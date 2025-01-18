『HELIOS Rising Heroes（エリオスR）』メインストーリー第4部主題歌「Sing out to the Dawn」ゲームサイズが1月18日（土）より配信開始！

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株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！




Happy Elements カカリアスタジオが贈る、ヒーロー育成コマンドバトルRPG『HELIOS Rising Heroes（エリオスR）』より、CDの発売に先駆け、メインストーリー第4部主題歌「Sing out to the Dawn」のゲームサイズが2025年1月18日（土）より配信開始！！


　


メインストーリー第4部主題歌「Sing out to the Dawn」配信


https://fwinc.lnk.to/AGv9eE



　


■楽曲配信情報


2025年1月18日（土）配信


　


作詞：松井 洋平


作曲：堀江 晶太


編曲：神田 ジョン


　


【収録内容】


Sing out to the Dawn（Game Size）


　


歌唱： 鳳 アキラ（CV：豊永 利行）、ブラッド・ビームス（CV：羽多野 渉）


　


(C)2019 Happy Elements K.K


　


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