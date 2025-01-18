Sony MusicによるVTuberプロジェクト「VEE」、所属VTuber「雨庭やえ」のバースデーグッズ&バースデーボイスが販売開始！
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村松 俊亮）は、バーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト「VEE」の公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて、所属バーチャルタレント「雨庭やえ」のバースデーグッズの受注販売を開始したことをお知らせします。
本日・1月18日に誕生日を迎えた雨庭やえのバースデーグッズの詳細を公開するとともに、公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて受注販売を開始しました。
さらに、バースデーボイスも販売がスタート！ここでしか聴くことのできない録り下ろしのボイスコンテンツをお楽しみいただけます。
VEE Official Shop URL：https://shop.vee-official.jp/
雨庭やえ バースデーグッズ2025 詳細
VEE：雨庭やえ バースデーグッズ
2025年の雨庭やえのバースデーグッズは、描き下ろしイラストを使用した「B2タペストリー」と「アクリルジオラマスタンド」が登場！
セット販売に加えて、単品での販売も実施します。
セット価格：7,000円(税込)
B2タペストリー単品価格：4,500円(税込)
アクリルジオラマスタンド単品価格：2,500円(税込)
受注期間：2025年1月18日(土)午前0:00～2025年2月2日(日)23:59まで
受注場所：VEE Official Shop ( URL：https://shop.vee-official.jp/ )
・B2タペストリー
VEE：雨庭やえ バースデーグッズ(B2タペストリー)
雨庭やえのキャラクターデザインを手がけたイラストレーター「たま」さん描き下ろしのイラストを使用したB2タペストリーです。
「たま」さん Xアカウント：https://x.com/tamak0
【素材】パイプ：PVC / 生地：ポリエステル / 紐：アクリル
【サイズ】本体：タテ約728mm × ヨコ約515mm(B2サイズ) / 紐：約1,500mm
【製造国】日本
・アクリルジオラマスタンド
VEE：雨庭やえ バースデーグッズ(アクリルジオラマスタンド)
同じく、イラストレーター「たま」さん描き下ろしのイラストを使用したアクリルジオラマスタンドです。
【素材】アクリル樹脂
【サイズ】本体：タテ約98mm × ヨコ約59mm / 背景：タテ約108mm × ヨコ約75mm / 台座：タテ約41mm × ヨコ約71mm
【製造国】日本
・特典
VEE：雨庭やえ バースデーグッズ(特典ポストカード)
セットご購入1点につき、イラストレーター「たま」さん描き下ろしのイラストを使用したポストカードを1枚プレゼント！
ポストカードには雨庭やえからの直筆メッセージが必ず入っています。
（メッセージ内容はランダムとなります）
※本商品は受注販売限定です。
※2025年4月下旬より順次出荷を予定しています。
雨庭やえ バースデーボイス2025 詳細
誕生日を記念した雨庭やえの録り下ろしボイスです。
・内容
雨庭やえ バースデーボイス(全1種)
・特典
バースデーイラストを使用した壁紙
【ファイル形式】音声フォーマット：mp3 / 収録時間：3分20秒 / 壁紙フォーマット：png / 圧縮形式：zip
価格：1,500円(税込)
販売期間：2025年1月18日(土)午前0:00～
「VEE Official Shop」とは
「VEE Official Shop」は、VEE所属タレントのオリジナルグッズやボイスコンテンツ等を販売する公式オンラインショップです。
「ウェルカムグッズ」、「ウェルカムボイス」を販売しているほか、イベントグッズの事後通信販売も実施中。
1月9日からは『安心教礼拝集会 - 安心院みさ 1stソロイベント- 』グッズの事後通販開始も開始しています。
詳細URL：https://shop.vee-official.jp/s/ve01/page/items_group?#/0?gr=anshinin_event
「VEE Official Shop」では、今後も各タレントのボイスコンテンツ、バースデーグッズなどの発売を予定しています。
ぜひチェックしてください！
「VEE」プロジェクト概要
VEE：ロゴ
Sony Musicによる、史上最大規模のバーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト。
本プロジェクトを通して、配信や動画制作だけでなく、音楽、声優、創作など、各バーチャルタレントが"夢"を実現させるための活動を展開。これまで多岐にわたるエンタテインメント事業を展開してきたソニーミュージックグループが持つノウハウやソリューションを最大限に活用することにより、各バーチャルタレントの活動をサポートしていきます。
オーディションに合格したバーチャルタレントが2022年5月より続々とデビュー/加入。2024年4月より、姉妹プロジェクトであった「VERSEn」のタレントも加入し、現在合計25名のVTuberが在籍中。
・公式サイト：https://vee-official.jp/
・公式YouTube：https://www.youtube.com/@VEE_official
・公式X：https://x.com/_vee_official_