『World of Tanks Blitz』が生まれ変わる史上最大のアップデートが近日登場！Unreal Engine 5による革新的進を先行体験できるUltra Testの参加者受付を開始！

株式会社GAソリューションズ

YouTube動画:World of Tanks Blitz Reforged Update: Join the Ultra Test!

https://youtu.be/4mq6RDdE_tU

ウォーゲーミングは、同社開発・運営の対戦型モバイル戦車アクションゲーム『World of Tanks Blitz』において、ゲームが新たに生まれ変わる史上最大規模のアップデートを近日実装することを発表いたしました。

『World of Tanks Blitz』は、10年以上にわたり、世界中の1億8000万人以上のプレイヤーを魅了し、500種類以上の歴史的および架空の戦車、11種類のゲームモード、30以上のマップで対戦を繰り広げるゲーム体験を提供してきました。

ゲームを新たに再構築する今回のアップデートでは、ゲームエンジンを最先端のUnreal Engine 5へと変更し、ビジュアルの大幅な進化を実現。さらに、物理エンジンの改良、進行システムの再設計、新たな指揮官システムなど、さらなる進化を遂げます。

MS-1スタジオのゼネラルマネージャー、Thain Lyman(テイン・リーマン)氏は次のようにコメントをしています。

「今回のアップデートは、『World of Tanks Blitz』コミュニティにとって大きな節目となります。この2年間、MS-1チーム全体がゲームを変革し、新たな可能性を切り開くために全力で取り組んできました。プレイヤーが愛してやまないゲームの本質はそのままに、ビジュアル面はもちろん、現代的かつ圧倒的な体験を提供できるように尽力してきました。この新たな旅にぜひ皆さんもご参加ください!」

■大規模アップデートによる主な変更点

・Unreal Engine 5への移行

最先端のUnreal Engine 5の採用により、開発スピードを大幅に向上させるとともに、

ゲームプレイのさらなる進化を実現しました。

このエンジンによって、リアルとファンタジーが融合した美しいビジュアルをお楽しみいただけます。

・物理演算とグラフィックの刷新

戦車の細部まで表現された鮮やかなデザイン、ダイナミックな照明、迫力のあるエフェクトで、

これまでに以上にリアルな戦車の動きとビジュアルが楽しめるゲーム体験を提供します。

・新しい「コマンダー」システム

個性豊かな背景と能力を持つ新たな指揮官たちが登場。

これにより、ゲームプレイの戦略性が一段と深まります。

・「戦車セット」システムの導入

戦車はテーマ別に分類され、コレクションの拡張や、プレイスタイルに合わせた戦車を選択しやすくなります。これまで以上にプレイヤーに合わせた形で楽しみやすくなります。

・リニューアルされたマップ

おなじみの戦場が、先進的なビジュアルや天候エフェクト、

戦略性を高めたレイアウトで生まれ変わります。

※すべてのプレイヤーの進行状況および取得済みの資産はそのまま維持されます。

■未来の『World of Tanks Blitz』を体験できるウルトラテストの参加募集中!

最新機能を一足先に体験できる「Ultra Test」を2025年1月24日より開始予定。

新たな『World of Tanks Blitz』が描く未来を、ぜひ体感してください!



登録はこちらから: https://reforged.wotblitz.com

■『World of Tanks Blitz』について

『World of Tanks Blitz』は迫力のある戦車バトルが手軽に楽しめる、基本プレイ無料のシューティングアクションゲームです。現在iOS、Android、MacOS、Windows 10、Steam、そしてNintendo Switch上でクロスプラットフォームタイトルとして配信中です。ゲーム内には500超の戦闘車輌が登場しながら、よりカジュアルに遊べる作品でありながら、実際に適用された本格的な深い戦車メカニクスとリアリティ溢れる車輌モデルを使用して、シームレスで様々な戦術を駆使してゲームプレイを楽しむことが可能です。

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラードをはじめとした全世界16か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト:https://wargaming.co.jp/

■MS-1について

MS-1は、クロスプラットフォームのシューティングアクションゲームとして世界的に有名な「World of Tanks Blitz」や、モバイル向け海戦アクションゲーム「World of Warships Blitz」を手がけるWargamingのモバイル開発スタジオです。

MS-1はあらゆる分野で経験を積んだプロフェッショナルなメンバーが在籍する国際的且つ多文化的なスタジオで、世界中のさまざまなオーディエンスの共感を得るゲームを開発し、パブリッシング、運営までを担っています。

【権利表記】

(C) 1998-2025 Wargaming.net.

※MicrosoftおよびXbox Oneは米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の登録商標または商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※The Apple logo, iOS and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

※ "Google", "Android", and "Google Play" are either registered trademarks or trademarks of Google Inc.

※ (C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。