Vaundy さいたまスーパーアリーナ史上最多の観客動員公演、自身最大規模ワンマンツアー「FUSION」、ついに明後日U-NEXT独占ライブ配信！SNSでライブ冒頭の無料配信が緊急決定！

株式会社 U-NEXT(C)SDR

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、「Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”」のさいたまスーパーアリーナ公演の模様を、2025年1月19日(日)に見放題で独占ライブ配信いたします。これを記念して、配信プラットフォームの拡大が決定。本編の一部(冒頭2曲)を視聴できる無料配信を実施いたします。

昨年11月より開催中のVaundy自身最大規模となる全国ツアー「Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”」。全公演のチケット即日完売済みの本ツアーより、さいたまスーパーアリーナ公演の模様が、いよいよ明後日1月19日(日)にU-NEXTにて独占ライブ配信されます。





この度、ファンの声に応え、U-NEXTのライブ配信と同時刻より、YouTube、X、LINE VOOM、TikTokにて、ライブの冒頭から2曲目のパフォーマンス終了まで無料配信することが決定いたしました。さらに、過去のライブ映像より「踊り子」をはじめ、「花占い」「そんなbitterな話」「常熱」の4曲もあわせてお届けします。





U-NEXTではライブの冒頭から終了まで、余すところなくご覧頂けます。各SNSでの無料配信、U-NEXTの独占ライブ配信に参加して、Vaundy史上最大規模のライブを、ぜひ生中継でお楽しみください。





また、U-NEXTではパッケージ化されていない貴重なライブ映像「Vaundy one man live at BUDOKAN "深呼吸"」「Vaundy one man live tour “replica”」「Vaundy one man live "HEADSHOT" at Makuhari Messe」、さらにMV34本も配信です。ぜひこの機会にご視聴ください。

Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XlGqSr3IoiI ]

【U-NEXT 独占ライブ配信概要】

ライブ視聴ページ:https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000007293

ライブ配信:1月19日(日)16:30~ライブ終了まで

見逃し配信:配信準備完了次第~2月2日(日)23:59まで

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください





【SNS特別配信概要】

Vaundy公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@Vaundy

Vaundy公式Xアカウント: https://x.com/vaundy_engawa

U-NEXT公式LINE VOOM:https://lin.ee/EneJsyu/lntl/cpx

▽当日はこちらから視聴いただけます。

https://line.me/R/live/player?broadcastId=lpv176d72bd5f25be493f92f82aa759767e&serviceType=lpxvml(https://line.me/R/live/player?broadcastId=lpv176d72bd5f25be493f92f82aa759767e&serviceType=lpxvml)

U-NEXT公式TikTokアカウント:https://www.tiktok.com/@unext_jp

※ライブ配信開始時に通知を受け取る場合、各アカウントの「フォロー」及び通知設定を行ってください





配信日:1月19 日(日)16:00~約1時間

配信内容:さいたまスーパーアリーナ公演より冒頭2曲(会場よりライブ配信)、過去ライブ映像より「踊り子」「花占い」「そんなbitterな話」「常熱」

※続きはU-NEXTのライブ配信で視聴可能



【配信公演】

1月19日 埼玉・さいたまスーパーアリーナ 公演

【Vaundy 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011939





U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど34万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、110万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2024年12月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。