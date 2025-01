A BATHING APE(R) x LIBERTY WALK

株式会社 ノーウェア

「A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ(R) 以下、BAPE(R)︎)」は、愛知県を拠点とするカスタムカーショップ「LIBERTY WALK(リバティーウォーク 以下、LBWK)」とタッグを組み、世界最大級のカスタムカーの祭典「東京オートサロン2025」への出展を記念したコラボレートコレクションを発売します。





TOKYO AUTO SALON 2025

「LBWK」は「BAPE(R)︎」が誕生した年と同じく1993年、高級車を中心に扱う中古車販売会社として、加藤渉氏が愛知県尾張旭市にて創業。これまでに、クルマ好きの心を掴むさまざまなスーパーカーのカスタムを手掛け、カスタムカーカルチャーを牽引してきました。

1月10日から12日にかけて幕張メッセで開催された「東京オートサロン2025」の「LBWK」ブースでは、「LBWK」によってBAPE(R)仕様にカスタムされた「RX-7 FD」「ER34」「ウラカン」「GT-R R35」の4台が披露されました。“和”をテーマにデザインされたブースには、鳥居のオブジェが設置され、時折BAPE(R) CAMOが映し出される巨大なスクリーンを背景に、日本のファッションカルチャーとカーカルチャーを代表する「BAPE(R)」と「LBWK」のコラボレーションカーが会場内でひと際注目を集めました。イベント初日は、吉田兄弟による津軽三味線の生演奏で華やかに幕を開け、「BAPE(R)」の洋服を身にまとったキッズたちによるアンベール(除幕式)で、会場の熱気はさらに高まりました。

コラボレーションアイテムとして、Tシャツ、メッシュキャップをはじめ、MEDICOM TOY(メディコム・トイ)との3社コラボによるBE@R TEEとBE@RBRICKやダイキャストカー、ステアリングホイールがラインアップ。 お馴染みのBAPE(R) CAMOの他に、カスタムカーに使ったアイコンやロゴのデザインを落とし込むなど、BAPE(R)︎ファンのみならず、カスタムカー愛好家にも満足いただけるアイテムが揃います。

BAPE(R) X LBWK TEE #1 / \12,100- (税込)BAPE(R) X LBWK TEE #2 / \12,100- (税込)BAPE(R) X LBWK X MEDICOM TOY BE@R TEE / \12,100- (税込)

Tシャツは全3型。カレッジデザインをアレンジしたデザインと両者のロゴを並べたデザインにはカスタムカーをプリントしています。

もう1型は、MEDICOM TOYとコラボした耳付きのAPE HEADが特徴の通称「BE@R TEE」。BE@Rの柄は、BAPE(R)の定番モチーフと「LBWK」のステッカーをコラージュしています。

BAPE(R) X LBWKLIVAKEN KUN ABC CAMO BE@RBRICK 100%&400%\22,000- (税込)BAPE(R) X LBWKLIVAKEN KUN ABC CAMO BE@RBRICK 1000%\99,000- (税込)

BE@RBRICK(ベアブリック)は、100%(全高70mm)& 400%(全高280mm)セットと1000%(全高700mm)の2種類展開。「LBWK」の象徴とも言える「ケンメリ」からインスピレーションを得たコラボデザインの通称“リバケンくん”は、BAPE(R) CAMOのボディに、ステッカーのコラージュなど細部までこだわったディテールがポイント。

BAPE(R) X LBWK MESH CAP / \11,000- (税込)

ブラックのメッシュキャップは、“リバティーウォーク”のカタカナを大胆に配したコラボカレッジロゴが特徴。

BAPE(R) X LBWKMINI GT ABC CAMO FD RX7 1/18\70,400- (税込)BAPE(R) X LBWKMINI GT ABC CAMO FD RX7 1/64\6,050- (税込)BAPE(R) X LBWKMINI GT ABC CAMO MCLARREN 720S 1/64\6,050- (税込)BAPE(R) X LBWKNISSAN 1/64 4PCS SET\24,200- (税込)

ダイキャストカーは、今回のカスタムカーが1/18サイズと1/64サイズで登場します。プラスチックでは再現することができない、ダイキャスト(金属製)ならではのリアル感と重厚感、そして何より、BAPE(R) CAMOとBAPE(R)︎のアイコンやロゴを纏った特別感を醸します。「RX-7 FD」の1/18サイズと1/64サイズ、「マクラーレン720S」の1/64サイズ、「GT-R R35」「ケンメリ」「ER34」「S15シルビア」の4台がセットになった1/64サイズをご用意しました。

BAPE(R) X LBWKABC CAMO STEERING WHEEL\66,000- (税込)

ステアリングホイールは、実車に装備できる本格仕様。

APE HEADとBAPE(R) CAMOで装飾し、「BAPE(R)︎」と「LBWK」のロゴが入ったコラボレーションならではの逸品です。

*「MINI GT ABC CAMO FD RX7 1/18」「ABC CAMO STEERING WHEEL」は、BAPE.COM WEB STOREにて受注販売をおこないます。詳しくはBAPE.COM 特設ページをご確認ください。

本コラボレートコレクションは、2025年1月18日(土)にA BATHING APE(R)正規取扱い店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて、数量限定で発売します。

なお、BE@RBRICK とBE@R TEEは1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、2G TOKYO、2G OSAKA、メディコム・トイオンラインストア各店でも取り扱います。

商品詳細や抽選方法、受注販売についてはBAPE.COM 特設ページをご覧ください。

BAPE.COM 特設ページ: https://jp.bape.com/blogs/news/libertywalk25ss

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

Instagram: @bape_japan

Facebook: @BAPE.OFFICIAL

X: @BAPEOFFICIAL

LINE: @bape

お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.