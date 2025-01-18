『HELIOS Rising Heroes（エリオスR）』メインストーリー第4部主題歌「Sing out to the Dawn」ゲームサイズが1月18日（土）より配信開始！
株式会社アニメイトホールディングス
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
Happy Elements カカリアスタジオが贈る、ヒーロー育成コマンドバトルRPG『HELIOS Rising Heroes（エリオスR）』より、CDの発売に先駆け、メインストーリー第4部主題歌「Sing out to the Dawn」のゲームサイズが2025年1月18日（土）より配信開始！！
メインストーリー第4部主題歌「Sing out to the Dawn」配信
https://fwinc.lnk.to/AGv9eE
■楽曲配信情報
2025年1月18日（土）配信
作詞：松井 洋平
作曲：堀江 晶太
編曲：神田 ジョン
【収録内容】
Sing out to the Dawn（Game Size）
歌唱： 鳳 アキラ（CV：豊永 利行）、ブラッド・ビームス（CV：羽多野 渉）
(C)2019 Happy Elements K.K
■『エリオスライジングヒーローズ』公式サイト：https://helios-r.jp/
■『エリオスライジングヒーローズ』公式X：https://x.com/helios_ch
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