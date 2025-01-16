25年4月入園はラストチャンス！充実したカリキュラムと豊富なアウトプットでお子さまの「やる気スイッチ」を育むi Kids Star入園希望者向け説明会を開催中

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株式会社やる気スイッチグループ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/722_1_94ae14b0222e1c70ed4a6ea49dab8a97.jpg ]



総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司　以下、やる気スイッチグループ）が展開するバイリンガル幼児園「アイキッズスター（i Kids Star(R)）」(https://www.ikidsstar.jp/)は、2025年度4月入園希望者向けの説明会を開催しています。




これからの時代は情報があふれ、AIやロボットが人の代わりに作業することが当たり前、先行きの見えない不安定な時代、『VUCA時代』とも呼ばれています。その中で自分にとって必要な情報を取得し、自分の夢や目標を自由に思い描きながら、その実現のためにどうしたらよいかを考え、行動できる力が必要に今まで以上に求められていきます。


i Kids Starでは、英会話教育、知能教育、運動指導に加え、集団の中でライフスキル教育、プログラミング教育の5つの柱で、子どもたちの可能性を無限大に伸ばしていきます。発表会やスピーチコンテストなど多様なアウトプットの機会を設け、お子さまの「やる気スイッチ」を見つけてそれを育んでいきます。また、共働き世帯に嬉しい駅前保育施設で、朝は7時半、夜は最大20時までの長時間お預かりが可能です。



入園希望者向け説明会では、i Kids Starの運営方針をはじめ、カリキュラムの特長や年間行事、料金などの説明を行います。具体的には英会話教育・知能教育・運動指導・ライフスキル教育・プログラミング教育、園での1日の過ごし方についてご紹介する予定です。2025年度入園はラストチャンスですので、説明会の日程が合わない方でも一度各園にご相談ください。個別説明会をご案内いたします。




【i Kids Star　2025年度入園希望者向け説明会　概要】


■宮城


i Kids Star仙台東口　（仙台市）


日時：2月1日（土）10:00～12:00（開場9:30）


会場：i Kids Star仙台東口　園舎


〒983-0851 宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡１０１-１ ３階


URL：https://bit.ly/3TOk0Y1




■東京


i Kids Star大泉学園（練馬区）


日時：1月18日（土）10:00～12:00（開場9:30）


会場：ホテルカデンツァ東京　J City　１F会議室


〒179-0075 東京都練馬区高松5-8 J.CITY


URL：https://bit.ly/3XZs6Q9




i Kids Star仙川（調布市）


日時：1月24日（金）17:30～19:00（開場17:25）


会場：i Kids Star仙川　園舎


〒182-0002 東京都調布市仙川町３丁目１０－９ シティハウス仙川ステーションコート１階


URL：https://bit.ly/3ZLf5eu




i Kids Starメガロス町田（町田市）


日時：1月18日（土）10:00～12:00（開場9:30）


会場：スポーツクラブ メガロス町田　2階


〒194-0022 東京都町田市森野２丁目２－４５


URL：https://bit.ly/3TPq8PY




i Kids Starメガロス武蔵小金井（小金井市）


日時： 1月25日（土）10:00～12:00（開場9:30）


会場：スポーツクラブ　メガロス武蔵小金井 2階


〒184-0003 東京都小金井市緑町５丁目３－２４


URL：https://bit.ly/4eIP7fA




i Kids Star四谷（新宿区）


日時：2月2日（日）10:00～12:00（開場9:30）


会場：i Kids Star 四谷　園舎


〒160-0017 東京都新宿区左門町６丁目７ 鯉江ビル２階


URL：https://bit.ly/4eK068Q




■神奈川


i Kids Star本牧山手（横浜市）


日時：1月19日（日）10:00～12:00（受付開始9:30）


会場：i Kids Star 本牧山手 園舎


〒231-0804 神奈川県横浜市中区本牧宮原７丁目４


URL：https://bit.ly/4eFkMyE




i Kids Star新百合ヶ丘（川崎市）


平日のご見学・個別入園説明会を開催いたします。詳細はお問い合わせください。


会場：i Kids Star 新百合ヶ丘　園舎


〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺１丁目１－２ シティモール５階


URL：https://bit.ly/4emYEt5




■栃木


i Kids Star宇都宮（宇都宮市）


日時：2月1日（土）10:00～12:00（開場9:30）


会場：i Kids Star 宇都宮　園舎


〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷３丁目１－３


URL：https://bit.ly/4eG8TIF




■愛知


i Kids Starいりなか(名古屋市)


平日10:00~12:00個別入園説明会を開催いたします。詳細はお問い合わせください。


会場：i Kids Star いりなか　園舎


〒466-0833 愛知県名古屋市昭和区隼人町８－１６ ２階


URL：https://bit.ly/4eIcndN




i Kids Star名鉄ヒルズ徳重（名古屋市）


日時：1月18日（土）10:00～12:00（開場9:30）


会場：i Kids Star名鉄ヒルズ徳重　園舎


〒458-0852 愛知県名古屋市緑区元徳重１丁目４０１ ユメリア徳重1階


URL：https://bit.ly/3XMyPvn




i Kids Star名鉄刈谷（刈谷市）


日時：1月18日（土）10:00～12:00（開場9:30）


会場：i Kids Star名鉄刈谷　園舎


（〒448-0028 愛知県刈谷市桜町１丁目３９ １階


URL：https://bit.ly/3TSb9oj




■対象：　


2025年度入園


・年少々　2022年4月2日生まれ～2023年4月1日生まれ


・年少　 2021年4月2日生まれ～2022年4月1日生まれ


・年中　 2020年4月2日生まれ～2021年4月1日生まれ


・年長　 2019年4月2日生まれ～2020年4月1日生まれ


※園によって募集学年が異なります。詳しくは園ごとの情報をご確認ください。




■お申込み方法：


事前登録専用ページにて受付中


https://bit.ly/4eHwwAS　(事前登録専用ページ)


※お申込み状況によって満席になる場合がございます。予めご了承ください。




■お申込みに際しての注意事項・その他：


園舎で開催の場合


・入園説明会当日は、当園の教育理念や各プログラム、募集要項の説明に加え、実際の教室や設備をご覧いただけます。


・説明会終了後には個別のご質問時間を設けます。ご不明な点やお悩みの点についてご相談いただけます。


・参加は保護者さまのみとさせていただきます。お子さまのご参加はご遠慮願います。


・室内用のお履物をご用意ください。


・詳細は各園のホームページをご確認ください。満席の場合がございます。


・説明会の日程が合わない方は個別相談会にて承ります。各園にお問い合わせください。




◇◇◇




i Kids Star(R)（アイキッズスター）




「子どもたちが本来的に持っている好奇心を刺激し、無限の可能性を引き出す」ことを目的としたバイリンガル幼児園。2025年4月に11園※に拡大。



特徴：


１.英会話、知能、運動、ライフスキル、プログラミングの5つのスキル教育で、将来の先行きが見通せない、不安定な時代VUCA時代を生き抜くために必要な力を育む


２.利便性の高い駅前の立地で共働き世帯に嬉しい最大20:00までのお預かりも可能


３.各クラスに英語のネイティブスピーカーとバイリンガルの先生が常駐し、英語と日本語の両方を習得する環境を用意


公式サイトURL： https://www.ikidsstar.jp/


※2024年2月末時点




株式会社やる気スイッチグループ


株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,300以上(※1)の教室を展開し、13万人以上(※2)の子どもたちの学びをサポートしています。


2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾を展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。



やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。


公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/


※1※2　2024年2月末時点



やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。


フランチャイズオーナー募集サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/