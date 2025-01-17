光和主催「2025 最新映像機器内覧会」出展のお知らせ
株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、1月23日（木）と1月24日（金）の2日間、アーザス株式会社（本社：東京都渋谷区）と共同で、株式会社 光和が主催する「2025 最新映像機器内覧会」に出展いたします。
弊社ブース（3階展示エリア）では、弊社が取り扱いする多くのメーカーの中から、映像関連市場向けに厳選したお勧め商材を紹介させていただきます。
なお、本イベントの入場にはオンラインでの事前登録が必要となります。大変お手数ではございますが、下記のお申し込みページからご登録をお願いいたします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。
イベントの詳細はこちら :
https://www.ask-corp.jp/news/2025/01/kowa-preview-information.html
◆展示製品
アスク・エムイー/アーザス展示コーナー（ブース：3階展示エリア）では、以下の製品を展示予定です。
AJA Video Systems
- Ki Pro GO2（マルチチャンネル H.265（HEVC）/H.264レコーダー）
- Ki Pro Ultra 12G（12G-SDI接続 4K/UHD/HDレコーダー&プレイヤー）
- KUMO 3232-12G（コンパクトな32入力×32出力12G-SDIルーター）
- FiDO-2R-12G（2チャンネル シングルモードLCファイバー/12G-SDIレシーバー）
- FiDO-2T-12G（2チャンネル 12G-SDI/シングルモードLCファイバートランスミッタ）
Kiloview
- N60（4K HDMI ⇔ NDIコンバーター）
- CUBE X1（NDI多重配信に特化したターンキー・ソリューション）
- CUBE R1（NDIソースから高品質の映像をキャプチャ可能なNDI収録システム）
Ovide
- KOKO（4Kハンディモニターレコーダー・ビデオアシスト）
SKAARHOJ
- Quick Pad（コンパクトな汎用サブコントローラー）
RCT
- FR-1 Fluid Remote（ライブアクション撮影向けPTZカメラパンバーシステム）
iodyne
- Pro Data（Thunderbolt 3ポートを8基搭載した高速外付けストレージ）
- Pro Mini（高速・セキュアなデータ管理を実現するポータブルSSD）
※ 展示内容は予告なく変更する場合がございます
◆イベント概要
イベント名： 2025 最新映像機器内覧会
日時： 2025年 1月23日（木）～1月24日（金） 10:00～17:00
会場： 株式会社 光和 本社ビル（アクセスマップ(https://maps.app.goo.gl/BjfYnvv34sUwVqYT7)）
主催： 株式会社 光和
参加費： 無料（事前登録制）
・入場証が発行されますので当日は印刷またはスマートフォンの画面をご提示ください
・ご来場の際は受付用に御名刺1枚をご用意ください
イベント詳細ページ： https://www.kowanet.co.jp/tour/
お申し込み： https://biz.q-pass.jp/f/10811/nairan2025
イベントの詳細はこちら :
https://www.ask-corp.jp/news/2025/01/kowa-preview-information.html
◆製品の詳細について
AJA Video Systems 製品ページ： https://www.aja-jp.com/
Kiloview 製品ページ： https://www.ask-media.jp/kiloview.html
Ovide 製品ページ： https://www.ask-media.jp/ovide.html
SKAARHOJ 製品ページ： https://www.ask-media.jp/skaarhoj.html
RCT 製品ページ： https://www.ask-media.jp/rct.html
iodyne 製品ページ： https://www.ask-media.jp/iodyne.html
＜株式会社アスク 概要＞
株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。
URL：https://www.ask-corp.jp/
＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞
株式会社アスク 営業3部エムイーチーム
TEL：03-5215-5654、FAX：03-5215-5651
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル11階
Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/
株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/