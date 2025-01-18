【岡山大学】おかやま次世代電池共創コンソーシアム「令和6年度 次世代電池セミナー」〔1/21,火 ハイブリッド開催〕
2025（令和7）年 1月 18日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）が事務局を務めるおかやま次世代電池共創コンソーシアムでは、おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）と共催で2025年1月21日（火）に令和6年度次世代電池セミナーをハイブリッドで開催いたします。
また、おかやま次世代電池共創コンソーシアムの仁科勇太教授、寺西貴志研究教授に加えて、同志社大学理工学部電子工学科の堺健司准教授にご講演いただきます。
ぜひこの機会にご参加ください。
【日 時】
2025年 1月 21日（火） 13:00～14:45
【開催形式】
・ハイブリッド形式
現地開催
岡山大学津島キャンパス 理学部1F 大会議室
（津島地区 北キャンパス N20 理学部本館 1階）
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/freetext/soumu-access_tsushima_all/file/tsushima_all.pdf
【プログラム】
13:00 開催あいさつ
13:10 講演1 岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域 寺西貴志 研究教授
「二次電池における界面制御」
13:40 講演2 同志社大学 理工学部 電子工学科 堺 健司 准教授（オンライン）
「廃品内に残されたリチウムイオン電池の磁気を用いた非破壊検出法」
14:10 講演3 岡山大学異分野基礎化学研究所 仁科勇太 教授
「電極に用いるカーボン材料の開発」
14:40 閉会あいさつ
【対象者】
どなたでもご参加いただけます
【お申込み方法】
事前登録制です。下記にURLからお申し込みをお願い申し上げます。
https://forms.office.com/r/9eA26eCDEx
【ポスター】
https://oistart.okayama-u.ac.jp/master/wp-content/uploads/2025/01/250121_flyer_denchi.pdf
【主 催】
おかやま次世代電池共創コンソーシアム
【共 催】
おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）
◆参 考
・おかやま次世代電池共創コンソーシアム
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/jisedaidenchi/
・おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）
https://oistart.okayama-u.ac.jp/
◆参考イベント
オープンイノベーション Match Up-産学官で若者と共に未来社会をデザインする-〔1/24,金 ノートルダム清心女子大学トリニティホール〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002827.000072793.html
岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）
◆本件お問い合わせ先
おかやま次世代電池共創コンソーシアム事務局
E-mail：conso-denchi◎okayama-u.ac.jp
※@を◎に置き換えています
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3551.html
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8745、086-251-8746
FAX：086-251-8748
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://venture.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年1月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002800.000072793.html
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください
- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html