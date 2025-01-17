【Ｆ１第22節｜2025年1月18日～20日 試合情報】レギュラーシーズン最終節！会場情報／チケット情報／注目ポイントは？【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1】今こそ最高のフットサルを
Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1 レギュラーシーズン最終節、第22節の試合情報（対戦カード、会場、チケット）や達成する可能性のある記録、直近の誕生日の選手をご紹介いたします。
■第22節 今週の対戦カード（全6試合）
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/
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＜1月18日（土）＞
「立川アスレティックFC vs ボルクバレット北九州」
キックオフ時間：15:00
会場：アリーナ立川立飛
実況：福田悠
チケット情報：https://tachikawa-athletic.jp/2025/01/tachihi0118/
＜1月19日（日）＞
「バサジィ大分 vs ヴォスクオーレ仙台」
キックオフ時間：12:00
会場：サイクルショップコダマ大洲アリーナ
実況：福田悠
チケット情報：https://vasagey.com/futsal/topics/news/%E3%80%90%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E9%96%8B%E5%A7%8B%EF%BC%81%E3%80%911-19%EF%BC%88%E6%97%A5%EF%BC%89%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AC/
「名古屋オーシャンズ vs シュライカー大阪」
キックオフ時間：14:00
会場：パロマ瑞穂アリーナ
実況：長谷川ゆう
チケット情報：https://www.nagoyaoceans.com/news/game/96627.html
「ペスカドーラ町田 vs フウガドールすみだ」
キックオフ時間：15:00
会場：町田市立総合体育館
実況：福田悠
チケット情報：https://www.pescadola-machida.com/65750/
「しながわシティ vs 湘南ベルマーレ」
キックオフ時間：15:30
会場：品川区立総合体育館
実況：辻歩（ABMEAアナウンサー）
チケット情報：https://www.shinagawa-city.com/futsal/2025/01/13/%E7%AC%AC22%E7%AF%80-%E6%B9%98%E5%8D%97%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%AC%E6%88%A6-%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%83%85%E5%A0%B1%EF%BC%81/
＜1月20日（月）＞
「バルドラール浦安 vs Y．S．C．C．横浜」
キックオフ時間：18:30
会場：バルドラール浦安アリーナ
実況：福田悠
チケット情報：https://www.bardral-urayasu.com/news/news-20304/
■現在の順位表※第21節終了｜1月12日時点
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/teamrank.html
※ファイナルシーズン上位リーグ進出決定：浦安、しながわ、名古屋、町田、立川、湘南
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■今節で達成する可能性がある記録
●個人通算記録※Ｆ１・Ｆ２合算
＜通算100試合＞
甲斐 稜人（名古屋オーシャンズ）現在99試合
■直近誕生日の選手※2025/1/13(月)～1/24(金)
堀内 迪弥（湘南ベルマーレ）1993年1月15日生まれ
石川 祥太（シュライカー大阪）2002年1月16日生まれ
西田 泰人（フウガドールすみだ）2000年1月18日生まれ
片岡 浩太（バサジィ大分）2002年1月18日生まれ
鈴木 雄大（ボルクバレット北九州）1997年1月19日生まれ
樋口 就大（シュライカー大阪）1998年1月21日生まれ
前川 尚志（湘南ベルマーレ）2001年1月22日生まれ
■放送情報
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