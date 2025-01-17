SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ 新発売
2ndfocus【セカンドフォーカス】（E&Iクリエイション株式会社運営）はSG-image（エスジーイメージ）の「SG 18mm F6.3 C」を2025年1月17日（金）発売致します。
メーカー希望小売価格：\9,900(税込)
対応マウント：ソニーE、富士フイルムX、ニコンZ、マイクロフォーサーズ
SG-image 18mm F6.3はAPS-Cサイズ対応のウルトラシンレンズです。
特徴
直径60mm、厚さ14mm、重さ78gの超小型軽量設計で、ポケットに収まり、どんな場面でも気軽に持ち運ぶことができます。広角で最短撮影距離が0.2mのため、風景写真だけでなくテーブルフォトにも対応可能です。ピント調整や内蔵式レンズキャップの開閉は、操作が簡単なレバーで行えます。また、4群6枚のレンズ構成に加え、2枚の高屈折レンズを採用することで、クリアでシャープな画質を実現しています。
仕様
- 対応マウント：ソニーE、富士フイルムX、ニコンZ、マイクロフォーサーズ
- 対応撮像画面サイズ：APS-C
- カラー：ブラック、シルバー
- 焦点距離：18mm（35mm判換算：約27mm)
- フォーカスモード：マニュアルフォーカス
- レンズ構成：4群6枚（高屈折率レンズ2枚含む）
- 絞り範囲：F6.3固定
- 最短撮影距離：0.2m
- フィルター径：37mm(レンズ部）/49mm（レンズフード部）
- サイズ：Φ60mm×14mm(マウント部フード部除く)
- 付属品：リヤキャップ、レンズフード
- 質量：約78ｇ
- メーカー保証：2年間(自然故障が対象)
【 SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ販売ページ 】
[2ndfocusオンラインストア]
https://2ndfocus.com/products/sg-18mm-f63
[アマゾン]
https://amzn.asia/d/43j9Tnd
【レンズ構成】
【作例】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Pqm0YBQiTW8 ]
【 SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ販売ページ 】
[2ndfocusオンラインストア]
https://2ndfocus.com/products/sg-18mm-f63
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E＆Iクリエイション株式会社について
E＆Iクリエイション株式会社は2023年３月設立され、映像のクリエイティブな可能性を広げる為、取り組んでおります。映像業界の経験豊富な創業者が牽引する我々は、クリエイティビティと技術の融合を通じて、感動的な映像体験を創り出すことに情熱を傾けています
取り扱いブランド：AstrHori、MR.DING、POLAR、SG-image、AKuserなど
HP：https://www.eicre.co.jp/