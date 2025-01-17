神田小川町オフィス設置のご案内

一般社団法人サステナブル経営推進機構

一般社団法人サステナブル経営推進機構（所在地：東京都千代田区、理事長：石田秀輝・専務理事：壁谷武久、以下、「SuMPO（さんぽ）」）は、更なるオフィス環境を整えるため、「神田小川町オフィス」を設置する運びとなりました。

＜オフィス外観＞＜SuMPOオフィス（本部）から徒歩5分＞

神田小川町オフィスの営業開始は2025年1月24日（金）を予定しております。

社員一同、より一層精進してまいりますので、今後ともますますのお引き立てを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

尚、移転対応のため1月20日（月）午前中はお電話が繋がりにくくなり、一部部署において1月20日（月）～24日（金）の期間はお問い合わせ等へのご回答にお時間をいただく場合がございます。何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。

■住所

〒101-0052

東京都千代田区神田小川町2丁目4-16いちご神田小川町ビル3F

https://sumpo.or.jp/about/summary.html

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO）

経営企画部 経営企画室

Mail: info@sumpo.or.jp