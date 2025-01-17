TVアニメ『魔法使いの約束』を「週刊TVガイド2025年2月14日号」で大特集！ 購入者特典の描き下ろしブロマイドの絵柄も解禁！
「週刊TVガイド2025年2月14日号」（東京ニュース通信社刊）
「週刊TVガイド2025年2月14日号」（2月5日発売）では、現在放送中のTVアニメ『魔法使いの約束』を特集。
昨年11月に5周年を迎え、現在までに700万ダウンロードを記録しているスマートフォン向けアプリゲーム『魔法使いの約束』。『まほやく』の愛称で親しまれる本作のアニメ化を記念し、バックカバー＆巻末8ページで特集。描き下ろしビジュアルとともにお楽しみいただきたい。
誌面では、作品紹介やキャスト・スタッフインタビューはもちろん、『まほやく』に登場する21人の魔法使いたちへ“友チョコ”にちなんだ質問も。21人21通りの回答は必見だ。
なお、アニメイト通販で「週刊TVガイド関東版2025年2月14日号」を購入すると、特典として6種類から1枚選べる「オリジナルブロマイド」がプレゼントされる限定企画も実施。
TVアニメ『魔法使いの約束』を存分に堪能できるスペシャルコラボ。この機会を、ぜひお見逃しなく。
(C)coly/アニメまほやく製作委員会
アニメイト通販購入者特典 決定！
アニメイト通販にて「週刊TVガイド関東版2025年2月14日号」をご購入のお客様に＜魔法使いの約束 特典ブロマイド＞を1枚プレゼント！
※ビジュアルはアーサー、ミスラ、シノ、ムル、ルチル、集合の6種類となります。
※アニメイト実店舗での特典付き販売はございません。通販のみの特典となります。
アニメイト通販でのご購入については下記HPをご覧ください。
１. アーサー 特典ブロマイド付き
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3042512/
２. ミスラ 特典ブロマイド付き
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3042513/
３. シノ 特典ブロマイド付き
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3042514/
４. ムル 特典ブロマイド付き
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3042515/
５. ルチル 特典ブロマイド付き
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3042516/
６. 集合（アーサー、ミスラ、シノ、ムル、ルチル） 特典ブロマイド付き
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3042517/
・週刊TVガイド関東版2025年2月14日号 6冊セット【魔法使いの約束 特典ブロマイド付き（6種）】
https://www.animate-onlineshop.jp/products/bulk_purchase_detail.php?id=29786
※在庫には限りがございます。ご了承ください。
＜注意事項＞
※1月17日現在
※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。
※特典付き販売は関東版のみとなります。
※特典付き商品の販売は通販のみのお取り扱いとなります。
※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各店舗にてご確認ください。
【紙版 商品概要】
「週刊TVガイド2025年2月14日号」
関東版／関西版／中部版／福岡・佐賀・山口西版／北海道・青森版／岩手・秋田・山形版／宮城・福島版／静岡版／長野・新潟版／石川・富山・福井版／広島・島根・鳥取・山口東版／岡山・香川・愛媛・高知版／長崎・熊本版／鹿児島・宮崎・大分版
●発売日：2025年2月5日（水）※一部発売日が異なる地域がございます
●特別定価：540円
全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。
【電子版 商品概要】
「週刊TVガイド2025年2月14日号」
●配信日：2025年2月7日（金）以降～順次配信開始予定
●価 格：540円
※電子版の番組表は関東版になります。
※Amazon kindle store、楽天koboほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。
※「週刊TVガイド」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。電子版からはご応募できない企画があります。
【関連サイト】
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