもんたよしのり (C)カンテレ

1月19日(日)深夜2:20~放送

●桑名正博 演奏楽曲

「One of These Nights」

「Your Song」



●もんたよしのり 演奏楽曲

「Night Time is the Right Time」

「Funtime」

★つのだ☆ひろ・内藤やす子 出演回(1990.5.28 O.A.)

番組詳細 :https://www.homedrama-ch.com/series/S84280つのだ☆ひろ (C)カンテレ左:渡辺香津美/右:内藤やす子 (C)カンテレ

1月19日(日)深夜3:10~放送

●つのだ☆ひろ 演奏楽曲

「On Green Dolphin Street」

「You are so Beautiful」



●内藤やす子 演奏楽曲

「(Sittin' on) the Dock of the Bay」

「You've got a Friend」

★かまやつひろし・ちわきまゆみ 出演回(1990.6.18 O.A.)

番組詳細 :https://www.homedrama-ch.com/series/S84281左:渡辺香津美/右:かまやつひろし (C)カンテレ左:渡辺香津美/右:ちわきまゆみ (C)カンテレ

1月26日(日)深夜1:30~放送

●かまやつひろし演奏楽曲

「Ain't Nothin' for a Heartache」

「One note Samba」



●ちわきまゆみ演奏楽曲

「Suffragette City」

「The Unconventional」

近藤房之助・宮本典子・もんたよしのり 出演回(1990.12.3 O.A.)

番組詳細 :https://www.homedrama-ch.com/series/S84282左:近藤房之助/中央:宮本典子/右:もんたよしのり (C)カンテレ左:渡辺香津美/右:宮本典子 (C)カンテレ

1月26日(日)深夜2:30~放送

●近藤房之助 演奏楽曲

「Blues in D(Sweet Little Angel)」

「月の法善寺横丁」



●宮本典子 演奏楽曲

「Shame Shame Shame」

「When Something is wrong with my Baby」



●もんたよしのり 演奏楽曲

「Don't let me down」

番組詳細 :https://www.homedrama-ch.com/series/S84283[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kNKNaFE3b3g ]

「夢の乱入者」特設ページ :https://www.homedrama-ch.com/special/yumeran

