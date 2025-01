『HELIOS Rising Heroes（エリオスR）』メインストーリー第4部主題歌「Sing out to the Dawn」ゲームサイズが1月18日（土）より配信開始！

株式会社アニメイトホールディングス

Happy Elements カカリアスタジオが贈る、ヒーロー育成コマンドバトルRPG『HELIOS Rising Heroes(エリオスR)』より、CDの発売に先駆け、メインストーリー第4部主題歌「Sing out to the Dawn」のゲームサイズが2025年1月18日(土)より配信開始!!

メインストーリー第4部主題歌「Sing out to the Dawn」配信

https://fwinc.lnk.to/AGv9eE

■楽曲配信情報

2025年1月18日(土)配信

作詞:松井 洋平

作曲:堀江 晶太

編曲:神田 ジョン

【収録内容】

Sing out to the Dawn(Game Size)

歌唱: 鳳 アキラ(CV:豊永 利行)、ブラッド・ビームス(CV:羽多野 渉)

(C)2019 Happy Elements K.K

■『エリオスライジングヒーローズ』公式サイト:https://helios-r.jp/

■『エリオスライジングヒーローズ』公式X:https://x.com/helios_ch

■CDショップ「DISC NEWMILLION」公式アカウント:https://x.com/Disc_Newmillion