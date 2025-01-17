TVアニメ『魔法使いの約束』を「週刊TVガイド2025年2月14日号」で大特集！ 購入者特典の描き下ろしブロマイドの絵柄も解禁！

株式会社東京ニュース通信社東京ニュース通信社は、「週刊TVガイド2025年2月14日号」を2月5日（水）に発売。TVアニメ『魔法使いの約束』が登場し、アニメイト通販購入者特典としてブロマイドが付くことが決定しました。「週刊TVガイド2025年2月14日号」（東京ニュース通信社刊）

「週刊TVガイド2025年2月14日号」（2月5日発売）では、現在放送中のTVアニメ『魔法使いの約束』を特集。



昨年11月に5周年を迎え、現在までに700万ダウンロードを記録しているスマートフォン向けアプリゲーム『魔法使いの約束』。『まほやく』の愛称で親しまれる本作のアニメ化を記念し、バックカバー＆巻末8ページで特集。描き下ろしビジュアルとともにお楽しみいただきたい。

誌面では、作品紹介やキャスト・スタッフインタビューはもちろん、『まほやく』に登場する21人の魔法使いたちへ“友チョコ”にちなんだ質問も。21人21通りの回答は必見だ。

なお、アニメイト通販で「週刊TVガイド関東版2025年2月14日号」を購入すると、特典として6種類から1枚選べる「オリジナルブロマイド」がプレゼントされる限定企画も実施。



TVアニメ『魔法使いの約束』を存分に堪能できるスペシャルコラボ。この機会を、ぜひお見逃しなく。

(C)coly/アニメまほやく製作委員会

アニメイト通販購入者特典 決定！

アニメイト通販にて「週刊TVガイド関東版2025年2月14日号」をご購入のお客様に＜魔法使いの約束 特典ブロマイド＞を1枚プレゼント！

※ビジュアルはアーサー、ミスラ、シノ、ムル、ルチル、集合の6種類となります。

※アニメイト実店舗での特典付き販売はございません。通販のみの特典となります。

アニメイト通販でのご購入については下記HPをご覧ください。

１. アーサー 特典ブロマイド付き

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3042512/

２. ミスラ 特典ブロマイド付き

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3042513/

３. シノ 特典ブロマイド付き

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3042514/

４. ムル 特典ブロマイド付き

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3042515/

５. ルチル 特典ブロマイド付き

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3042516/

６. 集合（アーサー、ミスラ、シノ、ムル、ルチル） 特典ブロマイド付き

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3042517/

・週刊TVガイド関東版2025年2月14日号 6冊セット【魔法使いの約束 特典ブロマイド付き（6種）】

https://www.animate-onlineshop.jp/products/bulk_purchase_detail.php?id=29786

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

＜注意事項＞

※1月17日現在

※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。

※特典付き販売は関東版のみとなります。

※特典付き商品の販売は通販のみのお取り扱いとなります。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各店舗にてご確認ください。

【紙版 商品概要】

「週刊TVガイド2025年2月14日号」

関東版／関西版／中部版／福岡・佐賀・山口西版／北海道・青森版／岩手・秋田・山形版／宮城・福島版／静岡版／長野・新潟版／石川・富山・福井版／広島・島根・鳥取・山口東版／岡山・香川・愛媛・高知版／長崎・熊本版／鹿児島・宮崎・大分版

●発売日：2025年2月5日（水）※一部発売日が異なる地域がございます

●特別定価：540円

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド2025年2月14日号」

●配信日：2025年2月7日（金）以降～順次配信開始予定

●価 格：540円

※電子版の番組表は関東版になります。

※Amazon kindle store、楽天koboほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「週刊TVガイド」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。電子版からはご応募できない企画があります。



【関連サイト】

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