キャリアサバイバル、碧海信用金庫主催の第6回へきしん金シャチねっとワーク スタートアップピッチに登壇決定！
デジタル技術を活用し企業のDX推進を支援する株式会社キャリアサバイバル（本社：愛知県名古屋市、代表：松岡 大介）は、2025年1月23日(木)に開催される碧海信用金庫主催『第6回へきしん金シャチねっとワーク企画 名古屋のイノベーション最前線！STATION Aiツアー＆スタートアップピッチ』に登壇することが決定いたしました。
第6回へきしん金シャチねっとワーク企画 名古屋のイノベーション最前線！STATION Aiツアー＆スタートアップピッチ開催概要
【日時】
2025年1月23日(木)14:30-17:00
【会場】
STATION Ai
愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号
JR鶴舞駅（STATION Ai前 駅）から徒歩6分 ※名古屋駅から2駅
【主催】
碧海信用金庫
※参加申込受付は終了しています。
株式会社キャリアサバイバルについて
株式会社キャリアサバイバルは、「心躍る仕事を創る」をミッションに掲げ、製造業を中心とした企業様に対して評価制度設計コンサルティングとITを活用した業務改善コンサルティングを行っているスタートアップです。最新技術であるAI活用を通じて、深刻な人手不足問題の解消やDX推進をサポートします。
会社名：株式会社キャリアサバイバル
本社所在地：愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24番5号 第2森ビル401
代表者：代表取締役 松岡 大介
事業内容：
・HR事業（人事評価制度策定／組織コンサルティング／採用コンサルティング）
・DX事業（DX導入支援コンサルティング／デジタル教育研修／システム設計開発）
設立：2022年10月
HP：https://career-survival.com/
提供サービス
KAKO虎：https://career-survival.com/kakotora/
かんたんAI開発：https://career-survival.com/kantan-ai
かんたん勤怠：https://career-survival.com/kantan-kintai
かんたん日報：https://career-survival.com/kantan-nippo
かんたん評価：https://career-survival.com/kantan-hyouka
NexisAI：https://career-survival.com/nexis-ai