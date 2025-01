J.A.K.A.M.の阿波踊りの力強いビートとYUIMA ENYAの歌が盛大！

東洋化成株式会社YUIMA ENYA + J.A.K.A.M.「謳歌」SUPER CATS のリードボーカルを務めるジャズ/ソウルシンガー YUIMA ENYADJ/トラックメーカーの重鎮 J.A.K.A.M. as JUZU a.k.a. MOOCHY稀代のアーティスト二人が解き放つ共作第二弾「謳歌」配信開始!

ジャズやワールドミュージックを現代のビートへと昇華することを得意とし、モダンファンクバンド SUPER CATS のリードボーカル、そしてアフロソウルジャズバンド Thiiird Place のメンバーでもあるジャズ / ソウル / オルタナティブ女性シンガー YUIMA ENYA と、日本のアンダーグラウンドシーンから世界各国まで長年にわたり精力的に活動し、ZEN RYDAZ、MYSTICS など、自身のソロ作品以外にも領域を広げ続けている DJ / トラックメーカー / プロデューサーの重鎮 J.A.K.A.M. as JUZU a.k.a. MOOCHY。

2024年5月にリリースされ、大きな話題を呼んだ初の共作「矮大」(海外向け表記:Waidai)に続き、YUIMA ENYA と J.A.K.A.M. によるコラボレーションが再び実現。

日本の伝統芸能の一つである “阿波踊り” が放つ力強いビートに乗って、J.A.K.A.M. による多彩な楽器アレンジとうねるベース、空をどこまでも突き抜けていくような YUIMA のボーカルが印象的で盛大な曲「謳歌」(海外向け表記:Ouka)、1月14日(火)デジタルリリース!

新たな World Music の指針として J.A.K.A.M. が主導する CROSSPOINT、三軒茶屋のレーベル運営も行なうレコード店 RAWMEN RECORDS、東洋化成のレーベル DEEP GROUND RECORDS による共同リリース作品。

音楽配信ストア一覧はこちらをクリック :https://linkco.re/2vMXUDbs

■ 配信開始日:2025年1月14日(火)

■ Apple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Music、LINE MUSIC、iTunes Store、レコチョク、OTOTOY など、世界185ヵ国・55以上の音楽プラットフォームにて配信。mora、OTOTOY、レコチョク、music.jp、Qobuz(旧 e-onkyo music)ではハイレゾ版のダウンロード購入も可能。CROSSPOINT の Bandcamp からもダウンロード購入可能。

Bandcampで購入はこちらをクリック :https://crosspointproception.bandcamp.com/album/norito

<<「謳歌」について>>

1580年代に興った阿波踊りは人々を解放的なムードへ誘った祝賀行事で、なんの通信手段もない時代に全国で爆発的に広がった。成り立ちを知り、踊りがいかに根源的で、生活に必要とされたものなのか改めて感じさせられた。歌詞はまさに昔~現在の人々の生活から成る踊りを表した。鉦の産み出すグルーヴに日本だけでなくアフリカ的なグルーヴも感じ、曲は和でありながら世界中で通じる普遍的なものとなった。

<<About "Ouka">>

The Awa Odori dance, which originated in the 1580s in Japan, is a celebratory event that puts people in a liberating mood and it spread explosively throughout the country at a time when there was no means of communication. Learning about the origins of the dance, I was reminded of how fundamental and necessary it is in our daily lives. The lyrics of the song "Ouka" truly express the dances that are a part of people's lives from the past to the present. The groove produced by the gongs has a Japanese as well as African feel to it, and while the song is Japanese, it has become universal and can be appreciated all over the world.

Text : YUIMA ENYA

YUIMA ENYA

YUIMA ENYA は18歳でNYへ渡り、The New School for Jazz and Contemporary Music でジャズボーカルを専攻。学校外では舞踏のスタジオに通うなどし、様々な表現や音楽を吸収しつつ独自の感性と幅広い表現力で作曲活動を開始。ジャズやワールドミュージックを現代のビートへと昇華することを得意としている。

2022年にファーストソロアルバム「MALAKA」をストリーミングと共にレコードで発売。フィーチャリングボーカルとして TAMTAM と CAT BOYS に参加。2020年にリリースされた CAT BOYS の7-inch single「Feel Like Makin' Love (カバー)」は2000枚を売り上げている。

現在 YUIMA ENYA が参加しているバンド、SUPER CATS と Thiiird Place はそれぞれ2024年4月と5月に1stアルバムをリリースした。

同年5月23日には、DJ / トラックメーカーの重鎮 J.A.K.A.M. as JUZU a.k.a. MOOCHY との衝撃のコラボ作品「矮大 Waidai」をデジタルリリース、大きな話題を呼んでいる。

https://www.instagram.com/enyayuima

https://x.com/yuimasan

https://linktr.ee/YuimaEnya

J.A.K.A.M. (JUZU a.k.a. MOOCHY / NXS / CROSSPOINT)

東京出身。15歳からバンドとDJの活動を並行して始め、スケートボードを通して知り合ったメンバーで結成されたバンド EvilPowersMe の音源は、結成後すぐにアメリカのイラストレーター Pushead のレーベル等からリリースされる。DJとしてもその革新的でオリジナルなスタイルが一世を風靡し、瞬く間に国内外の巨大なフェスからアンダーグラウンドなパーティーまで活動が展開された。

ソロの楽曲制作としても米国のレコードレーベル Grand Royal からの Buffalo Daughter のリミックスを皮切りに、BOREDOMS 等のリミックス楽曲がメジャー、インディーズ問わず様々なレーベルからリリースされる。2003年にキューバで現地のミュージシャンとレコーディングツアーを敢行したことを皮切りに、その後世界各地で録音を重ね、新たな World Music の指針として立ち上げたレーベル CROSSPOINT を始動。

音楽制作のみならず、映像作品、絵本や画集のプロデュース、2012年には野外フェス ONENESS CAMP “縄文と再生” を企画するなど活動は多岐に渡り、そのオリジナルなヴィジョンがあらゆるジャンルをまたぎ、世界に広がっている。

https://www.instagram.com/juzuakamoochy

https://x.com/Juzuakamoochy

https://linktr.ee/JAKAM

謳歌 Ouka

■ Lyrics : YUIMA ENYA

■ Music : J.A.K.A.M.

■ Vocals : YUIMA ENYA

■ Awa Odori Percussions : Koenji Awaodori from Makoto Kubota (ZOMEKI)

■ Guitar Sample : Seitaro Mine

■ Bass : YUIMA ENYA

■ DUB EFX & Bass : MaL

■ Recording, Arrangement & Mixing : J.A.K.A.M.

■ Mastering : MaL (Hoodish Recordings)

■ Cover art : USUGROW

■ A&R : Kenichiro Chida (RAWMEN RECORDS) / Akihiko Inagawa (DEEP GROUND RECORDS)

■ (P) & (C) 2025 YUIMA ENYA / CROSSPOINT

■ Digitally released by CROSSPOINT / RAWMEN RECORDS / DEEP GROUND RECORDS

<本件に関するお問い合わせ先>

【DEEP GROUND RECORDS(東洋化成株式会社)】

mediarelations@toyokasei.co.jp

https://www.instagram.com/deepgroundrecords

https://x.com/deep_ground_rec



【RAWMEN RECORDS】

東京都世田谷区太子堂5-15-11 ケーテー三軒茶屋4F

営業時間:火 水 木 金 20:00~25:00 (不定休あり)

rawmenrecords@gmail.com

https://www.instagram.com/rawmen_records

https://rawmenrec.base.shop



【CROSSPOINT】

https://www.nxs.jp

https://crosspointproception.bandcamp.com