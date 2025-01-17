【開催概要】2/19（水）より3日間開催！1600社が出展する＜第23回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK～【春】＞

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は2025年2月19日[水]～21日[金] 、東京ビッグサイトにて「第23回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK【春】」を開催します。同時開催展合わせて1600社が出展、72000名が来場予定、業界トップの講演を200本開催します。

詳細はこちら＞＞https://www.wsew.jp/spring/ja-jp.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

「第23回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK【春】」には、水素・燃料電池、太陽光発電、二次電池、スマートグリッド、洋上風力、バイオマス発電、ゼロエミッション火力、脱炭素ソリューションなどあらゆる最新技術が出展、世界各国から専門家が集結する展示会です。政府策定の「第７次エネルギー基本計画」は２月に閣議決定し、正式に改定となる予定。企業は「脱炭素」への取り組みと、設備投資へのバランスを取ることが経済活動の大きなカギとなります。本展は、あらゆるエネルギー関連情報が集まる場となるため、取引先の選定・最新事例の情報収集に絶好の機会となります。ぜひ来場いただき、エネルギーに関する最新動向をチェックしてください。

※本リリースには「スマートエネルギーWEEK」「GX経営WEEK」両展の出展情報が含まれます。

【無料】来場登録はこちら(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18LmRNiENF520lidasZGqnpGieFFDCECzI=&utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

取材申し込みはこちら(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/attendee-registration/press.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

●出展企業・製品を一部ご紹介！

記載の出展社は法人格略・順不同、全体のごく一部です。また、記載の出展企業は他分野でも出展している場合がございます。詳細は「出展社・製品検索サイト(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/search/2025/directory.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)」をご覧ください。

●水素・燃料電池分野

トヨタ自動車【燃料電池】、川崎重工業【水素ガスタービンコージェネレーションシステム】、帝人【燃料電池車向け超薄型ガス拡散層（GDL）「CANGDL(R)」（キャンドル）】、キッツ、エイヴィエルジャパン、守谷商会・・・他

●二次電池分野

日本電気硝子【全固体ナトリウムイオン二次電池（開発品）】、国軒高科日本【EV用LFP電池セル】、ヌヴォトン テクノロジージャパン【バッテリマネジメントソリューション】、 島貿易、アルバック、日本電計・・・他

●太陽光発電分野

エクソル【【防眩型】太陽電池モジュール】、AGC【建材一体型太陽光発電モジュール「サンジュール(R)」】、リープトンエナジー【【新製品】フロート架台】、GBP、Upsolar Japan、NTTコムウェア・・・他

●スマートグリッド分野

E-Flow【ＶＰＰ（バーチャルパワープラント）事業】、Moxa Japan【【MXview Power】次世代産業用ネットワークの管理プラットフォーム】、ビーワイディージャパン【MC Cube】、TAOKE ENERGY、富士アイティ、ヨーロッパ・ソーラー・イノベーション・・・他

●風力発電分野

Japan Wind Farm Construction【JWFC SUNRISE（仮称）】、Fugro【洋上風力開発向けグラウンドモデル】、International Ocean Group【Offshore Wind Vessel Charter】、日本郵船、濱中製鎖工業、エクシオグループ・・・他

●バイオマス発電分野

篠田【ガス化装置、バイオマス資源利活用コンサルティング】 、JAYA INTERNATIONAL【Drum Wood Chipper】、WegscheidEntrenco 【WE-50C】、ヘリオス、前澤工業、サイアムレイワインターナショナル・・・他

●ゼロエミッション火力発電分野

JERA【日本最大の発電容量と世界最大級の燃料取扱量を誇るエネルギー会社】、新日本レイキ【冷却塔】、クリーンレーザージャパン【クリーンレーザーシステム高出力モデル CL1000型】、 DAISHIN、月島環境エンジニアリング 、TORISHIMA PUMP・・・他

●脱炭素経営ソリューション分野

アスエネ【ASUENE】、e-dash【CO2排出量可視化・削減サービスプラットフォーム「e-dash」】、パワーエックス【法人向け電力販売事業「X-PPA」】 、ENECHANGE、日本カーボンマネジメント、大和エネルギー・・・他

●サーキュラー・エコノミー分野

伊藤忠テクノソリューションズ【「産廃の資源循環プラットフォーム」StateEco（ステートエコ）】、サンライフコーポレーション【SLC熱分解再生資源化装置】、サーキュラーエコノミー推進センター埼玉【サーキュラーエコノミーに関する相談対応】、太和ホールディング、リダクションテクノ、カムフル・・・他

他、多数の企業・製品が出展します！

●出展製品のごく一部をピックアップ

＜注目出展企業＞

◆タイ産バイオマス燃料 OPTペレット

●株式会社サイアムレイワインターナショナル

アブラヤシの幹（パームトランク）やソルガムを原料とした環境に優しいバイオマス燃料をご紹介しています。化石燃料に比べCO2排出量を大幅に削減し、持続可能なエネルギーソリューションを提供します。製品サンプルや活用事例を展示。

◆崎山沖２MW浮体式洋上風力発電所

●戸田建設 株式会社

戸田建設は、2MWの浮体式洋上風力発電施設「はえんかぜ」を環境省の実証事業として2013年に長崎県の五島列島沖に設置し、2015年度まで実証事業として運営し、その後現在まで商業運転を継続しております。さらに、日本初の浮体式の洋上風力発電所となる“五島市沖洋上風力発電事業”（出力2.1MW・風車8基 合計16.8MW）において、代表企業として事業推進及び建設・運営に取り組んでおります。

◆バイオガス精製システム

●旭化成株式会社

当社が培ったプロセス・触媒技術を基に開発中の低消費電力でメタンの高純度化・高回収率が達成可能なシステムを紹介。

◆【液体ドーム】アルミとPCで高気密な接合

●睦月電機 株式会社

金属と樹脂の接合「ALTIM(R)（アルティム）」を出展。温度と圧力を計測しながら、加熱圧着を絶妙にコントロール。これにより、接合強度や耐久性、気密性のある接合部品を作り出します。

◆ソラシールド ブロック&チェンジ

●株式会社エンブルー

発電所の盗難対策はお任せください！ ソラシールドは、PV発電者目線の安価で有効的な盗難対策です。

◆盗難／獣害対策システム Miterus（ミテルス）

●東信電気株式会社

太陽光発電所での盗難対策としてご提案。 防犯カメラでの侵入者検知、クラウドへの映像記録だけでなく、 自動で無断侵入者に対して『威嚇』を行い、破壊作業の邪魔をします。 実機を展示しますので、是非会場で体験してください。

◆ターコイズ水素

●株式会社 荏原製作所

独自開発した触媒を用いた革新的なガス循環反応により、メタンと二酸化炭素の混合ガスから水素を抽出すると同時に、高付加価値炭素を製造するシステムを開発します。安価な水素価格を実現し、CCSに依存する事なく、経済合理性を担保しながら温室効果ガス濃度の低減を果たすことが可能になります。

◆産業用蓄電池向け切替盤 OFGS(R)シリーズ

●鶴田電機 株式会社

産業用蓄電池システムに特化して開発された切替盤で、平常時でも停電時でも蓄電池を最大限に活用できるよう設計されています。

◆「酸・水・ゴミ」を1台で同時に除去する高性能浄油装置●作動油浄化装置PEC

●TRIBO SYSTEM CO.,LTD.

PECは高価なエステル系作動油から劣化要因となる「酸・水・ゴミ」を除去する作動油浄化装置です。高い信頼性を要求される設備の健全性を高めると同時に高価格な油材のライフサイクル延長に効果を発揮します。

※記載の情報は順不同、ごく一部です。また、記載の出展企業は他分野でも出展している場合がございます。詳細は「出展社・製品検索サイト(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/search/2025/directory.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)」をご覧ください。

●【カンファレンス】 全２００講演を連日開催！

経産省・環境省・東京電力・三菱商事・国交省・JERA・BYD・LGなど、多種多様なカンファレンスを200講演開催します。

詳細・申込はこちら(https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar/seminar_register?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

基調講演・特別講演は、受講者特典として資料のデジタル配布も！

◆展示会開催概要

●第23回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK【春】(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

会 期：2025年2月19日[水]～21日[金] 10:00-17:00

会 場：東京ビッグサイト 東・南ホール

主 催：RX Japan株式会社

＜構成展＞

H2 & FC EXPO【春】～第23回 [国際] 水素・燃料電池展～

PV EXPO【春】～第20回 [国際] 太陽光発電展～

BATTERY JAPAN【春】～第18回 [国際] 二次電池展～

SMART GRID EXPO【春】～第17回 [国際] スマートグリッド展～

WIND EXPO【春】～第15回 [国際] 風力発電展～

BIOMASS EXPO～第10回 [国際] バイオマス展～

ZERO-E THERMAL EXPO～第9回 ゼロエミッション火力発電 EXPO～

[特別企画]BIPV WORLD -建材一体型太陽光発電ワールド-



●第4回GX経営 WEEK【春】(https://www.decarbonization-expo.jp/spring/ja-jp.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

第6回 脱炭素経営 EXPO【春】

第4回 サーキュラー・エコノミー EXPO【春】 [CE JAPAN]

※本リリースには「スマートエネルギーWEEK」「GX経営WEEK」両展の出展情報が含まれます。

・カンファレンスご取材の場合はこちらを必ず御覧ください： https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/press/faq.html#08 内「 Q8： セミナーを取材したいのですが、どうすればよいですか？」部分

・取材のお申込は、「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。

・事前のご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合、また報道活動が認められないと主催者が判断した場合（個人ブログ・SNS等、極めて限定的な発信を含む）は、当日プレス受付をお断りする可能性がございます。また、取材にあたっては下記ページ内「取材にあたっての確認事項」に同意できる方に限り取材許可を出させていただきます。下記に同意できない場合は取材をご遠慮ください。

https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/press.html

・出展製品は12月末時点の内容です。会期当日までに変更になる場合がございます。

・上記製品は出展物のごく一部です。会場には多数の製品が出展されます。

お問い合わせ先

スマートエネルギーWEEK事務局 広報担当：志村

TEL: 03-6739-4119

mail:chieko.shimura@rxglobal.com

主催者：RX Japan株式会社

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階