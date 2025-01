【英検合格率87.5％！】QQキッズアンバサダーが挑む『英検チャレンジ』結果発表

株式会社QQ English

株式会社QQEnglish(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡頼光)は、2024年7月から英検合格を目指す「英検チャレンジ」企画を実施しました。今回の英検チャレンジでは、QQキッズアンバサダーの8名のお子様にQQキッズで目標級合格に向けチャレンジをしていただきましたので、その結果を発表いたします。

英検チャレンジとは

今回、QQキッズでは、日々英語学習を頑張っているユーザー様の中から「QQキッズアンバサダー」として認定された方に英語学習状況の発信してくれる方に「英検チャレンジ」企画を実施。

期間:2024年7月~11月18日()

試験日:1次試験…10月6日(日)、2次試験日…11月19日(火)

参加人数:QQキッズアンバサダー8名※6歳(年長さん)~小学校6年生のお子様

受験級:4級、3級、準2級、2級

詳細:https://www.qqeng.com/lp/kids_2nd_ambassador/

■英検について

英検(R)は、「実用英語技能検定」の略称です。公益財団法人 日本英語検定協会が主催し、文部科学省が後援しています。年間の総志願者数が250万人を超える、国内最大級の英語資格試験です。日常生活からアカデミック、ビジネスまで、多岐にわたる分野の英語力を測定できるよう設計されており、小学生から社会人まで幅広い層が受験しています。

1級、準1級、2級、準2級、3級、4級、5級の7つの級があり、受験者は自分のレベルに合うと思う級を選んで申し込みます。1級~3級は、4技能(リーディング・ライティング・リスニング・スピーキング)を測定。4級・5級は、リーディング・リスニングの2技能のみを測定します。

結果発表

受験した8名のうち、7名が目標級に合格!!

3級からはスピーキング力が問われる二次試験も追加され、さらに難易度が上がります。

今回、8人中7人が3級以上のレベルにチャレンジされました!

各級の難易度と合格人数(年齢)の内訳は以下のとおりです。

各級、6歳で中学中級レベルの4級や11歳で高校卒業レベルの2級にチャレンジして、みごとに合格を獲得しました!

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16874/table/269_1_d2432d6992a2ed6e91f413414ece0f3d.jpg ]

■英検チャレンジに参加したQQキッズアンバサダー様からのコメント

Umiさん(小学3年生・準2級合格)

対策のため受講いただいていたカリキュラム

一次試験:Time to Talk

二次試験:旺文社 英検(R)面接対策 準2級

「QQキッズ公式アンバサダー英検チャレンジ」の結果、 長女、無事に二次試験も合格しました💮 ⁡

一次試験後の感想は、「Easy.」だったから逆に母は不安でしたが、一次試験は無事合格。

二次試験後すぐの感想は、一次試験とは変わって「難しかった」でした。 なにが難しかったの?と聞くと、面接官が知らない人だから。と ⁡

難しかったというより、彼女なりに緊張したみたいです。 ⁡ 二次試験の面接対策はQQキッズのレッスンを受けて挑みました👍 ⁡

合格おめでとう 合格して、母もとりあえず一安心です 💨

QQキッズとは

QQキッズは「To be the gateway to the world」というミッションをもとに、オンライン英会話サービスと、フィリピン・セブ島で英会話学校を運営しています。

QQEnglish・QQキッズのオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人(2023年9月時点)を超える生徒が利用しています。



