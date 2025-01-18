Schneider-Kreuznach APO-Componon 45mm F4.0 “Mマウント改” 焦点工房オンラインストア限定販売

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、改造レンズ Schneider-Kreuznach APO-Componon 45mm F4.0 ライカMマウントを2025年1月18日(土)から数量限定で販売いたします。

焦点工房オンラインストア 販売価格：\ 96,900 (税込)

シュナイダー社（ドイツ）製の産業用レンズ「APO-Componon 4.0/45-0007 V-Mount Macro」を、Mマウントに改造した数量限定の希少なレンズです。滑らかに動作する質感の高い金属鏡筒と、産業用途の高い基準を満たした光学性能をお楽しみいただけます。

優れた近接撮影性能

改造に使用された APO-Componon 4.0/45 は、マシンビジョン、プリント基板検査、液晶・有機ELディスプレイの検査などで使用される高解像度の産業用レンズです。従来のレンズが撮影倍率の上昇に伴い光学性能の低下が見られるのに対し、本レンズは撮影倍率1:20から1:1の近接撮影で高い描写性能を発揮するように設計・補正されています。

アポクロマート設計

アポクロマート設計を採用することにより、画面周辺部まで高い解像力と正確な色表現を実現。

高品質な鏡筒

焦点工房（SHOTENブランド）の提携工場の中でも、特に品質に定評のあるOEM工場で、鏡筒の製造とカスタマイズを行っています。加工精度の高さが際立つシルバーの金属鏡筒は、滑らかな操作感とともにクラシックで洗練された外観を備え、所有する悦びを感じさせます。

中判センサーもカバー

シュナイダー社が公開している APO-Componon 4.0/45 のイメージサークルは 43.2mm とされていますが、富士フイルム GFX シリーズや Hasselblad X シリーズの 44×33中判センサーでもケラレを気にせず使用できます。

仕様- 対応マウント：ライカM対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ（イメージサークル：43.2mm）- 焦点距離：46.5mm- フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）※距離計連動型- 絞り：F4-F22- 絞り羽根：5枚- 最短撮影距離：0.7m- フィルター径：40.5mm- サイズ：約Φ53×47mm- 質量：約174gサンプルフォト

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株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

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