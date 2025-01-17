SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ 新発売

E&Iクリエイション株式会社

2ndfocus【セカンドフォーカス】（E&Iクリエイション株式会社運営）はSG-image（エスジーイメージ）の「SG 18mm F6.3 C」を2025年1月17日（金）発売致します。

メーカー希望小売価格：\9,900(税込)

対応マウント：ソニーE、富士フイルムX、ニコンZ、マイクロフォーサーズ

SG-image 18mm F6.3はAPS-Cサイズ対応のウルトラシンレンズです。

特徴

直径60mm、厚さ14mm、重さ78gの超小型軽量設計で、ポケットに収まり、どんな場面でも気軽に持ち運ぶことができます。広角で最短撮影距離が0.2mのため、風景写真だけでなくテーブルフォトにも対応可能です。ピント調整や内蔵式レンズキャップの開閉は、操作が簡単なレバーで行えます。また、4群6枚のレンズ構成に加え、2枚の高屈折レンズを採用することで、クリアでシャープな画質を実現しています。

仕様

- 対応マウント：ソニーE、富士フイルムX、ニコンZ、マイクロフォーサーズ- 対応撮像画面サイズ：APS-C- カラー：ブラック、シルバー- 焦点距離：18mm（35mm判換算：約27mm)- フォーカスモード：マニュアルフォーカス- レンズ構成：4群6枚（高屈折率レンズ2枚含む）- 絞り範囲：F6.3固定- 最短撮影距離：0.2m- フィルター径：37mm(レンズ部）/49mm（レンズフード部）- サイズ：Φ60mm×14mm(マウント部フード部除く)- 付属品：リヤキャップ、レンズフード- 質量：約78ｇ- メーカー保証：2年間(自然故障が対象)

【 SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ販売ページ 】

[2ndfocusオンラインストア]

https://2ndfocus.com/products/sg-18mm-f63

[アマゾン]

https://amzn.asia/d/43j9Tnd

【レンズ構成】

【作例】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Pqm0YBQiTW8 ]

【 SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ販売ページ 】

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E＆Iクリエイション株式会社について

E＆Iクリエイション株式会社は2023年３月設立され、映像のクリエイティブな可能性を広げる為、取り組んでおります。映像業界の経験豊富な創業者が牽引する我々は、クリエイティビティと技術の融合を通じて、感動的な映像体験を創り出すことに情熱を傾けています



取り扱いブランド：AstrHori、MR.DING、POLAR、SG-image、AKuserなど

HP：https://www.eicre.co.jp/