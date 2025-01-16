25年4月入園はラストチャンス！充実したカリキュラムと豊富なアウトプットでお子さまの「やる気スイッチ」を育むi Kids Star入園希望者向け説明会を開催中

株式会社やる気スイッチグループ[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/722_1_94ae14b0222e1c70ed4a6ea49dab8a97.jpg ]

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司 以下、やる気スイッチグループ）が展開するバイリンガル幼児園「アイキッズスター（i Kids Star(R)）」(https://www.ikidsstar.jp/)は、2025年度4月入園希望者向けの説明会を開催しています。

これからの時代は情報があふれ、AIやロボットが人の代わりに作業することが当たり前、先行きの見えない不安定な時代、『VUCA時代』とも呼ばれています。その中で自分にとって必要な情報を取得し、自分の夢や目標を自由に思い描きながら、その実現のためにどうしたらよいかを考え、行動できる力が必要に今まで以上に求められていきます。

i Kids Starでは、英会話教育、知能教育、運動指導に加え、集団の中でライフスキル教育、プログラミング教育の5つの柱で、子どもたちの可能性を無限大に伸ばしていきます。発表会やスピーチコンテストなど多様なアウトプットの機会を設け、お子さまの「やる気スイッチ」を見つけてそれを育んでいきます。また、共働き世帯に嬉しい駅前保育施設で、朝は7時半、夜は最大20時までの長時間お預かりが可能です。

入園希望者向け説明会では、i Kids Starの運営方針をはじめ、カリキュラムの特長や年間行事、料金などの説明を行います。具体的には英会話教育・知能教育・運動指導・ライフスキル教育・プログラミング教育、園での1日の過ごし方についてご紹介する予定です。2025年度入園はラストチャンスですので、説明会の日程が合わない方でも一度各園にご相談ください。個別説明会をご案内いたします。

【i Kids Star 2025年度入園希望者向け説明会 概要】

■宮城

i Kids Star仙台東口 （仙台市）

日時：2月1日（土）10:00～12:00（開場9:30）

会場：i Kids Star仙台東口 園舎

〒983-0851 宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡１０１-１ ３階

URL：https://bit.ly/3TOk0Y1

■東京

i Kids Star大泉学園（練馬区）

日時：1月18日（土）10:00～12:00（開場9:30）

会場：ホテルカデンツァ東京 J City １F会議室

〒179-0075 東京都練馬区高松5-8 J.CITY

URL：https://bit.ly/3XZs6Q9

i Kids Star仙川（調布市）

日時：1月24日（金）17:30～19:00（開場17:25）

会場：i Kids Star仙川 園舎

〒182-0002 東京都調布市仙川町３丁目１０－９ シティハウス仙川ステーションコート１階

URL：https://bit.ly/3ZLf5eu

i Kids Starメガロス町田（町田市）

日時：1月18日（土）10:00～12:00（開場9:30）

会場：スポーツクラブ メガロス町田 2階

〒194-0022 東京都町田市森野２丁目２－４５

URL：https://bit.ly/3TPq8PY

i Kids Starメガロス武蔵小金井（小金井市）

日時： 1月25日（土）10:00～12:00（開場9:30）

会場：スポーツクラブ メガロス武蔵小金井 2階

〒184-0003 東京都小金井市緑町５丁目３－２４

URL：https://bit.ly/4eIP7fA

i Kids Star四谷（新宿区）

日時：2月2日（日）10:00～12:00（開場9:30）

会場：i Kids Star 四谷 園舎

〒160-0017 東京都新宿区左門町６丁目７ 鯉江ビル２階

URL：https://bit.ly/4eK068Q

■神奈川

i Kids Star本牧山手（横浜市）

日時：1月19日（日）10:00～12:00（受付開始9:30）

会場：i Kids Star 本牧山手 園舎

〒231-0804 神奈川県横浜市中区本牧宮原７丁目４

URL：https://bit.ly/4eFkMyE

i Kids Star新百合ヶ丘（川崎市）

平日のご見学・個別入園説明会を開催いたします。詳細はお問い合わせください。

会場：i Kids Star 新百合ヶ丘 園舎

〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺１丁目１－２ シティモール５階

URL：https://bit.ly/4emYEt5

■栃木

i Kids Star宇都宮（宇都宮市）

日時：2月1日（土）10:00～12:00（開場9:30）

会場：i Kids Star 宇都宮 園舎

〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷３丁目１－３

URL：https://bit.ly/4eG8TIF

■愛知

i Kids Starいりなか(名古屋市)

平日10:00~12:00個別入園説明会を開催いたします。詳細はお問い合わせください。

会場：i Kids Star いりなか 園舎

〒466-0833 愛知県名古屋市昭和区隼人町８－１６ ２階

URL：https://bit.ly/4eIcndN

i Kids Star名鉄ヒルズ徳重（名古屋市）

日時：1月18日（土）10:00～12:00（開場9:30）

会場：i Kids Star名鉄ヒルズ徳重 園舎

〒458-0852 愛知県名古屋市緑区元徳重１丁目４０１ ユメリア徳重1階

URL：https://bit.ly/3XMyPvn

i Kids Star名鉄刈谷（刈谷市）

日時：1月18日（土）10:00～12:00（開場9:30）

会場：i Kids Star名鉄刈谷 園舎

（〒448-0028 愛知県刈谷市桜町１丁目３９ １階

URL：https://bit.ly/3TSb9oj

■対象：

2025年度入園

・年少々 2022年4月2日生まれ～2023年4月1日生まれ

・年少 2021年4月2日生まれ～2022年4月1日生まれ

・年中 2020年4月2日生まれ～2021年4月1日生まれ

・年長 2019年4月2日生まれ～2020年4月1日生まれ

※園によって募集学年が異なります。詳しくは園ごとの情報をご確認ください。

■お申込み方法：

事前登録専用ページにて受付中

https://bit.ly/4eHwwAS (事前登録専用ページ)

※お申込み状況によって満席になる場合がございます。予めご了承ください。

■お申込みに際しての注意事項・その他：

園舎で開催の場合

・入園説明会当日は、当園の教育理念や各プログラム、募集要項の説明に加え、実際の教室や設備をご覧いただけます。

・説明会終了後には個別のご質問時間を設けます。ご不明な点やお悩みの点についてご相談いただけます。

・参加は保護者さまのみとさせていただきます。お子さまのご参加はご遠慮願います。

・室内用のお履物をご用意ください。

・詳細は各園のホームページをご確認ください。満席の場合がございます。

・説明会の日程が合わない方は個別相談会にて承ります。各園にお問い合わせください。

◇◇◇

i Kids Star(R)（アイキッズスター）

「子どもたちが本来的に持っている好奇心を刺激し、無限の可能性を引き出す」ことを目的としたバイリンガル幼児園。2025年4月に11園※に拡大。

特徴：

１.英会話、知能、運動、ライフスキル、プログラミングの5つのスキル教育で、将来の先行きが見通せない、不安定な時代VUCA時代を生き抜くために必要な力を育む

２.利便性の高い駅前の立地で共働き世帯に嬉しい最大20:00までのお預かりも可能

３.各クラスに英語のネイティブスピーカーとバイリンガルの先生が常駐し、英語と日本語の両方を習得する環境を用意

公式サイトURL： https://www.ikidsstar.jp/

※2024年2月末時点

株式会社やる気スイッチグループ

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,300以上(※1)の教室を展開し、13万人以上(※2)の子どもたちの学びをサポートしています。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾を展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。



やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※1※2 2024年2月末時点



やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

フランチャイズオーナー募集サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/