¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤¡¢½é¤ÎTV¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¡ÖÀ²¤ì¡¢»þ¡¹É÷¤Þ¤«¤»¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
ºòÇ¯¤Î¡ÖÍýÁÛÅª¥¬ー¥ë¡×¥ê¥êー¥¹°ÊÍè¡¢¶¦´¶À¤Î¹â¤¤²Î»ì¤È¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´Ú¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥¸¥¢·÷¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖÀ²¤ì¡¢»þ¡¹É÷¤Þ¤«¤»¡×¤ò1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£ËÜÆü¤è¤êTikTok¤Ë¤Æ³Ú¶Ê¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÀ²¤ì¡¢»þ¡¹É÷¤Þ¤«¤»¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢MBS¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¤ÇÌó4¥ö·î¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î»²²Ã¹ñ¤ò½ä¤ë¥³ー¥Êー¡ÖÀ¤³¦°ì¼þ¤´±ï¤¿¤Ó～ËüÇî¤â¾¡¼ê¤ËPR¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤ó～¡×¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡¢¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤½é¤ÎTV¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¡£¡ÖÎ¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡Èº£¤³¤Î½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤ØÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿·Ú²÷¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¤è¤êTikTok¤Ç¤ÏËÜ³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç¸ÂÄêÆÃÅµ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤¤Ï¡¢2025Ç¯2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÂçºå ÇßÅÄShangri-La¡¢2·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅìµþ Shibuya WWW¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤Æ¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¡£
¡ã¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤¥³¥á¥ó¥È¡ä
º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡ÖÎ¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤È½Ð²ñ¤¦´î¤Ó¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌÀÆü¤ÏÌÀÆü¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤ØÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÍõ¿§¤Î¶ÌÜ¡×¤ä¡ÖÌÚÏ³¤ìÆü¡×¡¢¡ÖÉ÷¤ÎÀ¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ð·Ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢º£¤À¤±¤ÎÈþ¤·¤µ¤äÑ³¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿Ê¤àÎ¹Ï©¤Ç½Ð²ñ¤¦¡¢¿·¤·¤¤½Ö´Ö¤ä¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡ã¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡ä
¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤ Digital Single¡ÖÀ²¤ì¡¢»þ¡¹É÷¤Þ¤«¤»¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¢¨1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êTikTokÀè¹ÔÇÛ¿®
¼çÍ×²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡¢Äê³ÛÀ©²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®
TikTok²»¸»URL¡§https://www.tiktok.com/music/-7458414643225348112
¢£¡ÖÀ²¤ì¡¢»þ¡¹É÷¤Þ¤«¤»¡×TikTok¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë18:00 ～2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¤ªÌ¾Á°¡¦¥µ¥¤¥óÉÕ¤ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¸ÂÄê¥Á¥§¥
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤ ONEMAN LIVE ¡Ömirror ball¡×
Âçºå¸ø±é
ÆüÄø¡§2025Ç¯2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§ÇßÅÄShangri-La
»þ´Ö¡§³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
Åìµþ¸ø±é
ÆüÄø¡§2025Ç¯2·î26Æü¡Ê¿å¡Ë
²ñ¾ì¡§Shibuya WWW
»þ´Ö¡§³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
¾ÜºÙ¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
https://kawanishinatsuki.com/news/detail/32824
¡ã¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤ Profile¡ä
2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£2020Ç¯¤è¤ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¿Æ¶á´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¥Ð¥éー¥É¤«¤é¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Þ¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¿Ä¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡£
ÃÏ¸µ¡¦´ØÀ¾¤òµòÅÀ¤Ë2022Ç¯¤è¤êÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬TikTok¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï35Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£2023Ç¯¤è¤ê³èÆ°µòÅÀ¤òÅìµþ¤Ø°Ü¤·¡¢Æ±Ç¯8·î¤«¤éÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë³Ú¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¡£12·î¤Ë¤ÏÅìºå¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»Àª¤¤¤Ë¾è¤ëÃæ¡¢Instagram¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖÍýÁÛÅª¥¬ー¥ë¡×¤Î²Î¾§Æ°²è¤¬³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹Á°¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºSNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô2000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´Ú¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¥ê¥¹¥Êー¤¬µÞÁýÃæ¡£
Official HP¡§https://kawanishinatsuki.com/
YouTube¡§https://www.youtube.com/@kawanishi_natsuki
X¡§https://twitter.com/06_k_natsuki
Instagram¡§https://www.instagram.com/natsu__0615/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@natsu__0615